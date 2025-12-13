Estado y comités de vivienda: alianza para reconstruir la convivencia
En Chile, hablar de vivienda no es solo hablar de muros y techos. Es hablar de la construcción de comunidad, tejido social y cohesión, la base de los valores que sostienen nuestra sociedad. Desde comienzos del siglo XX, la lucha por la vivienda ha impulsado a miles de personas a generar movimientos sociales y organizarse en comités. Ese ímpetu convirtió a estas organizaciones en pilares de las comunidades y en el motor de las políticas habitacionales y urbanas.
El Estado, por sí solo, no podría diseñar y ejecutar sus políticas sin los comités y sus dirigencias: son ellos quienes canalizan las demandas de las familias y permiten construir soluciones, más allá de un enfoque puramente técnico, entregándole un sentido a nuestra labor.
Por esto, la tarea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no termina en la construcción de casas, también genera comunidad y crea espacios para la convivencia y la democracia. La forma de vivir es tan importante como acceder a la casa. Una vivienda digna debe insertarse en barrios y ciudades justas, donde la seguridad, el cuidado y la cohesión social estén incorporados desde el diseño. Los comités de vivienda no son meros beneficiarios organizados: son actores sociales con capacidad de diagnóstico y articulación, que traducen las necesidades reales del territorio en agendas concretas y factibles.
Hoy contamos con dirigencias que suman fuerzas, sentido comunitario y conocimientos acumulados, lo que implica asumir responsabilidades que trascienden lo habitacional y apuntan a reconstruir la vida en común. En tiempos en que la violencia e inseguridad amenazan la convivencia, los comités no pueden limitarse a la consecución de una vivienda. Comparten con el Estado la responsabilidad de reconstruir el tejido social y el sentido de los valores humanos por sobre la apatía.
La experiencia de décadas de organización y solidaridad debe comprometerlos a recuperar lo colectivo en una sociedad marcada por el individualismo. Desde el Minvu, hemos contribuido a la labor de las dirigencias a través de diversos cursos impartidos por nuestro Centro de Formación, Diálogo y Participación, que les entregan herramientas útiles para su trabajo cotidiano y también, a través de la Secretaría Ejecutiva de Condominios, que les ayuda a implementar de manera correcta la nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria en sus comunidades.
Chile necesita más que viviendas: necesita ciudades integradas, barrios con sentido comunitario y dirigencias empoderadas. Ese es el camino para recuperar la esperanza y enfrentar juntos los desafíos del presente y del futuro, considerando la experiencia y los avances del pasado. Porque la historia nos muestra que cada vez que el Estado trabaja codo a codo con los comités, no solo resuelve un problema cuantitativo, reafirma que la convivencia social es la base de los valores humanos y que la democracia se construye también en los barrios.
