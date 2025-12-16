El 2026 será un año de reajuste y reequilibrio

El 2026 comienza con un grado inusual de recalibración de políticas. El reajuste más visible es el cambio en la cúpula de la Reserva Federal. Un nuevo presidente señala no solo un cambio en el estilo de liderazgo, sino también un reajuste de la combinación de políticas tras años de equilibrar el control de la inflación con las preocupaciones sobre la estabilidad financiera.

Estados Unidos entra en 2026 con un modelo de crecimiento impulsado por el crédito y la inversión. La pregunta clave es con qué fuerza la nueva dirección de la Fed guiará la economía hacia un régimen de políticas más neutral. Europa redobla su apuesta por reactivar la demanda interna, con cautela, pero con mayor convicción que en ciclos anteriores. En cuanto a Asia, China está tomando un camino diferente: busca frenar la competencia industrial excesiva a corto plazo, mientras que los objetivos a largo plazo siguen centrados en la autosuficiencia y la resiliencia estratégica. La divergencia entre estos tres regímenes de políticas –el dinamismo impulsado por el crédito en Estados Unidos, el pragmatismo del estímulo en Europa y la desaceleración controlada de China– crea un conjunto de oportunidades de inversión que es más global y menos centrado en Estados Unidos que en años anteriores.

En este contexto, creemos que aumenta el riesgo de ejecución. Tras los importantes anuncios de política monetaria de 2025, los inversores deberían buscar ajustes tácticos más frecuentes. Los mercados de divisas reflejan los reajustes macroeconómicos, con el dólar estadounidense enfrentando fuerzas bajistas a medio plazo, los refugios seguros manteniéndose estables pero poco atractivos, y las divisas de mercados emergentes con alto carry ofreciendo oportunidades.

En renta fija, las curvas de rendimiento se ven estables y lo suficientemente pronunciadas como para justificar una exposición moderada a la duración, mientras que las carteras de crédito se benefician de la combinación de alto rendimiento a corto plazo con alto grado de calificación a largo plazo. Las incorporaciones selectivas (empresas de mercados emergentes o deuda bancaria subordinada) pueden proporcionar un carry adicional sin una tensión excesiva.

La renta variable también requiere un reequilibrio. Más allá de la inteligencia artificial (IA) y la tecnología, el sector salud merece una atención renovada, mientras que los cíclicos europeos parecen mejor posicionados para una recuperación impulsada por las políticas. Los mercados emergentes, especialmente en Asia, continúan ascendiendo en la clasificación, impulsados ​​por los flujos de repatriación y la credibilidad de las políticas.

La energía entra en una nueva era a medida que los países petroleros flexibilizan los límites de producción y se lanzan grandes proyectos. El comercio sancionado se reorienta; la presión sobre los precios del petróleo y el gas natural persiste, beneficiando a Europa. El oro comenzará 2026 con fuerza, respaldado por la demanda de activos refugio, las compras de los bancos centrales, la bajada de las tasas de interés en Estados Unidos y la depreciación del dólar estadounidense, aunque una mayor volatilidad a corto plazo podría justificar la cobertura.

Creemos que hace sentido mantener exposición a temas de largo plazo. En Energía Limpia, la energía solar, eólica y las baterías de red constituyen una combinación tecnológica con una rentabilidad difícil de superar. El crecimiento estructural de nuestro tema de Computación en la Nube e IA se mantiene intacto, respaldando valoraciones elevadas, pero no exuberantes. La ciberseguridad cobra impulso ante el aumento de las amenazas.

El mensaje es claro: 2026 debería recompensar a quienes se adapten pronto a los reajustes y reequilibrios que están dando forma al nuevo panorama de inversión.

