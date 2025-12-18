ENCE 2025: Transformando la experiencia estudiantil

Este 2025, más de 300 mil jóvenes y adultos se han inscrito para rendir la PAES en el Proceso de Admisión 2026. Con los resultados, ellos enfrentarán preguntas cruciales: ¿qué estudiar y dónde estudiar? Nosotros, por nuestra parte, debemos comprometernos a que su paso por la Universidad, garantice trayectorias adecuadas que los formen como profesionales íntegros que respondan a las necesidades de su territorio y del país.

En este contexto, la reciente presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil ENCE 2024, que recoge evidencias sobre las características de la experiencia de los estudiantes de pregrado y que busca evaluar y mejorar su compromiso con el aprendizaje y formación, representa un hito en la forma en que las universidades chilenas comprenden y abordan la experiencia universitaria. Con la colaboración del Consejo de Rectores y Rectoras de las Universidades Chilenas (CRUCh), esta encuesta no se limita a presentar cifras; es una oportunidad para que las instituciones fortalezcan su vínculo con los y las estudiantes, optimizando su desarrollo académico y personal.

La ENCE ha evolucionado durante casi una década. A diferencia de los indicadores tradicionales, se centra en los procesos y en las experiencias de aprendizaje de estudiantes. Tras nueve años de aplicación, se ha consolidado como un instrumento esencial para entender la experiencia estudiantil. La cuestión que debemos plantearnos ahora es: ¿cómo podemos ampliar su uso y asegurar su sostenibilidad?

El compromiso estudiantil trasciende la mera motivación; implica una inversión de tiempo y esfuerzo en actividades que fomentan un aprendizaje profundo. Esta inversión está directamente relacionada con la organización del currículum y el apoyo que las instituciones brindan para que dicho compromiso dé frutos.

Para ello, es fundamental considerar varios aspectos: la interacción entre estudiantes y docentes, donde la calidad de la relación en el aula es clave; la práctica docente efectiva, donde las estrategias de enseñanza motivantes son esenciales, y el apoyo institucional donde la infraestructura adecuada, los servicios y la orientación socioemocional son vitales. Estos elementos deben confluir para crear un ambiente donde el estudiantado se sienta parte de una comunidad que los acompaña en su proceso.

Aquí, la ENCE es fundamental para comprender la diversidad de trayectorias académicas de nuestros estudiantes. Cada uno y una de ellos, vive una experiencia única, influenciada por su contexto socioeconómico y cultural, ayudando a identificar patrones y brechas que podrían pasar desapercibidos en métricas más tradicionales. Al hacerlo, no solo medimos resultados, sino que generamos las condiciones necesarias para tengan una trayectoria exitosa y plena. La ENCE se convierte así en una herramienta de justicia educativa, garantizando que reciban el apoyo que necesitan.

Esta Encuesta ha llegado para quedarse y debe considerarse un bien público universitario que requiere gobernanza, colaboración y sostenibilidad. Sus datos son una oportunidad invaluable para todas las instituciones de educación superior para mejorar la docencia y la experiencia estudiantil, pero esta oportunidad se concretará solo si incorporamos su uso en los procesos institucionales.

En un momento en que muchos jóvenes esperan los resultados para ingresar a la Universidad, esta herramienta nos muestra que la experiencia universitaria es más relevante y desafiante que nunca: la ENCE nos ayuda a centrar nuestra atención en lo esencial: cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos acompañar ese aprendizaje de manera efectiva.

Desde la Universidad Católica de Temuco hemos sostenido que las trayectorias no se explican únicamente por las características individuales, sino por las condiciones que la Universidad les ofrece para vivir su experiencia universitaria. Nuestro compromiso es ser una universidad que no sólo mida resultados, sino que genere las condiciones para que las trayectorias sean exitosas, distintas y plenamente posibles para cada estudiante.

