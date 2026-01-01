Chile ante un nuevo ciclo político: entre la esperanza y el realismo

Como cada fin de año, y más aún con la elección de un nuevo Presidente, resulta inevitable preguntarse, sin recurrir a la astrología, qué le depara a Chile el futuro inmediato.

Según la última encuesta Cadem, un 56% de los encuestados cree que al Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, le irá bien, mientras que un 55% considera que el Gobierno de Gabriel Boric no entregará un país mejor que el que recibió. Además, un 46% opina que el país va por buen camino, el nivel más alto desde 2022.

Es comprensible que un nuevo Gobierno despierte optimismo y expectativas de mejora económica, alimentadas por promesas electorales aún frescas. Sin embargo, la experiencia demuestra que no toda “escoba nueva” cumple lo prometido. La incógnita es si este optimismo se disolverá en meras expectativas o se traducirá en resultados concretos en áreas críticas como seguridad, economía, inmigración y corrupción.

La elección de José Antonio Kast no será el único cambio relevante en las instituciones del Estado. A ella se suma la designación de Gloria Ana Chevesich como presidenta de la Corte Suprema y la continuidad de la labor fiscalizadora de Dorothy Pérez como contralora general, figuras que marcan un giro en la conducción de organismos clave en política interna.

En el caso del Presidente electo, ya hay señales de que no pretende esperar el 11 de marzo ni una nueva Constitución para actuar. Sus viajes a Argentina y Ecuador, más allá de lo protocolar, buscan construir alianzas estratégicas en materia de seguridad. Esto sugiere que llegará al inicio de su mandato con directrices definidas, junto a sus colaboradores.

En paralelo, los jefes de partido de la centroderecha y del Partido Nacional Libertario han mostrado disposición a actuar como bloque, conscientes de que la viabilidad del Gobierno, su proyección –y la supervivencia de la propia centroderecha– dependen de enfatizar factores de unidad. La lección de la centroizquierda, que se fragmentó hasta perder relevancia, parece estar presente.

El surgimiento de Franco Parisi como tercera fuerza política, en pocos años, refleja el malestar ciudadano frente a las falsas promesas, la corrupción transversal y la percepción de una clase política ensimismada y privilegiada con cargo a recursos fiscales.

La designación de Chevesich, pese a los rumores de división en la Corte Suprema, confirma su reputación de jueza rigurosa, inmune a presiones y halagos. Su liderazgo será clave para enfrentar la crisis desatada por el caso Audios y podría marcar el inicio de una renovación institucional que devuelva confianza a la ciudadanía.

Por su parte, la contralora Pérez ha demostrado que la fiscalización efectiva no requiere nuevas leyes: basta con aplicar las existentes con firmeza y sin desviación de poder, como lo hizo en el caso de las licencias médicas. Su continuidad refuerza las expectativas de un control estricto sobre los recursos públicos y, por añadidura, contra la corrupción en el Estado.

El 2026 se perfila, entonces, como un punto de inflexión: nuevos actores, mujeres con prestigio al frente de instituciones clave y un estilo distinto de ejercer el poder. Son factores de la esperanza de un Gobierno que ejerza cero tolerancia a la corrupción, rechace la violencia como método político y elimine los discursos vacíos.

Chile inicia un nuevo ciclo con optimismo, pero también con la exigencia de que esta vez las promesas muten en realidades.

