Hitos políticos para un año que recién comienza

No, no tengo ni el ánimo ni la habilidad para efectuar predicciones ni para columnas de autoayuda. Pero escribo estas líneas al terminar 2025, un año particularmente conflictivo y lleno de dificultades para Chile.

Me atrevo entonces a proponer los que, se me ocurren, serán los seis hitos políticos que deberían marcar a Chile durante este 2026.

La moderación al gobernar. Los gremialistas podrán decir con satisfacción que la tercera fue la vencida. Frustrado el sueño de tener a Guzmán de presidente, por causa del terrorismo, se reinventaron en torno al cosismo. Lavín, pues, fue el continuador de aquello que alguna vez Juan de Dios Vial les recordaba: haber nacido como movimiento dentro del gobierno genera un sentido de responsabilidad y de preocuparse de los hechos más que de las palabras. Esta tercera ola gremialista, dirigida por el presidente electo con más votos en la historia de Chile, ha de entender que se acabó la campaña y seguramente los llevará a moderar el discurso y priorizar el criterio de urgencia por sobre cualquier otra cosa. El éxito o fracaso del gobierno será medido por aquello, más que por su cualidad granítica o irreductible.

La izquierda en la UTI. Pasaron de haber tenido en sus manos la Convención Constitucional y el Gobierno a estar hoy estar próximos a entregar la banda presidencial al opositor por antonomasia de estos procesos. Las preguntas abundan: ¿Podrán asimilar haber abandonado el discurso de que Chile sería la tumba del neoliberalismo? ¿Asimilarán la tremenda derrota política y electoral de haber propiciado la subsistencia de las AFP y de las ISAPRE? ¿Superarán asociarse con SQM y dejar de lado todas sus consignas? ¿Será que el socialismo democrático dejará de lado a estos reprobados estudiantes en práctica?

¿Se parte el Partido de la Gente? La tienen difícil. En el fútbol los equipos muy “largos” (con mucha distancia entre defensa y delantera) son fácilmente derrotables. Los PDG tienen diferencias irreconciliables entre ellos: ¿podrá Franco Parisi imponerse sobre Pamela Jiles o ella mantendrá su récord de destruir partidos desde adentro? Si en el período anterior pasaron de seis diputados a cero, ¿cuántos quedarán al final del primer año? ¿subsistirá el PDG al éxito electoral?

Los libertarios y el dilema de The Clash. Tienen una compleja decisión al frente, que graficaba la banda punk: Should I stay or should I go. Ser parte de un gobierno del cual pueden ser fusible y correr el riesgo de pagar los costos del mismo, o ser los Kast de Kast; esto es, los opositores radicales y fieles al dogma del mismo cuño que buscan diferenciarse de los gobernantes. ¿Participarán del gobierno o dirán respecto de éste que se vendió a la derechita cobarde?

¿Se vienen las movilizaciones sociales? El Lobo en el cuento de Pedrito, la amenaza de convocar a movilización durante el próximo gobierno, apareció en el marco del X Pleno del Comité Central del Partido Comunista. ¿Habrá agua en la piscina para un estallido 2.0.? ¿o, como ha señalado Vanessa Kaiser, que al Presidente electo le van a hacer un Golpe de Estado si no endurece la mano?

El rol de la derecha liberal. Algunos la dan por muerta, pero eso es parte de una inveterada costumbre de la política chilena de menospreciar su rol. ¿Tiene espacio en nuestra sociedad la existencia de una derecha comprometida con las instituciones democráticas, amplia en sus fronteras, factor de equilibrio en el espacio político, jugada a fondo por la igualdad de oportunidades y con la expansión de las libertades como su huella digital, como decía Allamand en La Travesía por el Desierto? Quienes creemos que sí, debemos hacernos cargo de que esos valores y principios no suenen a pretensión de elite de panadería boutique o a algo disociado de las reales necesidades de las personas.

La política es dinámica, y seguramente más temas se sumarán al ejercicio del poder. Pero será interesante, en un año más, ver como los distintos actores se comportaron respecto del futuro.

