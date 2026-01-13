Río Mapocho como humedal urbano

La declaratoria del Ministerio de Medio Ambiente de que el Río Mapocho se convertirá en un humedal urbano, nos lleva a reflexionar sobre el cuidado que este cauce debe tener debido a que es un elemento ecosistémico fundacional de la ciudad. Recordemos que precisamente la ciudad de Santiago se generó como asentamiento urbano en su entorno.

La declaratoria -que entrega protección a un total de 647 hectáreas del río y sus riberas- fue solicitado por las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Maipú, Pudahuel y Padre Hurtado.

El desafío, está en su cuidado, donde destaca la condición pública del borde, el que se ha venido consolidando a partir de su canalización en 1888, permitiendo la creación del Parque Forestal. En el tiempo, se han ido sumando otros espacios similares -con mayor equipamiento- como el parque Mapocho Río, en Quinta Normal y Cerro Navia, los que constituyen un eje clave para la recreación para los habitantes de esas comunas.

Esa consolidación del río -al ser un espacio público resiliente y continuo-, es un gran valor. Hay urbes a nivel internacional que tienen privatizados los bordes de sus ríos, entonces, nuestra acertada decisión se ha transformado en un bien histórico, sustentable y de futuro. La idea es que esta declaración de humedal sea soporte de más y mejor espacio público.

Por otra parte, otro reto complejo de la declaratoria es que este instrumento no sea una traba para la consolidación del borde público del cauce.

Entre los atributos que destacan las comunas del Mapocho como ecosistema -que se complementa con la ciudad- están que mejora la ventilación de Santiago, pues se convierte en un corredor de viento, con un efecto enfriador, tal como indica la declaratoria del Ministerio. A esto se suma que reduce la temperatura del aire, generando mayor humedad y sombra en las orillas. La estructura del río, a su vez, ayuda a prevenir desbordes, regulando los flujos.

Al mismo tiempo, este humedal es un hábitat para fauna y es un corredor ecológico donde hay presente especies nativas. Y claro que sus características y adelantado saneamiento lo han convertido en escenario para el deporte, caminatas y áreas de descanso para la comunidad. La idea es que todos los actores -como las municipalidades y el gobierno entrante- continúen con una política de protección del lugar y se genere la inversión necesaria para seguir emplazando áreas metropolitanas de esparcimiento para las personas y de mejora adaptativa del entorno.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.