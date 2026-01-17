La Universidad en el territorio nacional

El aporte científico, en las humanidades, el arte y la cultura se realiza desde la comunidad universitaria con un diálogo bidireccional, fecundo y abierto que incorpora a todos los actores de la sociedad. En esta misión fundante, el compromiso con el territorio es de la mayor importancia. En nuestra realidad, hay destacadas universidades regionales de gran relevancia y que se orientan a servir a sus comunidades. Así también, las de carácter nacional, -como es el caso de la UC-, se despliegan a través de abordar temáticas nacionales, por lo que le pertenecen al país. Es así como desde su fundación nuestra institución se ha desarrollado con el compromiso de servir a Chile.

En este camino, desde hace más de dos décadas se han estado desarrollando iniciativas de investigación de gran relevancia en los territorios regionales. En este trabajo, la investigación y creación de conocimiento de frontera en el propio territorio se plantea como el eje orientador de nuestro quehacer universitario. Por medio de la realización de esta labor, se demuestra el servicio a la sociedad y a las comunidades locales. De esta manera, la atención de las necesidades de las regiones, a partir de las disciplinas cultivadas al interior de la universidad, permite la formación de profesionales y la investigación orientada y acorde a las necesidades y fortalezas del propio desarrollo regional. Así, nuestras líneas de investigación y programas de estudio han de estar en diálogo y sintonía con el desarrollo y crecimiento de las comunidades regionales, significando un real aporte para ellas.

En este camino, desde hace décadas el campus Villarrica es sede regional y ha desarrollado su labor en el ámbito de la formación y perfeccionamiento docente, actualmente con líneas de investigación en educación, áreas interdisciplinarias, interculturalidad y pueblos originarios. Por otra parte, en Las Cruces, hace más de cuarenta años inició su trabajo la Estación Costera de Investigaciones Marinas, creando una de las primeras reservas marinas costeras protegidas en el mundo, lo que ha permitido investigaciones con notables colaboraciones internacionales que ha permitido aportar importante información sobre ecosistemas costeros que han tenido un mínimo impacto humano.

En las últimas dos décadas otros ejemplos han sido el Centro del Desierto de Atacama, en Alto Patache, Iquique, que realiza investigación en ciencia y tecnología para el desarrollo integral de las zonas áridas del norte del país, en áreas de fuentes hídricas, arquitectura sustentable, energía solar y biodiversidad. Además, en la desembocadura del rio Loa, está la Estación Loa, con estudios en arqueología, historia y biodiversidad. Además, en Chiloé se encuentra la Senda Darwin, con estudios de ecosistemas y desarrollo local sustentable. Junto a las anteriores, la Estación en Bahía Exploradores, en la Región de Aysén, realiza tareas de investigación, conservación, educación en ecología, glaciología y arquitectura sustentable. Recientemente, a esta Red se integró el Parque Tantauco, primera iniciativa en colaboración con una Fundación privada, ubicado en el extremo sur de la Isla Grande de Chiloé, un lugar inexplorado, abierto a la investigación, la educación ambiental, la cultura local y la conservación.

Es importante destacar que también en la región más austral de Chile, en conjunto con la Universidad de Magallanes, se han implementado proyectos de investigación que permitirán identificar principios activos de recursos naturales con potenciales efectos en los procesos de envejecimiento y regeneración celular asociados a patologías como Alzheimer, hipertensión, diabetes y síndrome metabólico entre otras. En Puerto Williams y en el territorio subantártico, en unión con las Universidades de Magallanes y North Texas de Estados Unidos, se realizan estudios en biodiversidad, cambio global, educación y ética medioambiental, asociado a la presencia del Parque Etnobotánico Omora, donde se desarrolla investigación en innovadores temas de ecología y conservación biocultural subantártica.



Esta extensa labor descrita no sería posible sin el apoyo fundamental del Ministerio de Bienes Nacionales, que nos ha facilitado concesiones de terreno para realizar estas líneas de investigación. A estos proyectos, se han asociado universidades regionales nacionales y destacadas universidades internacionales, lo que le da una mayor proyección al trabajo científico. Además, desde hace ya quince años, este compromiso con las comunidades regionales nos ha llevado a inaugurar un proyecto de educación y cultura para los jóvenes, las sedes de la Biblioteca Escolar Futuro UC, en las cercanías de estos territorios, proyecto en conjunto con el sistema escolar de la región orientado a ser un aporte real a miles de familias y estudiantes vulnerables a través de un acceso cercano a los libros y la cultura.



De esta manera se demuestra y expresa el compromiso con el territorio y sus comunidades. A través de la investigación, creación y entrega de nuevo conocimiento a la sociedad con sólidas bases en el territorio. Esto forma parte del servicio y compromiso con Chile y sus habitantes.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.