[Lo+leído] Corte asesta golpe a Ripamonti y califica de “arbitraria” rebaja de sueldos en Salud

La Corte consideró que no «es aceptable que el déficit presupuestario deba ser soportado por los trabajadores de la Corporación Municipal, menos aún cuando ello recae solo sobre parte de los funcionarios”.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió de forma unánime el recurso de protección de 452 trabajadores de la APS y ordenó al municipio de Viña del Mar revertir la rebaja salarial aplicada a funcionarios de las categorías A y B.

El tribunal calificó la medida, aprobada por el Concejo Municipal en julio, como arbitraria, al carecer de justificación razonable y trasladar el déficit presupuestario solo a un grupo de trabajadores.

La sentencia sostuvo que las negociaciones salariales practicadas por más de 20 años constituyen un derecho adquirido y que las remuneraciones son irrenunciables y no pueden ser reducidas sin acuerdo.

El fallo agudiza la crisis entre la alcaldesa Macarena Ripamonti y los funcionarios de salud municipal, uno de los conflictos más graves de su administración.

El municipio apeló a la Corte Suprema y el caso incluye cuestionamientos por actas salariales inicialmente negadas y luego confirmadas, además de un reclamo ante el Consejo para la Transparencia por ocultamiento de información. Sigue Leyendo en Aquí Valparaíso de El Mostrador