Corte asesta duro golpe a Ripamonti y califica de “arbitraria” rebaja de sueldos al sector Salud

¡Muy buenos días! ¿Qué tal el inicio de año? Antes de comenzar queremos contarles que Aquí Regiones inauguró su propia sección en El Mostrador. Y que esta semana se desarrollará el Congreso Futuro. Pasa a revisar el calendario de actividades regionales.

¿Qué noticias trae esta edición de Aquí Valparaíso?

De gira por la región, el Presidente Boric fue encarado públicamente por dos damnificadas del megaincendio del 2024. En el sector de El Olivar, en Viña del Mar, le reclamaron: «Llevamos dos años sin techo» .

. Hoy, a casi dos años del fallo de la Suprema, se inicia el desalojo de la megatoma de San Antonio . Los pobladores ya comenzaron a desarmar sus viviendas y a reubicarse en el sector que será expropiado por el Estado.

Trabajadores 1 – Ripamonti 0 : la Corte de Apelaciones acogió el recurso de los funcionarios de la salud y ordenó revertir al municipio la rebaja de sus salarios. La alcaldesa de Viña del Mar apeló a la Suprema.

La Contraloría detectó $ 18 mil millones sin rendir durante la administración Sharp en el municipio de Valparaíso . El organismo también acreditó desórdenes contables y actividades de campaña realizadas en horario laboral, por lo que ordenó la instrucción de sumarios y remitió los antecedentes a la Fiscalía y al CDE.

La desaladora Aguas Pacífico, en Puchuncaví, venderá agua a Esval para abastecer el consumo humano en el Gran Valparaíso. Se estima que el convenio partirá en 2028.

Presidente es increpado por damnificadas del megaincendio: “Llevamos dos años sin techo”

El miércoles y jueves de la semana pasada, el Presidente Gabriel Boric, acompañado por varios de sus ministros, realizó una gira presidencial por la Región de Valparaíso. Aparte de el Puerto y Concón, visitó Viña del Mar, donde se reunió con damnificados del megaincendio de febrero del 2024. En el sector de El Olivar, en compañía del ministro Minvu Carlos Montes, también visitó algunas de las viviendas reconstruidas a la fecha.

En el lugar, el Mandatario dijo: “Me parecía muy importante ver en terreno cuáles son los avances y cuáles son los déficits del proceso de reconstrucción, pero no solamente con autoridades de Gobierno -y ver una parte de la realidad-, sino que los dirigentes, que son los representantes de los pobladores (…), nos contarán lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, lo esperanzador, la incertidumbre y la firme al final”.

Y la firme no se hizo esperar. En plena actividad, dos mujeres que estaban en el público lo increparon. La primera reclamó: “Llevamos dos años sin techo, han venido cuatro veces acá, a las mismas casitas a sacarse fotos. ¿Por qué mienten y no nos responden? Arbitrariamente nos pusieron en subsidios que no corresponden (…) Somos gente inhábiles. ¿Por qué arbitrariamente nos ponen en cosas… si somos hábiles o inhábiles? Si todos nos quemamos. Nos quemaron y tienen que darnos nuestros techos».

La segunda afectada agregó: “Los subsidios de reconstrucción no se pueden cobrar. Todo lo que han dado no se puede cobrar. Subsidios habitacionales tampoco. Nos fue negado a todos los del incendio. Nos están cobrando $ 1.300.000 para postular, igual que cualquier persona. Indigno. ¿De dónde la gente va a sacar dinero?”.

Respuesta del Minvu. A través de un comunicado la cartera señaló que “lo ocurrido este miércoles en el sector de El Olivar corresponde a un hecho puntual y aislado, protagonizado por personas sin representatividad vecinal y cuya actitud no se condice con la conducta ni con el trabajo que se desarrolla habitualmente en el territorio, donde prima el diálogo y la comunicación con las dirigencias formales, así como con la ciudadanía en general, cuyos espacios se dan en el marco del respeto y el intercambio franco de ideas”.

Este lunes se inicia el desalojo de la megatoma en San Antonio

Este lunes, el Gobierno iniciará el desalojo de la megatoma de San Antonio. Según se notificó a los pobladores el martes pasado, el proceso será “gradual y progresivo” y comenzará por las parcelas 11, 13 y 15, para luego continuar con el sector Bosques del Mar. En total, el Ministerio del Interior desocupará 105 hectáreas de las 215 que tiene el campamento. El resto será expropiado por el Estado para construir, con el cofinanciamiento de los pobladores, un proyecto habitacional.

La medida había sido ordenada por la Corte Suprema en marzo de 2024, pero luego el Gobierno impulsó una negociación con los dueños para comprar el terreno, la cual fracasó en el acuerdo por un precio. Posteriormente, decretó la expropiación. Según el catastro del Serviu (2024), el lugar está ocupado por 4.136 hogares (aproximadamente, 10.521 personas). El delegado presidencial regional Yanino Riquelme informó que el desalojo afectará a unas dos mil familias.

En la notificación, el Estado solicitó a los pobladores su colaboración y que “anticipen el proceso de reubicación y retiro de sus enseres personales”. Asimismo, informó que “se dispondrá de un albergue temporal, preferentemente para familias con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad”, en el gimnasio municipal del Colegio España. El recinto tiene capacidad para 83 familias por un plazo máximo de cinco días.

Luego de conocer la fecha del desalojo, la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela -que agrupa al 90% de las familias- formó cuadrillas de limpieza y de arme y desarme de viviendas. “Estamos desarmando las casas que tienen que desocupar y limpiando los terrenos donde van a ser reubicados” (dentro del terreno que será expropiado), cuenta Mario Reyes, presidente de la organización, a Aquí Valparaíso.

“Todo esto para las familias que cumplen con los requisitos. Los que están dentro del plan habitacional. También estamos organizando una olla común para los mismos vecinos, para que mientras estén trabajando tengan alimento, y con los vecinos que puedan ser TENS o paramédicos, para que en el caso que alguien lo requiera pueda ser atendido”, cerró.

«Contraria a la justicia y la razón»: Corte ordena a Ripamonti revertir rebaja de sueldos aplicada a trabajadores de la salud

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió acoger el recurso de protección interpuesto por 452 trabajadores de la Atención Primaria de Salud (APS) en contra del municipio de Viña del Mar y su corporación municipal, y les ordenó revertir la rebaja de salarios aplicada a los funcionarios de las categorías A y B (quienes perciben más recursos).

La medida, que había sido aprobada en julio por el Concejo Municipal, fue declarada por el tribunal como “arbitraria en cuanto aparece contraria a la justicia y la razón, dictada por la sola voluntad de las recurridas, sin un razonamiento suficiente y serio”.

El conflicto judicial entre la alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) y su personal en consultorios y laboratorios públicos -también denominado “la batalla de Viña”- ha desencadenado una de las peores crisis que ha debido enfrentar desde que asumió la administración del municipio en 2021.

La sentencia. La Corte consideró que no «es aceptable que el déficit presupuestario deba ser soportado por los trabajadores de la Corporación Municipal, menos aún cuando ello recae solo sobre parte de los funcionarios -los de las categorías A y B–, sin afectar las remuneraciones del resto de los funcionarios, las que, por el contrario, se verán incrementadas”.

El tribunal también acreditó que la modalidad de las negociaciones colectivas «constituyó una práctica habitual entre ambas partes que se extendió por más de veinte años, sin reparo alguno, constituyéndose en un derecho adquirido, porque aún cuando se trata de funcionarios municipales, no es posible soslayar que nos encontramos dentro del campo laboral en el cual las remuneraciones de los trabajadores resultan ser irrenunciables, lo que comprende la prohibición de su reducción injustificada y no acordada con el afectado”.

El municipio, con asesoría de la firma capitalina Estudio Fermandois, apeló el sábado a la Corte Suprema para que zanje -informó- «la diferencia de interpretación luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró la legalidad del procedimiento y de los actos administrativos adoptados por la Corporación Municipal de Viña del Mar, respecto a la tabla de remuneraciones de los funcionarios de la salud que alcanzan rangos entre $ 3,5 y 14 millones, mientras también estima que los funcionarios tienen derechos adquiridos sobre sus sueldos”.

Reclamo ante el Consejo para la Transparencia

El fallo también declaró la validez de las actas encontradas por el abogado del Estudio Del Villar, Tomás Palacios, en los libros del Concejo Municipal, y que contenían la primera escala de sueldos aprobada por el municipio. Dicho hallazgo fue clave, pues uno de los argumentos del municipio para aplicar la rebaja era señalar que no existía una tabla, y puso en entredicho a Ripamonti.

En esa búsqueda, Palacios también solicitó por Transparencia los acuerdos y negociaciones de sueldos, entre los gremios y la Corporación Municipal. Como recordarán, inicialmente el encargado respondió que no los tenían, pues habían destruido los documentos.

Posteriormente, la entidad rectificó, sin embargo, no entregó la información requerida inicialmente por el abogado, quien presentó un reclamo al Consejo para la Transparencia, mediante el cual adjuntó fotos de la bodega donde la entidad “resguardaba” sus documentos oficiales. ¿Qué tal?

UV avanza en diagnóstico sobre nueva Unidad de Creación Artística

Fruto de un trabajo colaborativo desarrollado por las carreras de Arquitectura, Cine, Diseño, Teatro, Pedagogía en Música y Gestión en Turismo y Cultura, fueron presentadas las principales conclusiones del diagnóstico tendiente al proyecto de generación de la Unidad de Creación Artística de la Universidad de Valparaíso.

Los resultados fueron presentados en un claustro académico que contó con la presencia de la vicedecana de Investigación e Innovación, Marcela Alviña; los decanos de Arquitectura, Alejandro Witt, y de Humanidades y Educación, Pablo Aravena, junto a docentes e investigadores.

Natalia Calderón, académica de la Escuela de Cine y coordinadora del Comité del Proyecto de Unidad de Creación Artística UV, explica que “la finalidad del informe es mostrar las problemáticas de la creación artística, planteando datos recogidos por medio de encuestas que demuestran que se necesita una unidad para desarrollar esta área, lo cual a su vez permite que la institución cumpla con las exigencias propias de una universidad estatal y acreditada”.

Añade: “Sabemos que en nuestra institución hay una gran cantidad de creadoras y creadores que han realizado un trabajo enorme, que forman parte de una historia y una trayectoria, pero falta una instancia de apoyo institucional más concreta. (…) La creación artística siempre se ha considerado un área fuera del quehacer académico”.

La vicerrectora Marcela Alviña apunta por su parte que “la investigación no solo está ligada al contexto observador que reconocen las grandes mayorías y las iniciativas disciplinares, sino que también existen formas de generar conocimiento a través de las artes. Es un espacio que queremos incorporar, esperamos que luego de este proceso nos llamemos Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Creación, porque eso genera una visualización de lo que hacemos dentro de la UV”.

Contraloría detecta $ 18 mil millones sin rendir durante la administración de Sharp en Valparaíso

La Contraloría detectó casi $ 18 mil millones sin rendir y actividades de campaña efectuadas en horario laboral al interior de la Municipalidad de Valparaíso durante el período 2023-2024, es decir, en el tramo final de la administración del exalcalde Jorge Sharp (Ind). Además, ordenó la instrucción de sumarios y remitió los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado.

El objetivo del informe (N° 151-2025) era auditar «los gastos, determinar el estado de las transferencias y verificar el uso de recursos públicos por parte de la Municipalidad de Valparaíso, durante el periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre de 2024», y comprobar el cumplimiento de uno de sus oficios con «instrucciones con motivo de las elecciones municipales«.

Principales resultados. La Contraloría verificó que:

El saldo contable de la cuenta “Deudores por rendición de cuentas” alcanza la suma de $ 17.965.143.939, «sin que la municipalidad haya acreditado las acciones para exigir las rendiciones de cuenta, o efectuado los correspondientes ajustes contables «.

alcanza la suma de $ 17.965.143.939, «. Los procesos conciliatorios al 30 de septiembre de 2024, de algunas cuentas corrientes, presentaban 242 cheques caducados, por $ 1.138.778.273 , giros o cargos bancarios no contabilizados por $ 13.704.500.172, “ Depósitos o cargos contabilizados por la municipalidad y no registrados por el banco” por $ 2.521.002.327 , y “depósitos o abonos del banco no contabilizados por el municipio” por $ 6.361.419.595

al 30 de septiembre de 2024, de algunas cuentas corrientes, , giros o cargos bancarios no contabilizados por $ 13.704.500.172, “ , y por $ 6.361.419.595 Carla Meyer, exdirectora de Desarrollo Comunitario, y los funcionarios Tania Madriaga y Daniel Ramírez «presentaron modificaciones en el sistema del Reloj Control, respecto de sus marcajes de asistencia, sin que dicho accionar estuviese justificado».

exdirectora de Desarrollo Comunitario, y los funcionarios «presentaron modificaciones en el sistema del Reloj Control, respecto de sus marcajes de asistencia, sin que dicho accionar estuviese justificado». En el caso de Meyer, además, «se determinaron atrasos en el registro de asistencia» de 57 horas y 40 minutos , por lo que «corresponde que el municipio aclare dichas ausencias, o en su defecto, solicite la restitución de los montos percibidos erróneamente por la exfuncionaria».

, por lo que «corresponde que el municipio aclare dichas ausencias, o en su defecto, solicite la restitución de los montos percibidos erróneamente por la exfuncionaria». A través de las redes sociales personales de X, Instagram y Facebook, el exalcalde Sharp y Meyer, excandidata a alcaldesa, «difundieron diversas actividades de la candidatura de la señora Meyer Arancibia en sus horarios laborales, situación que no se condice con lo señalado por esta Contraloría General».

En función de los resultados, la Contraloría ordenó a la municipalidad «iniciar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas involucradas, razón por la cual deberá remitir a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la Contraloría General de la República el acto administrativo que lo instruye y designa fiscal, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento».

La desaladora Aguas Pacífico, en Puchuncaví, abastecerá el consumo humano en el Gran Valparaíso

Se trata de un hecho inédito en la Región de Valparaíso. La desalinizadora Aguas Pacífico firmó un convenio con Esval para abastecer parte del consumo humano en el Gran Valparaíso y las comunas del Litoral Norte de la región. El acuerdo a 20 años comenzará a regir, se estima, a partir del 2028.

Primero, la planta debe entrar en funcionamiento -la compañía estima que lo hará este primer semestre-. Y luego, la sanitaria debe construir, adosado a la desaladora, infraestructura para clorar y fluorar el agua que le entregue Aguas Pacífico. Para ello ingresó una consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, el que debe responder si Esval debe formular un estudio o declaración de impacto, o no.

Cuando Esval concluya las obras, Aguas Pacífico le proporcionará el 25% de su producción de agua (200 litros de agua por segundo). El 50% lo destinará a Anglo American, en Colina (Región Metropolitana), y para lo cual la empresa está construyendo un acueducto que atraviesa varias comunas de la zona. Esa construcción ha sido criticada por los vecinos, que deben soportar largos atochamientos y el deterioro de sus caminos.

El 25% restante será destinado a Servicios Sanitarios Rurales de Olmué y Limache, y a la termoeléctrica San Isidro en Quillota. En paralelo, la empresa tramita un segundo permiso ambiental para doblar la producción de agua (de 1.000 l/s a 2.000).

Javier Moreno, gerente de Aguas Pacífico, dijo que serán los «guardianes de la bahía» de Quintero, pues la planta mide la calidad del agua que capta para su tratamiento. Mientras, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, dijo que el proyecto de Aguas Pacífico «siempre va a contar con el apoyo de la SISS».

