MAGA: Los intelectuales detrás de la nueva derecha de Trump (primera parte)

En el libro, recientemente publicado en los Estados Unidos, Furious Minds. The Making of the MAGA New Right (Mentes Furiosas. La Creación de la Nueva Derecha MAGA) Laura K. Field hace una pormenorizada revisión de las ideas y de los intelectuales estadounidenses que sostienen la política del presidente de los Estados Unidos.

La nueva derecha es crítica del pensamiento que Laura Field denomina el “Conservadurismo fusionista de Reagan/Buckley” que orientó la administración de Reagan y fue determinante en las orientaciones del partido Republicano estadounidense hasta la irrupción primero del Tea Party y luego de Donald Trump. Para la autora esta “nueva derecha” entiende el populismo y el panorama transformado de los medios modernos; es misógino y obsesionado con la masculinidad de una forma extrema y ha conquistado el centro de poder del partido republicano y se aleja de lo que hemos venido denominando “neoliberalismo” y, ciertamente, es crítico radical del liberalismo.

Común a todos ellos es, es efectivamente, su fuerte antiliberalismo. Un primer grupo, denominado National conservatives, que para la autora constituye “una gran tienda y paraguas para el movimiento” promueve la “noción de un Estado–Nación único relativamente homogéneo”, amenazado desde adentro y afuera y que requiere ser protegido. Esta aceptación del nacionalismo -a veces un respaldo abierto al nacionalismo cristiano- es altamente excluyente.

La autora destaca, además que van en contra de la tradición estadounidense de pluralismo religioso en contra de la autocomprensión tradicional estadounidense y de su religión civil. En esta corriente, destaca Yoram Hazony, filósofo israelita y estadounidense, presidente del Instituto Herzl en Jerusalen y de la Fundación Edmund Burke de los Estados Unidos, que refiriéndose a ese país ha afirmado que “esta fue una nación cristiana, históricamente y de acuerdo a sus leyes y volverá a ser una nación cristiana”.

Destaca también Christopher Rufo, investigador principal del Manhattan Institute for Policy Research, y crítico acérrimo de la teoría crítica del racismo, corriente académica originada en la investigación jurídica, que examina cómo la raza y el racismo están arraigados en los sistemas legales, las instituciones y las políticas de los Estados Unidos, en lugar de ser únicamente producto de prejuicios individuales. Este grupo tiene estrechas relaciones con Viktor Orbán, primer ministro de Hungría,quien desarrolló la noción de “Democracia Iliberal” que luego rebautizó como “Democracia Cristiana” (que nada tiene que ver con la doctrina de los partidos demócratas cristianos).

Un segundo grupo es el que la autora denomina Claremonters, pues su centro intelectual y operacional es el Instituto Claremont. Este centro fue fundado por Larry Arn, estudiante de Harry V. Jaffa. Jaffa fue primero reconocido como el autor del famoso discurso de Barry Goldwater al aceptar la nominación del partido Republicano como candidato presidencial en 1964, elección en la cual sería derrotado por el demócrata Lyndon B. Johnson. En el discurso leído por el candidato presidencial se afirma: “Les quiero señalar que extremismo en defensa de la libertad no es un vicio. Y permítanme señalar también que moderación en la consecución de la justicia no es una virtud”.

Gran influencia sobre este grupo tuvo Leo Strauss, filósofo político alemán de origen judío, refugiado del nazismo en Estados Unidos donde ejerció la docencia, primero en la New School en Nueva York y luego, durante 20 años, en la Universidad de Chicago. En su libro Natural Right and History (Derecho natural e historia) desarrolla su visión de lo que él llama la teoría clásica del derecho natural y sobre esa base desarrolla una fuerte crítica a la teoría liberal de Hobbes, Locke Rousseau e incluso Burke.

Michael Anton, graduado del Instituto Claremont y profesor del Hilldale College y por un breve período director de planificación de políticas del segundo gobierno de Donald Trump se hizo conocido por su artículo The Flight 93 election (Las elecciones del vuelo 93) publicado bajo el seudónimo Publius Decius Mus, es junto al mencionado Larry Arn, uno de sus principales representantes.

El tercer y cuarto grupo de la nueva derecha MAGA, y un quinto grupo que Field no aborda, los trataremos en una próxima columna.