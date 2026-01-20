Chile en llamas: ¿Por qué seguimos decidiendo tarde?
Es necesario exigir transdisciplina real donde conecte clima, ecología, ingeniería, salud, urbanismo, economía, cultura local y gobernanza en la misma mesa, porque el fuego no respeta administraciones.
Los incendios forestales no cesan, y la tragedia se repite año tras año, no solo en América, sino en todo el mundo. Mientras el hemisferio norte enfrenta su temporada de calor extremo, con fuegos que vuelven noticia a California, Portugal o España, el hemisferio sur entra a su propio “turno” de emergencia. Australia lo conoce demasiado bien, Brasil lo vive con frecuencia y este enero de 2026 la Patagonia Argentina también arde: en Chubut, las autoridades han reportado afectación de miles de hectáreas y daños a ecosistemas y viviendas, con focos que se multiplican en condiciones de sequía, calor y viento.
Pero hoy el foco está acá, en Chile, y duele cerca. En la zona centro-sur, los incendios de enero de 2026 ya han dejado al menos 19 personas fallecidas, decenas de miles de evacuados y temperaturas que han rozado los 38 °C, con vientos que empujan el fuego como si tuviera agenda propia. La emergencia en Biobío y Ñuble no es solo un fenómeno natural, es un desastre socioecológico, donde clima extremo y decisiones humanas se retroalimentan.
La ciencia lleva años avisando que el planeta se está calentando y que ese calentamiento intensifica el riesgo, más olas de calor, vegetación más seca, temporadas más largas y ventanas de control más cortas. La NASA muestra que la temperatura media global ya aumentó en más de 1 °C desde 1880 y que el calentamiento se aceleró desde mediados de los ’70. Además, 2024 fue el año más cálido registrado por NASA, y su estimación sitúa al planeta alrededor de 1,47 °C por encima del promedio de mediados del siglo XIX (1850–1900). Eso no “prende” incendios por sí solo, pero sí deja el sistema listo con combustible seco, estrés hídrico y propagación más rápida.
En Chile, a esa base climática se le suma un segundo combustible, la planificación (o su ausencia). Vivir en el interfaz urbano-rural sin franjas de amortiguación efectivas es infraestructura crítica expuesta, es paisaje fragmentado y altamente inflamable; es la combinación de viento, pendiente y continuidad de combustibles que transforma un foco en un frente. Y cuando el fuego entra a barrios completos lo que se quema no son solo hectáreas: se quema la capacidad de evacuar, de mantener luz, agua, conectividad y cuidados.
¿Hay herramientas y plan? Sí. El Estado lanzó el Plan de Acción 2025–2026 para prevención, mitigación y control de incendios forestales, con un presupuesto informado de $160.803 millones, aumento de brigadas (252 a 319) y de aeronaves (62 a 77), además de programas y coordinación interinstitucional.
También existen plataformas operativas que ya entregan información útil: CONAF publica la situación y pronóstico de incendios y utiliza el “Botón Rojo” para identificar condiciones críticas (con criterios como probabilidad de ignición ≥70% y viento ≥20 km/h en la tarde).
A escala global, NASA ofrece FIRMS con detecciones satelitales casi en tiempo real (MODIS/VIIRS) para monitoreo y análisis y Australia opera capacidades de modelación como Spark (CSIRO), que integra datos meteorológicos y del terreno para predecir propagación y apoyar decisiones, entre otros.
Entonces, la pregunta incómoda no es si existen datos o tecnología, es por qué seguimos decidiendo tarde, en orden a exigir ordenar el paisaje, regular riesgos en la interfaz, diseñar cortafuegos y mosaicos de combustibles, proteger infraestructura crítica, fortalecer alertas y evacuación, y financiar ciencia aplicada y evaluación independiente.
Es necesario exigir transdisciplina real donde conecte clima, ecología, ingeniería, salud, urbanismo, economía, cultura local y gobernanza en la misma mesa, porque el fuego no respeta administraciones.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Inscríbete en nuestro Newsletter El Mostrador Opinión, No te pierdas las columnas de opinión más destacadas de la semana en tu correo. Todos los domingos a las 10am.