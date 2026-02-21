El futuro de las soluciones basadas en la naturaleza para nuestras ciudades

A raíz del reciente lanzamiento de la estrategia Ciudades Verdes desarrollada por el MINVU y el MMA con apoyo de la FAO y donde como Fundación Mi Parque nos tocó participar como parte de la mesa de expertos, vemos importante entender de manera más global como varias iniciativas (muchas de las cuales también nos ha tocado participar) que ponen en valor las Soluciones Basadas en la Naturaleza y la Infraestructura verde se han ido gestando y cuales son su alcances.

La guía de criterios de diseño para espacios abiertos con Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) del Gobierno Regional de Santiago, el Catálogo de SbN para diseño urbano del MINVU y el PNUD, la incitativa Barrios por el Clima, impulsada por Corporación Ciudades y diversas fundaciones, el proyecto de Refugios Biourbanos liderados por la UTEM y la UCEM, y lo que han realizado en algunos municipios para sus planes locales de infraestructura verde, han puesto desde el público y el privado la importancia de la incorporación de la naturaleza como pilar fundamental del desarrollo urbano.

Lo primero es celebrar los esfuerzos, los que demuestran la relevancia de estas soluciones a la hora de enfrentar los efectos del cambio climático en el desarrollo de nuestras ciudades, como el calor extremo, incendios forestales, inundaciones, entre otros, Pero vale la pena levantar algunas oportunidades y también desafíos a futuro.

Respecto a las oportunidades, esto debería lograr ser un puntapié inicial para impulsar cambios en modelos de desarrollo, incorporación de normativas, leyes, y planes estatales para el fortalecimiento de la Infraestructura Verde y las Soluciones basadas en la Naturaleza en las inversiones públicas, así como implementar también beneficios (como podría ser por ejemplo una Ley de Donaciones Medioambientales) que fomenten la inversión privada. En este sentido, resulta fundamental considerar la alianza público-privada como mecanismo de gestión si queremos potenciar los avances en estas materias.

En cuanto a los desafíos, es fundamental la articulación entre las múltiples iniciativas y también con el resto de herramientas normativas vigentes, fortaleciendo un ecosistema para la implementación y resguardando que no derive en una excesiva regulación o que las discrepancias entre ellas dificulten o frenen las iniciativas.

Desde lo operativo, es necesario fomentar el desarrollo de proyectos pilotos que ajusten las soluciones a la realidad técnica, económica y normativa, y por cierto un proceso profundo de capacitación y traspaso de conocimientos a equipos técnicos.

Finalmente, pero no menos importante, la relevancia de contar con financiamientos que permitan avanzar en estas acciones, considerando el dinamismo que tienen las Soluciones Basadas en la Naturaleza y la Infraestructura Verde. No olvidemos que estas, a diferencia de las soluciones tradicionales, son soluciones vivas y que a pesar de reducir de manera importante los costos de implementación, requieren, como cualquier organismo vivo, de mantención y cuidado en el tiempo.