No pude poner el acento al revés, a la francesa, tal como la carátula del viejo disco de Crosby, Stills, Nash and Young lo expresa. Pero, en fin, nada es perfecto, salvo la neurosis.

Es muy interesante lo que está ocurriendo en el sector de la salud, donde se aproximan los cambios asociados al cambio de gobierno. Se hace evidente el interés de las nuevas autoridades por introducir eficacia en la acción sectorial, en un escenario donde el gran motivo de insatisfacción de la ciudadanía son las listas de espera, que siguen allí, como el dinosaurio del tan citado cuento corto de Augusto Monterroso, escritor guatemalteco. Esto sí que ya se ha transformado en una verdadera emergencia.

Y para lograrlo, el nuevo gobierno ha apostado a la experiencia de gente con carrete. Como decimos en salud, la experiencia de los “que más saben”. A la cabeza la doctora May Chomalí, especialista en Salud Pública de larga trayectoria en el mundo de la gestión clínica, tema falente en los hospitales del sector público.

En el tablero de control de las redes asistenciales, el doctor Julio Montt Vidal, quien fuera jefe de Chomalí en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente a fines de los noventa. Este es un hombre que se ha leído varias veces los cinco tomos del “cateo de la laucha”, a cargo por años del primer hospital construido por la Concertación, en Peñalolén -quizás el segundo, después del Padre Hurtado-, con muy buenos resultados. Ya fue una vez Subsecretario de Redes Asistenciales.

Y en la mesa de DJ, el que pone la música, don Cesar Oyarzo Mansilla, primer economista de la salud de Chile, egresado del programa Ilades con la Georgetown University hace más de 30 años y que en el pasado ya fue director de Fonasa.

Un gran equipo. Y un dato adicional curioso: a cargo de la Dirección de Presupuesto tenemos al ingeniero José Pablo Gómez, quien hizo en el sector salud una buena parte de su vida profesional. Dirigió el primer estudio de “carga de enfermedad” -la base del GES- encomendado a Concha y Aguilera -la Ministra saliente- durante la gestión del Ministro Carlos Massad y terminó su paso por el sector como Superintendente de Isapre.

Entonces los del mundo hospitalario ahora sí tenemos expectativas. Este “déjá vu”, como diría mi abuelita, nos vuelve el alma al cuerpo.

