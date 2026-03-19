Minerales críticos y diplomacia rápida: lo que revela la firma entre Chile y Estados Unidos

En lo formal, fue un mecanismo de consultas sobre cadenas de suministro, financiamiento e innovación. Pero en política exterior el problema no es solo lo que un documento dice, sino lo que permite revelar.

La firma ocurrió en una secuencia que importa. Se produjo después de la controversia por el cable Hong Kong–Concón, revisado en medio de cuestionamientos estadounidenses sobre participación china en infraestructura digital sensible, y durante la visita del vicesecretario de Estado Christopher Landau al cambio de mando presidencial. Washington presentó ese viaje como un intento de “reiniciar” la relación bilateral. En diplomacia, un reset no se anuncia cuando todo sigue igual, sino cuando una relación necesita ser reordenada.

Ese contexto vuelve menos inocente el episodio. Durante años, cobre y litio fueron leídos como ventajas comparativas: exportaciones, inversión, competitividad. Hoy operan también como piezas de poder industrial. La transición energética, la electrificación, los semiconductores y la rivalidad tecnológica entre grandes potencias desplazaron los minerales críticos al terreno de la seguridad económica. Estados Unidos lo ha dicho explícitamente en su Trade Policy Agenda 2026.

Por eso, el punto no es exagerar el espesor jurídico del texto firmado en Santiago, que sigue siendo modesto, sino entender su densidad política. Hay instrumentos livianos que, por el momento en que aparecen, pesan más que muchos acuerdos solemnes. Chile produce cerca de un tercio del cobre mundial y alrededor de una cuarta parte del litio global. La relevancia geológica explica por qué Washington, Bruselas o Beijing observan con creciente atención lo que ocurra en su territorio. Pero tener recursos codiciados no equivale automáticamente a tener una estrategia clara.

Ahí aparece la asimetría central. Chile sigue hablando en clave técnica: cooperación, inversión, innovación. Estados Unidos, en cambio, discute estos temas en un lenguaje mucho más definido: resiliencia productiva, reducción de dependencias, cadenas de suministro y competencia con China. Robert Jervis explicó hace décadas que una misma señal rara vez significa lo mismo para todos. En Santiago, la firma puede leerse como coordinación económica; en Washington, como parte de un reordenamiento estratégico entre socios confiables.

La cuestión, entonces, no es si Chile debía conversar con Estados Unidos. Era esperable que lo hiciera. La pregunta es si lo hizo desde una estrategia propia o desde una lógica más reactiva. Mearsheimer y Rosato recuerdan que una política exterior no debe evaluarse solo por su resultado, sino por la deliberación que la sostiene. Y Charles Lindblom mostró que muchos gobiernos avanzan más por ajustes incrementales que por grandes diseños. El problema surge cuando ese tanteo se aplica a asuntos que otros actores ya tratan como piezas de una disputa mayor.

Ese dilema remite a la autonomía. Russell y Tokatlian insistieron en que esta no depende del discurso, sino de la capacidad efectiva para fijar términos, diversificar vínculos y administrar dependencias. Cooperar con Washington no implica por sí solo subordinación, así como comerciar intensamente con China no supone captura automática. El punto decisivo es quién define el marco.

Eso es lo que deja al descubierto la firma del 12 de marzo. No inaugura una alianza minera de época ni garantiza industrialización. Tampoco trae, por ahora, inversiones transformadoras verificables. Su valor es otro: muestra que, en un mundo donde los recursos dejaron de ser solo recursos, Chile todavía habla como si administrara una oportunidad comercial, mientras las grandes potencias ya lo leen como una pieza de su tablero.

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