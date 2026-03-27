El problema no es la gasolina, es la narrativa

El aumento en los precios del combustible ha vuelto a establecer una escena familiar: presión social, medidas de mitigación y un debate público sobre el precio. Pero reducir el debate a solo cuánto sube o baja la gasolina es, al final del día, un error de diagnóstico. Chile no solo está sufriendo una crisis de costos; esto, de hecho, cuenta una historia diferente: la desconexión de su transformación energética y su política, porque en la mayoría de los casos la situación en el mundo puede ser a corto plazo, pero los datos muestran otra realidad.

De hecho, más del 60% del suministro eléctrico actual del país proviene de energías renovables y más del 70% durante algunos meses (para ser precisos). La energía solar representa aproximadamente el 30% del sector eléctrico también, y el país actualmente tiene cerca de 11 GW de capacidad eléctrica instalada en esa misma categoría. Notablemente, Chile es ya, con mucho, uno de los sistemas eléctricos más limpios de América Latina.

Pero esta transformación no se está traduciendo en percepción pública o estabilidad diaria. ¿Y por qué? Porque el progreso ha sido parcial. La electricidad podría estar en transición hacia la energía limpia; sin embargo, el viaje y la vida para los humanos continúan dependiendo de casi el 90% de las importaciones de combustibles fósiles. El resultado es una contradicción estructural: un país que está a la vanguardia del desarrollo de energía limpia y aún enfrenta choques internacionales de petróleo.

Pero hay algo aún más crucial: cómo esa realidad sentimos que comunicamos cómo comunicarla.

En la política vemos una narrativa dispersa. Por un lado, los avances en energías renovables se promueven como una de nuestras etapas de desarrollo y liderazgo. En crisis, la discusión retrocede en términos de control de daños: subsidios, congelaciones, una forma de mantener unida a la sociedad. Pero no hay una pieza conectiva entre las dos narrativas. El país no es la causa de eso, no hay una narrativa coherente en por qué todavía, a pesar de todo el progreso, el país es una especie en peligro.

La ausencia de una narrativa estratégica tiene consecuencias. Los ciudadanos no solo evalúan las cosas físicas en crisis, sino también un sentido de dirección. Y ahora ese sentido es difuso. Tal mensaje es lo opuesto a eso, una transición energética que se promete, pero que no es lo que es.

Eso lleva a un espacio crítico. Porque las crisis no solo dañan la economía, sino también las legitimidades. Si la transformación energética no ha sido sentida por la gente en la vida cotidiana, está perdiendo significado político y social. Y lo que podría ser una herramienta estratégica para que Chile avance hacia una mayor autonomía energética desaparece en la necesidad de nuestra vida diaria.

La pregunta, por lo tanto, no es solo técnica o económica. Es comunicacional y estratégica. Chile se ha desarrollado más rápidamente que su propia capacidad para explicarse a sí mismo. Y en ese desajuste la crisis se intensifica.

La interrogante no es cuánto subirá la gasolina la próxima semana. Es por qué un país con condiciones excepcionales para reducir su dependencia energética sigue reaccionando como si las tuviera. Y hasta que tengamos esa brecha, entre lo que Chile es y lo que señala, para enfrentar esas crisis, estaremos en el mismo lugar en el que siempre estaremos: gestión de crisis, pero no liderazgo.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.