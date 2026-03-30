Vuelve el debate sobre los feriados: esta vez que hablen los datos

Mientras el mundo empresarial aclara que no quiere eliminar los feriados irrenunciables ya existentes, sino que simplemente no sumar nuevos, y el arzobispo Fernando Chomalí -con una valiente presencia junto a los sindicatos del comercio- llama a respetar el Viernes Santo como espacio de descanso y espiritualidad, surge una pregunta de base que no se ha conversado abiertamente: ¿qué está pasando con la salud y el bienestar de quienes trabajan en Chile?

Una evidencia que incomoda

El Cuestionario CEAL-SM de SUSESO evaluó en 2024 a más de un millón de personas trabajadoras en Chile y sus resultados son alarmantes. La dimensión con mayor porcentaje de centros de trabajo en riesgo no óptimo es la vulnerabilidad, con un 88,3%. A este temor de las personas a exigir sus propios derechos le sigue la carga de trabajo, con un 86,6%, y las exigencias emocionales, con un 78,5%. El cuadro se completa al mirar la salud mental. El 71,8% de los centros de trabajo presenta riesgo no óptimo en esa escala.

Estos datos interpelan directamente al debate. Cuando el sector empresarial propone dejar como “voluntaria” la decisión de trabajar en un feriado, pasa por alto que esa libertad es difícil de ejercer, cuando casi nueve de cada diez centros de trabajo tienen personas que temen exigir sus derechos. Y cuando se argumenta que el comercio necesita operar más días, los datos indican que quienes trabajan en él ya están sobrecargados, por lo que el descanso garantizado no es un privilegio, es una necesidad urgente para quien ya está al límite.

Quiénes trabajan en el comercio

El comercio concentra al 17,5% de las personas trabajadoras protegidas en Chile y el 24,9% de sus centros de trabajo está en riesgo no óptimo. Y si bien la distribución por género es casi paritaria, con un 50,2% de hombres y un 48,4% mujeres, el informe constata que estas últimas presentan mayor riesgo psicosocial en casi todas las dimensiones medidas. Una carga que, fuera del trabajo, tampoco desaparece.

El argumento económico y lo que omite

¿Cuánto le cuesta al país el agotamiento sostenido de su fuerza de trabajo? La evidencia da cuenta que las personas con sobrecarga crónica rinden menos, se enferman más y generan más ausentismo. En 2024, SUSESO registró más de 88.000 denuncias por enfermedades profesionales. El descanso no es un privilegio concedido por el empleador, es una condición estructural para que el trabajo sea sostenible.

Más allá del debate coyuntural

Lo que está en juego no es solo si el comercio abre o cierra un día al año, es la concepción de fondo que tenemos sobre el trabajo y quienes trabajan. Y todo esto es lo que sabemos del trabajo formal (el que tiene cobertura legal y datos). Porque en el comercio informal, los riesgos psicosociales no se miden, no se denuncian y no se debaten. Si esta es la realidad de quienes están protegidos, vale la pena preguntarse qué está ocurriendo con quienes trabajan sin esa protección.

El bienestar en el trabajo no es solo un tema de empresarios, es un asunto de política pública y, en última instancia, de qué tipo de sociedad queremos construir.

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