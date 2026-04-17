Hace no tanto, hablábamos de los “primeros 100 días” como un período razonable para hacer una evaluación de un gobierno en instalación. Era una suerte de luna de miel un margen sensato, un tiempo prudente para instalar equipos, ordenar prioridades y empezar a gobernar. Hoy, ese estándar parece jurásico. En un mes, pasan demasiadas cosas.

El primer mes del gobierno de José Antonio Kast ha sido, precisamente, eso: intenso, acelerado, sin pausa. Sin siquiera luna de miel. La agenda avanza rápido y hasta parece pisotearse, las definiciones suceden a gran velocidad, aparecen crisis en los lugares menos pensados, y la conversación pública cambia casi día tras día. Lo que antes se evaluaba trimestralmente, hoy se juzga en tiempo real.

¿Es bueno o malo? Depende.

Por una parte, hay algo valioso en esa urgencia. Un país que lleva años acumulando frustraciones —en seguridad, crecimiento o gestión pública— difícilmente tolera gobiernos que “entran en régimen” recién al tercer mes. La ciudadanía hoy exige resultados, no promesas. Y en ese sentido, pisar el acelerador puede ser una virtud.

Pero también tiene riesgos. Gobernar rápido no es lo mismo que gobernar bien. La presión por mostrar avances inmediatos puede llevar a errores evitables, descoordinaciones o mensajes contradictorios. Y en política, sabemos, los errores no se miden sólo por su magnitud, sino por su timing.

Ahí aparece un punto clave: el rol del comité político y de los equipos comunicacionales.

Si algo ha cambiado en los últimos años, es el ritmo de la política. Las redes sociales, los ciclos noticiosos y la ansiedad ciudadana han comprimido el tiempo. Hoy, una semana es mucho tiempo. Un mes, una eternidad. Como bien sabemos, una agenda mal explicada puede naufragar en horas, mientras que una buena decisión mal comunicada puede parecer un error.

Por lo mismo, no basta con anunciar; hay que ordenar, priorizar y, sobre todo, explicar. Darle sentido a la velocidad. Darle relato a la velocidad.

En otras palabras, si antes el desafío era llenar los 100 días, hoy el desafío es administrar los primeros 30. Y probablemente mañana serán 15.

El Gobierno tiene, en este inicio, una oportunidad evidente: aprovechar el impulso, pero sin perder conducción. Al final del día, gobernar sigue siendo lo mismo de siempre: tomar decisiones, coordinar equipos y generar certezas. Sólo que ahora, todo eso ocurre en cámara rápida. Y en ese nuevo escenario, entender el tiempo —y adaptarse a él— puede marcar toda la diferencia.

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