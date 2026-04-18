Las universidades bajo sospecha

En las últimas semanas, distintos hechos han contribuido a configurar un clima de creciente atención sobre el quehacer universitario. La agresión a Ximena Lincolao, los anuncios de reestructuración financiera, la presión por respuestas rápidas ante conflictos internos y la percepción de los estudiantes como un grupo potencialmente conflictivo no son eventos aislados. A ello se suman decisiones como el freno a la gratuidad para los deciles 7 al 10, la reactivación de la cobranza a deudores del CAE de mayores ingresos y la discusión sobre la duración de las carreras. En conjunto, estas medidas sitúan a las universidades en un escenario de evaluación constante. Asimismo, el debate sobre “espacios educativos seguros”, aun cuando busca protección, también instala la idea de que la vida universitaria requiere mayores mecanismos de supervisión.

Este fenómeno no es exclusivo del contexto local, sino que se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol de la educación superior. En distintos países se han impulsado reformas y medidas que han abierto debate respecto de la autonomía, los contenidos y la orientación de las universidades.

En Estados Unidos, se han desarrollado iniciativas que han generado discusión. En Texas, el gobernador Greg Abbott impulsó la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en universidades públicas, en el marco de un debate sobre el alcance de estos enfoques en la formación académica. En Florida, el gobernador Ron DeSantis promovió cambios curriculares que incluyeron la exclusión de asignaturas como sociología de programas básicos en algunas universidades estatales, junto con nuevas orientaciones sobre contenidos. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán promovió cambios regulatorios que llevaron a la Central European University a trasladar gran parte de sus operaciones fuera de Budapest, en un proceso ampliamente interpretado como una señal de mayor control estatal sobre el sistema universitario.

Estos casos, con diferencias relevantes entre sí, dan cuenta de una tendencia más amplia: la universidad se ha transformado en un espacio donde convergen debates sobre conocimiento, formación, valores públicos y desarrollo social. Más que situaciones aisladas, reflejan cómo distintos países están revisando el alcance y las prioridades de sus sistemas de educación superior, en un escenario donde coexisten demandas por mayor regulación y pertinencia social.

En paralelo, se observa una creciente tendencia a evaluar a las universidades desde criterios asociados a su aporte inmediato, como la empleabilidad, la innovación o su contribución directa al desarrollo económico. Bajo esta mirada, áreas del conocimiento cuyo impacto es menos inmediato (humanidades) pueden perder visibilidad. En contextos de restricción fiscal, esta lógica tiende a intensificarse, aumentando la presión sobre las instituciones para demostrar su valor en términos acotados.

Este escenario plantea un desafío relevante: resguardar la autonomía universitaria. A lo largo de su historia, la universidad ha construido espacios de autodirección que le permiten definir sus fines, contenidos y formas de producción de conocimiento. Esta autonomía no ha sido solo un rasgo institucional, sino también una condición para el desarrollo del pensamiento crítico y el debate plural.

Cuidar la universidad hoy implica reconocer sus tensiones y desafíos, pero también resguardar aquello que la hace esencial: su diversidad interna, su capacidad de reflexión y su aporte a la vida democrática.

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