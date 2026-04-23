Minerales críticos: una oportunidad que Chile aún no logra gobernar

Chile tiene hoy una oportunidad excepcional en minerales críticos, pero no la está aprovechando con la claridad estratégica que exige la transición energética. Pese a sus condiciones geológicas privilegiadas y su trayectoria minera, esa ventaja no se ha traducido en liderazgo ni en una política pública integrada capaz de sostenerla a lo largo del tiempo.

El debate nacional actual en torno a la política minera, los acuerdos entre el Estado y actores privados, las dificultades para destrabar proyectos y los conflictos socioambientales en salares han puesto en primer plano cómo se gobiernan los minerales críticos en Chile. La reciente Estrategia Nacional de Minerales Críticos, publicada en enero 2026, es un avance relevante en esa dirección, también en su propuesta de gobernanza, al establecer un liderazgo del Ministerio de Minería y una instancia consultiva de composición multisectorial. Sin embargo, no será suficiente si no se traduce en una coordinación efectiva, en la implementación territorial y en una mayor legitimidad social.

Chile posee cerca del 19% de las reservas de cobre y el 33% de las de litio, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, a nivel mundial. Sin embargo, su participación en la producción global ha disminuido de manera sostenida en las últimas décadas. Esto no solo refleja la presión competitiva internacional, sino también la falta de capacidades para planificar, decidir e implementar a la velocidad que exige la ventana actual. La experiencia del salitre sigue siendo una advertencia, ya que una ventaja natural puede perder valor si no se construyen a tiempo las condiciones necesarias para sostenerla.

El problema, sin embargo, no es solo extractivo ni de permisología. Existen brechas persistentes en la gobernanza ambiental, la coordinación entre niveles de toma de decisiones, la inclusión de comunidades y pueblos indígenas, la planificación territorial y el desarrollo de encadenamientos productivos. A esto se suman barreras regulatorias, sociales y tecnológicas que dificultan la viabilidad de los proyectos y debilitan su legitimidad. En otras palabras, el desafío de los minerales críticos en Chile es, ante todo, institucional, territorial y productivo.

En ese contexto, y con el patrocinio del Centro de Políticas Públicas UC, desarrollamos una investigación interdisciplinaria que aborda este problema desde la planificación urbana y territorial, el diseño, el derecho y la ingeniería. Desde esta perspectiva, proponemos avanzar en tres direcciones complementarias, de forma paralela. Primero, contar con un sistema regulatorio más predecible y participativo, que fortalezca la aprobación social de los proyectos. Segundo, impulsar una estrategia industrial y financiera que permita agregar valor más allá de la extracción, incorporando tecnología, trazabilidad y estándares de descarbonización. Y, tercero, consolidar una planificación territorial integrada que compatibilice la actividad minera con las vocaciones locales e incorpore a las comunidades a las decisiones. Estas propuestas no reemplazan la nueva estrategia nacional, pero sí muestran dónde se jugará su implementación efectiva.

La discusión actual sobre el litio y el cobre ha mostrado que el desafío no es solo cuánto producimos, sino cómo decidimos hacerlo. Chile no parte desde cero, pero tampoco tiene asegurada su posición. En un escenario global cada vez más competitivo y exigente, seguir operando con una institucionalidad fragmentada no solo limita el desarrollo del sector, sino que también puede vaciar de contenido una estrategia que, aunque necesaria, todavía debe demostrar que puede traducirse en capacidades públicas, coordinación e implementación territorial.

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