Alimentación en el trabajo: una deuda pendiente en la agenda laboral

La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores invita a reflexionar sobre los avances y desafíos en materia laboral. Aunque se han logrado importantes progresos en jornada, seguridad y protección social, en Chile persiste un ámbito escasamente abordado: las condiciones en que las personas se alimentan durante su jornada de trabajo.

Esta omisión resulta particularmente relevante si se considera que una alimentación inadecuada es responsable de 11 millones de muertes al año a nivel global, según datos de Global Burden of Disease. En Chile, la evidencia sobre alimentación laboral es limitada y, en muchos casos, desactualizada. A pesar de ello, los pocos datos disponibles de un estudio de la OIT, muestran que cerca del 30% de los trabajadores declara no almorzar por falta de tiempo o dinero, y más del 40% no tiene acceso a una oferta alimentaria adecuada durante la jornada laboral.

Diversas investigaciones muestran que factores como el tiempo disponible para almorzar, el acceso a alimentos saludables y las condiciones del entorno laboral influyen directamente en los hábitos alimentarios de los trabajadores. Más allá de las decisiones individuales, el contexto laboral define cómo, cuándo y con quién se come. Estas prácticas responden a realidades como el tipo de empleo, el sector y la cultura organizacional, determinando las posibilidades reales de alimentarse adecuadamente.

Esta heterogeneidad, propia del mundo laboral, configura una desigualdad en el acceso a una alimentación adecuada, y por lo tanto se convierte en problema de salud pública. La evidencia es clara: los problemas de salud asociados a consumo y hábitos alimentarias no saludables generan altos costos económicos y sociales. Por una parte, se incrementa el gasto público en salud debido a enfermedades crónicas; por otra, disminuye la productividad laboral debido al aumento del ausentismo.

Sin embargo, la alimentación en el trabajo sigue tratándose como un beneficio, más que como una condición laboral. Mientras algunos trabajadores cuentan con espacios, tiempo y acceso adecuados, otros enfrentan restricciones significativas.

Avanzar en esta materia requiere superar la lógica de beneficios de alimentación y transitar hacia un enfoque de condiciones laborales con estándares mínimos que aseguren tiempos protegidos, espacios adecuados y una oferta accesible y de calidad.

Incorporar la alimentación como parte de las condiciones laborales no es solo una cuestión de bienestar individual. Es también una política de salud pública y una inversión en productividad. En un contexto donde el país enfrenta desafíos crecientes en materia de enfermedades crónicas y obesidad, seguir postergando este debate resulta difícil de justificar.

La pregunta, entonces, no es si este tema debe formar parte de la agenda laboral, sino cuánto tiempo más estamos dispuestos a considerarlo un aspecto secundario del trabajo.

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