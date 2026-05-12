El estadio como fortaleza: Amedspor, identidad kurda y resistencia en Turquía

En sociedades caracterizadas por profundas fracturas étnico-nacionales y en regímenes con tendencias autoritarias, el fútbol suele trascender la mera dimensión deportiva para convertirse en una institución capaz de ofrecer un espacio público para la disidencia étnica, religiosa y/o nacional. Cuando los canales tradicionales de participación política son clausurados por el Estado, el estadio emerge como un microcosmos en donde se denuncian y dirimen tensiones sociales y una arena para la afirmación identitaria.

Este breve artículo examina el caso del Amedspor, un club de fútbol que ha transformado el sureste de Turquía en una zona de resistencia simbólica, y establece paralelismos con el Bnei Sakhnin en Israel. Ambos casos ilustran cómo el deporte funciona como un campo de batalla por la visibilidad, la memoria y el reconocimiento de comunidades cuya existencia nacional es objeto de disputa.

Amedspor y la “Kurdificación” del Espacio Público

Ubicado en Diyarbakır/Amed, el corazón político y cultural de las regiones kurdas en Turquía, el Amedspor no es un club ordinario. Su mera existencia desafía la lógica del Estado turco, que históricamente ha tendido a ver y usar el fútbol en estas regiones de mayoría kurda como un instrumento para despolitizar a la juventud y distraerla de la insurgencia o las demandas de derechos nacionales. En mayo de 2026, el Amedspor logró un hito histórico al ascender por primera vez a la Süper Lig, máxima división del fútbol turco, demostrando que, incluso bajo constante presión política y sanciones, la identidad kurda no solo resiste, sino que avanza y se visibiliza en el escenario futbolístico más importante del país.

El poder político del nombre

El cambio de nombre del club a “Amedspor” fue un hito de afirmación identitaria. En octubre de 2014, durante una asamblea general, el entonces Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor decidió adoptar el nombre kurdo histórico de la ciudad. Aunque la Federación Turca de Fútbol (TFF) inicialmente rechazó el cambio, impuso multas y obligó a una ligera modificación oficial (“Amed Sportif Faaliyetler”), el club y sus aficionados consolidaron el uso de Amedspor. “Amed” no solo recupera la denominación kurda histórica de Diyarbakır, sino que constituye una declaración política explícita frente a la toponimia oficial del Estado turco. Al adoptarlo, el club se erigió en símbolo visible de una nueva arena pública donde la identidad kurda reclama el espacio que le ha sido negado en otros ámbitos.

El estadio del Amedspor funciona como un mecanismo crítico para la transmisión intergeneracional de la acción colectiva kurda. En un contexto donde la lengua materna y las expresiones culturales kurdas han enfrentado décadas de asimilación forzosa, los partidos del club ofrecen un espacio para:

Solidaridad social y política: Los cánticos y pancartas no solo celebran goles, sino que procesan la memoria colectiva de sufrimiento y resistencia de la comunidad.

Socialización juvenil: Para las nuevas generaciones, el estadio es un lugar de aprendizaje de la conciencia política, donde se internalizan narrativas de identidad y pertenencia frente a la hegemonía del Estado.

Resistencia cultural: El uso público de la lengua kurda y la exhibición de símbolos étnicos en las gradas transforman el partido en un acto de afirmación existencial.

Esta “kurdificación” del espacio público, donde el estadio se convierte en el último refugio autónomo frente a la vigilancia intensiva de las agencias gubernamentales hacia toda expresión cultural y política kurda hace que el Amedspor represente más que un equipo de fútbol para los kurdos, no sólo de Turquía, sino de Medio Oriente y de su amplia diáspora.

Mecanismos de Control y Exclusión

La respuesta del Estado turco ha combinado vigilancia, multas, clausuras de estadio y presiones para cambiar nombres de equipo e instalaciones. La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha sancionado recurrentemente al club por “propaganda ideológica”. El caso del jugador kurdo-alemán Deniz Naki es emblemático: sancionado en 2016 por dedicar una victoria a las víctimas de las operaciones en el sureste, y suspendido tres años y medio en 2018 por criticar la operación en Afrin —decisión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró violatoria de sus derechos.

La dialéctica del “Deplasman”

En el contexto turco, la distinción entre jugar en casa (ev) y fuera (deplasman) no es solo geográfica, sino que establece jerarquías de legitimidad. Los lazos afectivos de los aficionados con su estadio y su barrio se trasladan a una escala nacional, donde el “hogar futbolístico” se conceptualiza como la patria. Bajo esta lógica, el equipo local representa el orden nacional, mientras que el visitante es percibido como un elemento externo o antagonista por lo que no es de extrañar que la hostilidad contra el Amedspor se intensifica en los partidos fuera de casa.

Los seguidores del Amedspor a menudo enfrentan un clima de exclusión social y agresividad en ciudades del oeste del país, donde su presencia es vista como una intrusión desafiante a la unidad nacional turca. Paradójicamente, esta exclusión refuerza la cohesión interna de la comunidad kurda, convirtiendo cada desplazamiento de los fans para ver a su equipo en otras ciudades en un acto de resistencia colectiva.

Bajo este contexto se entiende que en Turquía, el concepto de deplasman se utiliza para marcar los límites de quién pertenece a la nación y quién no. En el caso del Amedspor, su identidad kurda lo sitúa en una posición de “visitante permanente” en el imaginario nacionalista turco. Esto permite que la hostilidad y el antagonismo que recibe en otros estadios sean vistos no solo como una rivalidad deportiva, sino como una defensa emocional del territorio nacional frente a una identidad nacional kurda considerada subalterna o amenazante.

Paralelismos Regionales – El Caso de Bnei Sakhnin F.C.

El fenómeno del Amedspor no es aislado en el fútbol de Oriente Medio. En Israel, el Bnei Sakhnin encarna una dinámica paralela, aunque con asimetrías significativas, para la minoría árabe-israelí, que representa al 20% de la población. Sin embargo, lejos de constituir un ejemplo genuino de “coexistencia”, el caso de Sakhnin expone las profundas limitaciones y contradicciones del modelo israelí de integración.

El mito de 2004 y la fragilidad de la “coexistencia”

En mayo de 2004, el Bnei Sakhnin logró un hito al convertirse en el primer club de una localidad árabe en ganar la Copa del Estado de Israel. El triunfo fue rápidamente instrumentalizado por sectores oficiales y mediáticos como prueba de “du-kiyum” (coexistencia) y de la supuesta apertura de la sociedad israelí. Dos décadas después, este relato se revela como un espejismo. El club permanece en la Premier League israelí en una posición modesta (temporada 2025-2026), con un plantel mixto de árabes, judíos e internacionales, pero sigue siendo percibido fundamentalmente como “el equipo árabe”, cargando con el peso simbólico de una minoría permanentemente bajo sospecha.

Localismo bifocal bajo presión estructural

Los aficionados del Sakhnin operan en un “localismo bifocal” tensionado:

Hacia dentro: el club representa orgullo árabe-palestino, afirmación identitaria y resistencia cultural frente a la discriminación sistémica.

Hacia fuera: el éxito deportivo se usa, a menudo de forma instrumental, para reclamar ciudadanía plena y visibilidad en un Estado que define su carácter como judío.

Estudios académicos, como el de Tamir Sorek, muestran que los hinchas priorizan consistentemente su identidad árabe-palestina (“árabes antes que hinchas”). Esta prioridad se ha agudizado tras el 7 de octubre de 2023, con incidentes recurrentes de racismo por parte de aficiones rivales —especialmente del Beitar Jerusalem, equipo cuya barra ultra “La Familia” mantiene una reputación tóxica de cánticos anti-árabes (“Muerte a los árabes”) y rechazo histórico a jugadores árabes—. Partidos contra estos rivales se convierten en escenarios donde se dramatiza, de forma cruda, el racismo arraigado en sectores del fútbol y la sociedad israelí.

Diferencias estructurales y límites de la integración

Aunque las similitudes con Amedspor son evidentes (uso del estadio como espacio de afirmación identitaria y enfrentamiento a hostilidad), hay diferencias que se deben señalar:

A diferencia del contexto turco de negación cultural e conflicto armado, los árabes israelíes gozan de ciudadanía formal. Sin embargo, esta ciudadanía se revela condicional y frágil: sanciones por expresiones políticas, vigilancia en los estadios, y episodios de violencia demuestran que el “éxito” de 2004 no ha traducido en igualdad real.

El club opera con un plantel mixto y dentro del sistema, lo que permite al Estado israelí exhibirlo como prueba de tolerancia. Al mismo tiempo, la Federación Israelí de Fútbol ha sido criticada —incluso por FIFA— por su manejo laxo del racismo sistémico contra equipos y aficionados árabes.

La “integración” resulta superficial: tensiones internas en el vestuario, incidentes con directivos y jugadores (como el caso del locutor que alabó a Hamás o porteros que eligen representar a Palestina), y el aumento de hostilidad post-7 de octubre revelan que el estadio funciona más como termómetro de una coexistencia fallida que como puente genuino.

Tanto Amedspor como Bnei Sakhnin ilustran cómo, en sociedades étnicamente fracturadas, el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en una esfera pública contestada. Mientras el Amedspor encarna una resistencia más existencial y confrontacional contra un Estado que históricamente ha reprimido la identidad kurda, el Bnei Sakhnin opera en una negociación ambigua y cotidiana entre integración parcial y afirmación identitaria, marcada por la fragilidad de la “coexistencia” israelí. En ambos casos, el estadio no es un espacio neutral, sino un microcosmos donde se negocian —y se desnudan— las fallas profundas del contrato nacional dominante.

Parafraseando a James Dorsey, autor de The Turbulent World of Middle East Soccer, para los gobiernos del Medio Oriente, el fútbol es demasiado popular para ser prohibido, pero demasiado peligroso para ser ignorado.

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