Una universidad conectada con el país: ciencia, territorio y vínculo real

Chile enfrenta desafíos que ya no pueden abordarse desde compartimentos separados. La seguridad alimentaria, la salud pública, la emergencia climática, la productividad agropecuaria, la biodiversidad, el bienestar animal y el desarrollo rural forman parte de una misma conversación. En ese cruce, las universidades tienen una responsabilidad evidente: producir conocimiento útil, formar profesionales pertinentes y vincularse de manera real con los territorios donde esos problemas ocurren.

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, presente en Concepción y Chillán, no puede pensarse de espaldas a esa realidad. Su lugar natural está precisamente en la intersección entre salud animal, producción sustentable, inocuidad alimentaria, biodiversidad, educación rural, innovación y respuesta ante emergencias ambientales. No se trata solo de formar médicos veterinarios. Se trata de aportar capacidades científicas y técnicas a temas estratégicos para el país.

El enfoque “Una Salud” confirma esa mirada. La Organización Mundial de la Salud lo define como un enfoque integrado que busca equilibrar y optimizar la salud de personas, animales y ecosistemas. La Organización Mundial de Sanidad Animal plantea una idea equivalente: la salud humana, animal, vegetal y ambiental está estrechamente vinculada e interdependiente. Para un país como Chile, con vocación agroalimentaria, extensa ruralidad, ecosistemas frágiles y alta exposición a crisis climáticas y sanitarias, esta mirada no es una consigna académica. Es una necesidad de desarrollo.

Las regiones muestran con claridad esa urgencia. En 2024, el Banco Central informó que Ñuble creció 3,6%, impulsado, entre otros factores, por el desempeño agropecuario-silvícola y la industria manufacturera. Detrás de esa cifra hay producción frutícola, empleo, comunidades rurales, cadenas logísticas, exigencias sanitarias, adaptación climática y oportunidades de innovación. Lo que ocurre en Ñuble, Biobío o La Araucanía no es un asunto local: es parte de la capacidad que tiene Chile para producir mejor, exportar con mayor valor, cuidar sus ecosistemas y sostener una ruralidad con futuro.

Ahí la Universidad tiene un rol que debe ejercer con más decisión. Fortalecer convenios, actualizar redes internacionales, vincularse mejor con municipios, empresas, organizaciones sociales y servicios públicos, y transformar el voluntariado estudiantil en una experiencia formativa con reconocimiento académico, no siendo esta una tarea accesoria. Son parte de una universidad moderna, capaz de conectar docencia, investigación y territorio.

El voluntariado, por ejemplo, no debe quedar reducido a buena voluntad. Bien diseñado, puede ser aprendizaje aplicado, investigación en terreno, respuesta ante emergencias ambientales, educación comunitaria y transferencia técnica. Permite que los estudiantes enfrenten problemas reales y que las comunidades reciban conocimiento útil, oportuno y pertinente. Esa es la diferencia entre una actividad aislada y una política universitaria de impacto público.

La vinculación con el medio tampoco puede seguir entendiéndose como una carpeta de actividades o como un requisito administrativo. Debe ser una estrategia bidireccional: el territorio plantea desafíos y la Universidad responde con ciencia, formación, innovación y colaboración. Eso exige escuchar mejor, coordinar mejor y medir mejor los impactos.

Una Facultad conectada con Concepción, Chillán y el país no pierde nivel académico. Lo gana. Porque cuando la investigación conversa con la realidad, la universidad deja de observar el desarrollo desde lejos y comienza a construirlo. Chile necesita más ciencia aplicada al territorio, más formación pertinente y más instituciones capaces de convertir conocimiento en bienestar. Esa es la universidad que viene.

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