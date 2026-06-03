Cambio climático: enfoquémonos en lo importante

Una de las misiones que tiene la ciencia es explorar los límites del conocimiento. Para esto es clave poder cuestionar el statu quo sin riesgo a ser sometido a juicio inquisitivo. Aquí no hay que confundirse. Cuestionar la tridimensionalidad de la tierra es distinto a cuestionar conceptos o ideas que nos sirven para entender la realidad, como el Cambio Climático (CC). La diferencia es que, en el primer caso, hay millones de hechos cotidianos que lo comprueban y que nos permiten funcionar en un mundo globalizado. En el segundo, se confunden dos cosas: hechos (aumento de temperatura atmosférica y oceánica, desastres naturales, aumento de los gases de efecto invernadero, derretimiento de glaciares); y una narrativa científica y social que explica cómo el ser humano ha alterado el clima del planeta. Lo primero no es cuestionable, pero sí lo segundo, y es bueno que asi sea.

Desde la entrevista de la ministra de Medio Ambiente la semana pasada en CNN los medios se han poblado de un discurso escandalizado a propósito de que la ministra no reconoce al ser humano como principal causa del CC. Uno podría estar de acuerdo o no con esa tesis, pero en realidad, desde la perspectiva de un ministro de Estado, cuyo fin último debiera ser garantizar el bienestar de los habitantes desde su cartera, en el fondo no es relevante. Me explico.

Asumiendo que CC se debe al aumento de gases de efecto invernadero (GEE), cuando uno revisa los rankings de emisiones de GEE, Chile aporta del orden del 0,22% a nivel global, mientras que China y Estados Unidos son responsables del 29% y 11% respectivamente. En definitiva, los chilenos podríamos desaparecer y desde una perspectiva climática nadie se enteraría.

No obstante, de acuerdo con el Índice de Riesgo Mundial, el cual evalúa el riesgo de desastres, Chile se encuentra dentro del grupo de países que presenta mayor riesgo, principalmente por el alto grado de exposición a desastres naturales. Esto no solo lo dice el índice, todos los chilenos pueden dar fe de lo que significa sufrir o estar expuesto a incendios, sequías, inundaciones y derrumbes.

A la luz de lo expuesto, es evidente que la ministra no tiene ninguna posibilidad de hacerse cargo de la causa del CC, pero sí de sus efectos y es allí donde debiera estar puesto el foco.