Chile se está quedando sin hijos no por elección, sino por diseño

¿En qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo cuando trabajar y formar una familia se vuelven proyectos cada vez más difíciles de conciliar?

Chile enfrenta una señal estructural que ya no puede seguir interpretándose de manera superficial: la natalidad cae a niveles históricamente bajos —cercanos o inferiores a 1 hijo por mujer— mientras la vitrificación de óvulos aumentó 168% entre 2015 y 2021, con cerca de mil mujeres al año congelando su fertilidad como estrategia de vida.

La lectura habitual es cómoda: las mujeres postergan la maternidad. Pero esa explicación ya no basta. No se trata solo de decisiones individuales, sino de un diseño laboral y cultural que tensiona sistemáticamente el proyecto de familia.

Con un desempleo cercano al 9% y brechas persistentes en la participación laboral femenina, el mensaje sigue siendo implícito pero claro: la maternidad continúa siendo un riesgo en la trayectoria profesional. No un derecho integrado al desarrollo de carrera, sino una interrupción con costos reales.

En ese contexto, la vitrificación no es solo una innovación médica. Es una respuesta adaptativa a una falla estructural: extiende el tiempo biológico, pero no modifica el tiempo del trabajo. El cuerpo se flexibiliza porque el sistema no lo hace.

El resultado es una paradoja inquietante: tener hijos deja de ser una decisión vital y pasa a ser un cálculo individual de riesgo.

El debate público insiste en explicaciones culturales o económicas por separado, pero el problema es más profundo: es la forma en que hemos organizado el trabajo, el cuidado y la vida adulta.

Chile ha avanzado en discursos de igualdad, pero no en corresponsabilidad real. El cuidado sigue siendo invisible en la arquitectura productiva, tratado como un asunto privado, cuando en realidad es infraestructura básica de cualquier economía.

El modelo laboral sigue premiando la disponibilidad total, las jornadas extensas y las trayectorias sin interrupciones. En ese esquema, la maternidad no es neutra: es desplazada. Y el cuidado —de niños, personas mayores o dependientes— sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres.

Las políticas de conciliación existen, pero funcionan como ajustes marginales, no como rediseño del sistema.

El resultado es predecible: las mujeres no abandonan la maternidad, la postergan, la reconfiguran o directamente la descartan.

Esto no es solo un problema demográfico. Es también un problema cultural y económico: menor recambio generacional, presión sobre pensiones y salud, y una economía que exige productividad sin sostener reproducción social, lo que termina haciendo que está sociedad quede sujeta a una visión economicista.

El punto más crítico es este: estamos construyendo un mercado laboral que presupone que el cuidado no existe.

Y ese supuesto es falso. La crianza no es un asunto privado: es condición estructural de continuidad social.

La pandemia lo expuso con crudeza. Mientras la vida cotidiana se reorganizaba bajo restricciones estrictas, el cuidado quedó relegado a lo doméstico, con criterios muchas veces contradictorios sobre lo esencial. No es una anécdota: es un reflejo de cómo jerarquizamos lo que importa.

Por eso, la caída de la natalidad no puede seguir leída como suma de decisiones individuales, sino como resultado del diseño del trabajo, la distribución del riesgo de la maternidad y la ausencia de una cultura real de corresponsabilidad.

Permisos insuficientes, flexibilidad laboral cosmética y culturas que sancionan el embarazo no son fallas periféricas: son el núcleo del problema.

La vitrificación de óvulos no es la causa, sino el síntoma más sofisticado de un sistema que traslada el costo de la reproducción social a las biografías individuales.

La pregunta de fondo no es cuántos hijos nacen en Chile. Es cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad que obliga a elegir entre carrera, autonomía y maternidad como si fueran caminos incompatibles, porque un país no colapsa solo cuando bajan los nacimientos. Colapsa cuando tener hijos deja de ser una opción razonable dentro del propio diseño social, cultural y económico.

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