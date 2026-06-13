Pobreza energética: ¿política pública sin manos?

En una casa, durante un invierno frío, la decisión no siempre es técnica. A veces es brutalmente simple: encender o no encender la calefacción. Usar menos luz. Postergar otro gasto. Dormir con más ropa. Abrigar a los niños antes que calentar la vivienda. La pobreza energética no comienza en un indicador, sino en esa escena doméstica donde una familia aprende, desde la necesidad, a administrar el frío como si fuera una deuda más.

Por eso, cuando el Gobierno anuncia que enfrentará la pobreza energética, la pregunta no puede limitarse a cuántos instrumentos tendrá la política pública ni a cuántos datos podrá mostrar. La pregunta decisiva es quién podrá convertir esa información en soluciones concretas. Quién llegará a las viviendas mal aisladas, a las escuelas ineficientes, a las comunas rezagadas, a los hogares que no solo necesitan pagar menos, sino vivir mejor.

La Ruta Energética 2026–2030 reconoce un problema real. Las tarifas eléctricas han acumulado alzas que superan el 60% en algunas zonas; la calefacción con leña sigue siendo central en buena parte del centro y sur del país; y más del 60% de las viviendas no cuenta con estándares térmicos. No se trata, entonces, de una discusión abstracta sobre mercados eléctricos. Se trata de hogares que pagan más sin alcanzar condiciones mínimas de bienestar, y de territorios donde la transición energética todavía se parece más a una promesa que a una experiencia cotidiana.

En ese contexto, la Ruta anuncia una acción específica: reducción de la pobreza energética y habitabilidad. Sus productos son razonables: desarrollar un indicador, implementar un visualizador territorial, reformular la iniciativa Mi Calor, Mi Hogar y ejecutar pilotos de cocción limpia en hogares vulnerables. Todo eso importa. Sin buenos diagnósticos, la política pública actúa a ciegas. Sin información rigurosa, territorializada y actualizada, el Estado no sabe dónde intervenir, a quién priorizar ni qué brechas corregir primero.

El problema, entonces, no es medir. El problema es confundir medición con solución. Un indicador puede mostrar dónde están las viviendas frías, los hogares que gastan demasiado en energía o las comunas con peores condiciones de habitabilidad. Pero ningún visualizador cambia una ventana, aísla un muro, mejora una escuela o instala una solución limpia. La pobreza energética puede hacerse perfectamente visible y seguir intacta.

Allí aparece la dimensión menos vistosa, pero más decisiva, de toda política pública: la capacidad de ejecución. Reducir pobreza energética exige equipos estables, recursos transferidos a tiempo, municipios acompañados y programas que sobrevivan al ciclo del anuncio. Exige una cadena de trabajo que rara vez aparece en las ceremonias públicas, pero sin la cual ninguna estrategia llega a la vida cotidiana.

Los subsidios pueden aliviar una cuenta y, en ciertos casos, apoyar mejoras técnicas. Para muchos hogares, ese alivio es urgente. La transparencia tarifaria también importa: una cuenta más clara ayuda a entender qué se paga y por qué se paga. Pero ambas respuestas tienen un límite si no se articulan con programas estructurales de habitabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad. Un subsidio mal diseñado solo amortigua el golpe tarifario; uno bien orientado puede abrir una puerta. Lo decisivo es que exista una institucionalidad capaz de transformar ese apoyo en mejoras reales y sostenidas.

Por eso preocupa cualquier señal de fragilidad en los organismos y programas encargados de implementar estas medidas. No se trata de defender acríticamente una institución ni de negar la necesidad de revisar desempeños, corregir errores o exigir rendición de cuentas. Todo órgano que ejecuta recursos públicos debe ser evaluado. Pero evaluar no es paralizar. Modernizar no es dejar en suspenso. Reordenar no puede significar debilitar precisamente aquello que permite transformar un anuncio en una solución concreta.

La Agencia de Sostenibilidad Energética ha cumplido, durante años, una función poco visible pero decisiva: convertir objetivos generales de eficiencia energética, sustentabilidad, electromovilidad, educación energética, gestión local y habitabilidad en programas concretos. Esa capacidad no apareció de un día para otro. Se ha desarrollado mediante años de trabajo técnico, aprendizaje institucional, articulación con municipios, concursos, pilotos, capacitaciones y ejecución territorial. Esa clase de instituciones no reemplaza al Ministerio, pero puede darle brazos. Cuando esa capacidad se vuelve incierta, no solo se afecta una oficina: pierde eficacia la política pública.

La reciente Resolución 2/2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre políticas fiscales y derechos humanos permite leer este problema con mayor claridad. Su punto no es que todo se resuelva gastando más, sino que las políticas públicas orientadas a derechos requieren presupuesto adecuado, ejecución oportuna, evaluación y rendición de cuentas. En otras palabras, una promesa social sin condiciones materiales de implementación puede terminar siendo una forma prolija de incumplimiento.

La sostenibilidad energética no puede ser solo una narrativa de inversión, innovación y nuevas tecnologías. Será justa si mejora la vida de quienes hoy enfrentan mayores cargas: hogares vulnerables, personas mayores, territorios rurales, familias que dependen de calefacción contaminante, comunidades con baja calidad de suministro, personas electrodependientes y comunas que no tienen equipos suficientes para entrar al lenguaje técnico de los proyectos. Allí se prueba la seriedad de la política pública: no en su capacidad de anunciar futuro, sino en su capacidad de llegar donde el presente duele.

Chile necesita mejores diagnósticos sobre pobreza energética. Pero también necesita cuidar las capacidades que ya existen para actuar sobre lo que esos diagnósticos revelen. Quién sostendrá los programas cuando termine la conferencia de prensa. Quién acompañará a los municipios cuando falten capacidades técnicas. Quién responderá cuando una familia descubra que el Estado sabe perfectamente que su casa es fría, pero no tiene medios suficientes para ayudar a cambiarla.

La pobreza energética no espera a que se ordenen los organigramas. Se expresa en viviendas frías, cuentas difíciles de pagar, mala aislación, calefacción ineficiente y territorios donde la sostenibilidad todavía llega como promesa. No basta saber dónde está el frío. La pregunta es si tendremos instituciones capaces de quitarlo.

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