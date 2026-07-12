El IMACEC de mayo (-0,9%) no solo es relevante por su magnitud, sino que ya encadena cinco meses de caídas. El desempleo del trimestre marzo-mayo, en tanto, escaló al 9,4%, números que no veíamos desde los tiempos de la pandemia. A esto se suman las variaciones del IPC, que acumulan un alza de 3,9% en doce meses. El resultado de lo anterior es el debilitamiento del acceso a los recursos a través del mercado. Las empresas producen menos, las familias tienen menos ingresos y el costo de vida es más alto.

En contextos en los que el acceso a bienes en el mercado se debilita, la capacidad de apoyarnos en nuestras redes de familiares, amigos y conocidos cobra mayor relevancia. Esta red de apoyo forma parte de un concepto más amplio, denominado formalmente “capital social”. Esto incluye, por ejemplo, la posibilidad de conseguir un automóvil prestado, contar con ayuda para cuidar a niños o adultos mayores, tener a alguien con quien discutir problemas personales, acceder a un préstamo de dinero o recibir ayuda para encontrar empleo. Sin embargo, en Chile sabemos muy poco sobre la disponibilidad de estos recursos y sobre qué tan profundas son las brechas de acceso según el ingreso o el género. Con el fin de aportar luces al respecto, un estudio elaborado por el OCEC de la Universidad Diego Portales analiza la evolución del capital social en Chile entre 2015 y 2024, a partir de datos de la Encuesta CASEN.

Los resultados muestran que el recurso más extendido es el apoyo ante enfermedades, pues el 89% de los hogares declara tener a alguien que pueda ayudarles a cuidar a un familiar enfermo. Le sigue la ayuda con el uso de tecnologías, con un 86% de los hogares que declaran contar con este recurso. Por otro lado, los recursos que más escasean son aquellos ligados al ámbito laboral y de trámites, ya que solo un 59% de los hogares afirma conocer a alguien que los ayude a encontrar empleo, y un 72% dice tener ayuda para realizar trámites legales o financieros.

A nivel de ingresos, las brechas entre el décimo y el primer decil se han ido acortando, impulsadas principalmente por una mejora significativa en el acceso a recursos por parte de los hogares vulnerables. Por ejemplo, la brecha en ayuda para el uso de tecnologías cayó casi 12 puntos porcentuales (p.p.) entre 2015 y 2024. Un fenómeno similar ocurrió con el acceso a un vehículo, cuya diferencia bajó 6 p.p., y el respaldo para resolver trámites legales o financieros, que redujo su brecha en 4 p.p.

Por su parte, a nivel de género del jefe de hogar, también observamos que las brechas se reducen, e incluso, se invierten. Por ejemplo, la ayuda en el uso de tecnologías pasó de una diferencia de 2,6 p.p. a favor de los hogares liderados por hombres en 2015, a una brecha de 1,5 p.p. a favor de aquellos encabezados por mujeres. Otras reducciones importantes incluyen la disponibilidad de un vehículo y el apoyo para hacer reparaciones domésticas, áreas donde la ventaja de los hogares con jefes de hogar hombres se redujo casi 5 p.p. en ambos casos.

Con todo, la evolución del capital social en Chile ha sido positiva en la última década. En un país donde el debate público tiende a la polarización y la desconfianza, los datos muestran que, en la vida cotidiana, las redes de apoyo se han fortalecido. Que los hogares más vulnerables tengan hoy mejores redes, y que el género de quien lidera la familia condicione cada vez menos este acceso, son buenas señales de desarrollo social. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el capital social no reemplaza a la economía, y que es imperativo que tomemos medidas para que el acceso a los recursos de mercado se recupere.

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