9,8% de desempleo: por qué la reactivación necesita mirar desde el territorio

La tasa de desocupación del 9,8% informada por el INE para la Región Metropolitana en el trimestre marzo-mayo de 2026, la más alta desde octubre de 2023, no es un dato estadístico más: es el reflejo de una crisis estructural que ya no se explica solo por el ciclo económico.

Frente a una emergencia laboral de esta magnitud, la pregunta no es de quién es la responsabilidad, sino desde dónde se construye mejor la solución.

Los instrumentos de reactivación que existen hoy se diseñan, por necesidad, con parámetros nacionales. Eso tiene sentido para un país, pero no siempre distingue entre una comuna con vocación industrial y otra que vive del comercio de barrio o del turismo local. Esa es exactamente la brecha que buscamos cerrar. Queremos poner a las comunas y a la región, en el centro de la reactivación.

Para avanzar en esa dirección de forma sostenida, el Gobierno de Santiago ha apostado por fortalecer la capacidad de gestión de los propios municipios y transformarlos en los ejes estratégicos del desarrollo productivo local. Bajo el liderazgo del gobernador Claudio Orrego, y en alianza con la Universidad de Chile y Fundación Chile, hemos construido dos piezas que funcionan como un mismo engranaje: MuniLab #52 y el Hub Metropolitano.

El foco de MuniLab #52 es instalar capacidades técnicas nuevas y mejoras en los equipos de desarrollo económico local de los 52 municipios, para que cada uno pueda diseñar y ejecutar su propia estrategia de reactivación económica.

El Hub Met, por su parte, busca dinamizar el ecosistema emprendedor metropolitano —la ambición es transformar a Santiago en la capital del emprendimiento de Latinoamérica— conectando personas, capacidades y oportunidades del ecosistema para que más mipymes generen empleo local y encadenamientos productivos regionales.

El viernes antepasado vimos ese engranaje en marcha cuando comenzaron las clases del Diplomado en Desarrollo Económico Local Estratégico, diseñado entre el Gobierno de Santiago y la Universidad de Chile. De los 300 funcionarios municipales que se capacitarán en total, 104 iniciaron ya su primer módulo, encargados de fomento productivo, emprendimiento, turismo y empleo de comunas de toda la región. Son ellos quienes, de vuelta en sus municipios, van a aplicar ese conocimiento para diseñar mejores instrumentos locales de reactivación económica.

Por otra parte, los números de estos primeros siete meses del Hub —miles de visitas, cientos de personas capacitadas, una red de más de 130 organizaciones públicas y privadas— muestran un ecosistema que empieza a moverse.

No pretendemos que MuniLab #52 y el Hub Met resuelvan por sí solos una cifra de casi un millón de desocupados a nivel país. Pretendemos algo más modesto y concreto: demostrar que fortalecer la capacidad de gestión territorial —en cada región y comuna, con conocimiento del territorio— es una palanca real de reactivación.

Frente a una crisis que ya no es coyuntural, esa es, hoy, nuestra apuesta.