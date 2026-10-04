Suena la campana: Presupuesto 2027 sube al ring

¡Hola! Para empezar, una escena que bien podría representar una película de espías: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entrando al Congreso con un enorme maletín negro, protegido por dos candados, transportando en su interior los secretos del erario fiscal: dos mamotretos envueltos en papel kraft con las finanzas públicas del próximo año. Poco le faltó para llevarlo encadenado a la muñeca. Mucha tele, en el lenguaje de los 90.

Más allá del efectismo de la puesta en escena, los ladrillos representan el inicio de una discusión presupuestaria que se prevé intensa, un round político –tal vez más agitado hasta ahora para el Gobierno– que le exigirá el doble de negociación que la ley miscelánea o el vapuleado proyecto de seguridad.

Antes de conocerse el texto, la calle –en su versión Confech– ya se había movilizado por la Educación. Y tras el anuncio de crecimiento de 1,5% sobre lo ejecutado, las dudas de la oposición no se hicieron esperar. Los expertos anticipan que en las semanas que vienen de debate político, el ministro Quiroz no solo tendrá que defender los números sino que el propio Presidente también en relato. En los recortes sectoriales se va a concentrar la tensión. En términos gráficos, cuando Quiroz abrió el maletín, lo primero que salió fue la tijera.

Los que sí tuvieron un veranito de San Juan esta semana, en cambio, fueron quienes acudieron al acto de desagravio de Bachelet en La Pintana. Una cita donde la expresidenta aseguró que no se va para la casa, demostrando su capacidad de aglutinar adherentes desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. Mientras La Moneda intenta relativizar su regreso, la exmandataria confirma que sigue teniendo peso político y que puede generar acuerdos sin necesidad de cargos ni bancadas.

“Piñerizar” fue la palabra de moda hasta que Luis Hermosilla volvió a poner al expresidente en escena, pero por una vía bastante menos luminosa: pagos de 100 UF mensuales, en efectivo y sin boletas, que –según su relato– fueron una “iniciativa del Presidente”. El abogado dice desconocer el origen de los fondos y la Fiscalía deberá determinar cómo el dinero salió de La Moneda. La política tiene esas pequeñas ironías: justo cuando RN desempolvaba el legado piñerista, apareció una zona gris que nadie había calculado.

La caída del fiscal general boliviano Roger Mariaca suma una inesperada revelación de amistades incómodas: desde Fernando Cerimedo hasta Sebastián Marset, fundador del Primer Cartel Uruguayo (PCU), quien aseguró haberle pagado US$ 500 mil por protección. Con otros US$ 300 mil encontrados en su entorno y una polémica abierta por las “narcomaderas” incautadas en Chile. Todo, ad portas de la visita que prepara Kast a La Paz para la semana del 15 de octubre.

Para cerrar, otro notición: este domingo se celebra una de las elecciones más disputadas del último tiempo en Brasil. Mientras Flávio Bolsonaro busca prolongar la saga familiar frente a Lula, las encuestas mantienen una ventaja estrecha para el actual mandatario. Si hay segunda vuelta, el escenario se vuelve más incierto por el peso de los votos de la derecha que queden fuera. El escenario es expectante: si los Bolsonaro recuperan el poder, la derecha pasaría a gobernar buena parte de Sudamérica. Y, dicho sea de paso, Trump celebraría.

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Presidenta de Comisión Mixta anticipa los primeros rounds

Los rounds para el debate presupuestario se inician este martes. Ese día comenzará a subir la temperatura. En +Política conocimos un anticipo de los principales nudos que tensarán el debate y que provienen del entorno de la senadora Yasna Provoste, quien ejercerá el cargo de presidenta de la Comisión Mixta que revisará inicialmente el proyecto.

Como ya se sabe, la tramitación del Presupuesto 2027 se perfila como uno de los primeros grandes escenarios de tensión entre el Gobierno y la oposición. La senadora Provoste, quien preside la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos –la Comisión Especial Mixta es presidida actualmente por el senador Javier Macaya–, plantea que el punto de partida del debate será despejar las dudas respecto de las cifras presentadas por el Ejecutivo.

Su primera objeción apunta a la forma en que se calcula el crecimiento de 1,5% del gasto: según Provoste, el Gobierno lo compara con el gasto proyectado para 2026, modificando la metodología utilizada en años anteriores, basada en la ley inicial más reajustes. A su juicio, Hacienda debería transparentar ambos cálculos para establecer una base comparable, especialmente en un escenario de estrechez fiscal, estancamiento económico y problemas de empleo en regiones.

Precisamente en regiones es donde está uno de los principales cuestionamientos. Desde el mundo de la DC advierten sobre una caída de $169 mil millones en inversión regional y cuestionan que la menor ejecución presupuestaria sea utilizada como argumento para reducir las transferencias de capital a los gobiernos regionales.

La crítica apunta a que parte de esa subejecución también responde a retrasos administrativos de ministerios, Contralorías Regionales y convenios de programación, por lo que consideran necesario revisar responsabilidades antes de reducir recursos. El asunto ya forma parte de las preocupaciones planteadas en el Congreso: al comenzar el análisis presupuestario se abordaron, entre otros temas, las inversiones de infraestructura pública no ejecutadas y la subejecución de obras públicas. Para Provoste, el desafío político será conseguir que el Presupuesto 2027 aumente la capacidad del Estado de movilizar inversión y empleo, junto con establecer mecanismos de seguimiento desde el Congreso sobre la ejecución efectiva de esos recursos.

La reconstrucción es otra de las pulsiones que respiran de manera agitada. Después de los temporales e incendios este constituye otro potencial foco de conflicto. El Ejecutivo ha hablado de recursos por más de $500 mil millones para las zonas afectadas por catástrofes, incluido un Fondo de Reconstrucción Norte para Atacama y Coquimbo, monto que la presidenta de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto considera insuficiente frente a la extensión de los daños registrados durante 2026.

Su planteamiento es que la discusión presupuestaria deberá precisar qué obras se financiarán, en qué plazos y con qué cobertura territorial, incluyendo infraestructura resiliente, reposición de caminos y puentes, soluciones habitacionales y recuperación productiva de la agricultura. Un de los puntos que se pondrá bajo revisión serán los $140 mil millones anunciados para programas de empleo, porque una parte importante corresponde a gasto ya existente, lo que abre la interrogante sobre cuánto dinero adicional llegará efectivamente a regiones con tasas elevadas de desempleo, como Ñuble, Biobío y Los Ríos.

Educación y seguridad completan el cuadro de materias que Provoste anticipa que serán objeto de una revisión especialmente estricta. En educación cuestiona reducciones o eliminación de programas vinculados con equidad, entre ellos, Becas TIC, apoyos a Liceos Bicentenario, educación inicial y becas indígenas, argumentando que estas políticas cumplen una función en la reducción de brechas educativas.

En seguridad, la interrogante apunta menos al volumen de los anuncios que a la capacidad efectiva de ejecutarlos: en el entorno DC sostienen que, a agosto, todavía estaban pendientes transferencias correspondientes a programas de 2026 destinados a Carabineros, PDI y municipios. La subejecución de programas de seguridad ya había sido identificada como una preocupación transversal durante las primeras sesiones de la Comisión Especial Mixta.

El eje político que articula estas observaciones, sin embargo, es la demanda de mayor transparencia y capacidad de ejecución del Estado.

La discusión de fondo será no solo cuánto aumenta o disminuye cada partida, sino también cuánto de lo presupuestado para 2026 ha sido efectivamente gastado, cuáles son las bases utilizadas para comparar ambos ejercicios y qué capacidad tienen los ministerios para transformar los anuncios en políticas concretas.

La Dirección de Presupuestos (Dipres) tiene programado presentar el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre ante la Comisión Especial Mixta el 6 de octubre, instancia que permitirá contrastar parte de estas interrogantes con las cifras oficiales. En un escenario de estrechez fiscal, esa información será determinante para evaluar las prioridades del Presupuesto 2027 y abrir una negociación que tendrá en el centro inversión, empleo, reconstrucción, seguridad, educación y distribución territorial de los recursos.

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El poder inmediato de Bachelet

Michelle Bachelet despejó lo básico en La Pintana: no se va para la casa. Pero lo que dejó abierto es algo políticamente más interesante: qué piensa hacer quedándose.

Y no necesita proclamarse jefa de la oposición para hacer sentir su peso político.

Su primera ventaja está a la vista: puede sentar bajo un mismo techo a un arco que va desde la DC hasta el PC y compartir espacio con Gabriel Boric sin que, por ahora, esa convivencia se transforme en una disputa por quién manda. En La Pintana llamó a la unidad y aseguró que seguirá “aportando”.

Ahí –según coinciden en la oposición– puede estar su función inmediata: articular sin administrar.

Porque para la oposición juntarse no basta. Fuentes del sector reconocen que una mayor coordinación solo tendrá valor si se traduce en posiciones comunes, capacidad para negociar cambios y reunir votos frente a la agenda de Kast. Bachelet no controla bancadas ni existe un diseño para que lo haga; lo que sí le atribuyen puertas adentro es autoridad política para facilitar acuerdos entre partidos que hasta ahora han tenido dificultades para actuar coordinadamente.

Su segundo activo es incluso más evidente: cuando habla, la escuchan.

Ya ocurrió con el Escudo de las Américas. Y después de La Pintana volvió a ocurrir algo revelador. Claudio Alvarado intentó bajarle el precio al encuentro diciendo que sus asistentes se reunieron a “aplaudirse entre ellos”, pero en la misma intervención emplazó al sector de Bachelet a pronunciarse sobre empleo, crecimiento y seguridad.

La paradoja para La Moneda es esa: puede intentar relativizar su regreso, pero cada respuesta ayuda también a reconocerla como interlocutora.

La encuesta Descifra, publicada este jueves, entrega una pista sobre dónde está hoy su capital. El 54% atribuye a Bachelet mayor capacidad de diálogo que Boric, frente a 23% que se inclina por el exmandatario. Y 76% considera que ambos liderazgos se complementan.

Eso –se comenta en la interna– le permite ocupar un espacio cómodo: no competir necesariamente con la generación que viene, sino prestarle peso.

A futuro podría respaldar a Boric, Tomás Vodanovic u otro liderazgo que intente llegar a La Moneda. “¿Por qué no?”, comentan militantes del sector. Pero hoy no hay antecedentes para afirmar que haya escogido candidato o sucesor. De hecho, su última definición presidencial explícita fue la contraria: en 2025 sostuvo que “ahora deben ser otros los que asuman el desafío presidencial” y que “la buena política exige renovación”.

Para Kast, entonces, el problema político no está principalmente en 2029. Está ahora.

Una Bachelet activa puede ayudar a cohesionar a la oposición, amplificar determinadas controversias con el Ejecutivo y convertirse en uno de sus rostros más reconocibles sin necesitar candidatura ni cargo formal. La propia actividad de La Pintana –que reunió a más de mil asistentes según la organización y a buena parte de la dirigencia opositora– mostró que ese capital todavía existe.

Pero ahí también aparece una trampa para ella.

Cuanto más funcione Bachelet como articuladora, más espacio tendrá su voz en medios, debates y encuestas. El sondeo de Descifra ya muestra que 46% la considera mejor preparada para ejercer la Presidencia que Boric, aunque eso no es preferencia presidencial espontánea ni intención de voto.

Si en algún momento las preguntas abiertas sobre quién debería ser el próximo Presidente vuelven a colocar su nombre arriba, Bachelet tendrá que responder nuevamente si aquel “no” sigue intacto.

Eso puede esperar. El factor Bachelet se juega en el presente: no necesita regresar a La Moneda para volver a pesar frente a La Moneda.

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Hermosilla resucita gastos reservados tras fugaz rayo “piñerizador”

“Piñerizar” fue la palabra de moda en Renovación Nacional (RN) la semana pasada. Katherine Martorell, exsubsecretaria de Prevención del Delito, pidió incluso usarlo “en muchas cosas” en el Gobierno de José Antonio Kast, mientras RN intentaba instalar el legado económico de Sebastián Piñera como receta para enfrentar el desempleo.

Pero… como se sabe, por la boca muere el pez.

Apenas unos días más tarde, el martes de esta semana, la política volvió a recordarnos que la incertidumbre es parte de su ADN. Esto, después que Luis Hermosilla instalara el nombre del expresidente Piñera en el centro de la conversación, pero no precisamente hablando de subsidios al empleo ni de crecimiento.

En su última declaración ante la Fiscalía, Hermosilla aseguró que durante el segundo Gobierno de Piñera recibió junto a Samuel Donoso pagos de 100 UF mensuales por gestiones judiciales, en efectivo y sin emitir boletas. Según su relato, se trató de una “iniciativa del Presidente” y el dinero era pagado al chinchín por asesores del Segundo Piso.

Aquí aparece el primer matiz importante. Hermosilla dijo no saber cuál era el origen de esos fondos; tampoco afirmó que provinieran de gastos reservados. Dijo que desconocía su procedencia y que nunca conversó directamente con Piñera sobre los pagos. La Fiscalía deberá determinar ahora qué dinero era y bajo qué mecanismo salió de La Moneda.

Es en este contexto que reaparece una vieja zona gris del Estado chileno: los gastos reservados. Si el dinero hubiese provenido de esa partida, la pregunta sería bastante más seria. “Si se llega a comprobar que dineros fiscales sin escrutinio terminaron en los bolsillos de abogados externos para defensas privadas, estaríamos ante un fraude inaceptable”, comentó a +Política Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente.

Ayer y hoy el problema sigue siendo el mismo: “La falta de trazabilidad en ciertos fondos públicos y la existencia de asesores o gestores que operan al margen de la Ley del Lobby y de Transparencia Activa, dañan profundamente la democracia. Ningún recurso público ni ninguna función de influencia gubernamental puede estar exenta de un escrutinio riguroso”, señaló Lyon.

El asunto –todavía en veremos– resulta especialmente incómodo para una derecha que acaba de reivindicar a Piñera como el gran manual de instrucciones para sacar al nuevo Gobierno adelante. Porque una cosa es “piñerizar” las políticas públicas y otra muy distinta es resucitar esas zonas opacas que rodearon al exmandatario.

En 2019, por ejemplo, el viaje a China de sus hijos Cristóbal y Sebastián abrió una controversia sobre el uso de recursos estatales. El entonces Presidente aseguró que el viaje de sus hijos no significó gasto alguno para el Estado y, semanas después, la FACh tuvo que salir a aclarar que los vuelos presidenciales eran solicitados y financiados por Presidencia. El episodio terminó con Piñera pidiendo a Cancillería elaborar un protocolo para regular la integración de las delegaciones presidenciales.

Si bien el asunto no compromete el legado del expresidente, coinciden varios analistas, el problema radica en que vuelve a instalar un manto de dudas sobre los recursos provenientes de Palacio que involucran dineros en efectivo, asesores presidenciales, abogados de autoridades y ausencia de respaldo tributario. Nada nuevo bajo el sol, apuntan algunos, pero vuelven a enfadarse cada vez que sucede.

La paradoja es evidente: justo cuando el rayo “piñerizador” de Renovación Nacional buscaba rescatar el legado del exmandatario, la declaración de un imputado acusado de soborno y cohecho vuelve a transformar la expectativa en un recuerdo ingrato que se repite una y otra vez. El viejo mito del eterno retorno. Criptonita pura para almas desencantadas.

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Ni oficialismo ni oposición: el codiciado péndulo del PDG

“En este Gobierno hace falta que pongan un poquito de corazón”, dijo esta semana el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, a propósito del financiamiento al proyecto de Sala Cuna Universal. El partido de Parisi rechaza que se use el Seguro de Cesantía para costear la iniciativa y ya evalúa otras alternativas. Es decir, su apoyo no está garantizado.

No es una señal aislada. Hace poco, las gestiones de Pamela Jiles fueron clave para que la Cámara rechazara el proyecto que buscaba ampliar el plazo de detención de migrantes irregulares, un revés grave para la agenda de seguridad del Ejecutivo.

La propia diputada lo explicó días antes sin rodeos: el Gobierno necesita “imperiosamente” al PDG, y añadió que su apoyo es “imprescindible para la gobernanza”.

Diagnóstico que resume la estrategia de la bancada. Ni oficialismo ni oposición, y desde esa lógica negocian cada voto. De hecho, esta semana la Cámara aprobó ampliamente el proyecto que establece un mecanismo de compensación del pago del IVA de medicamentos y pañales, iniciativa que fue propuesta por el PDG a cambio de entregar sus votos a la megarreforma de Quiroz.

Presupuesto 2027: la próxima prueba. El siguiente test será la discusión presupuestaria, y Parisi ya fijó sus condiciones con tres preguntas: “No se hace mención alguna a los US$ 6.000 millones de ahorro, ¿o era una metáfora?; dos, ¿en cuánto se va a endeudar Chile el próximo año? (…); y tercero, no se bajaron los sueldos millonarios que se pagan en el Estado”.

Sus parlamentarios anticipan que revisarán la letra chica. También advierten que el ajuste no puede recaer sobre la inversión regional y exigen reducir los sueldos de los funcionarios públicos. Así, el PDG le exige al Gobierno la austeridad que este mismo prometió.

El coqueteo con el FA. El Gobierno no es el único que sigue de cerca los movimientos del PDG. En el Frente Amplio ven en la bancada una posible aliada para frenar la agenda legislativa del Ejecutivo en el Congreso. Ese acercamiento ya tiene una primera expresión en la Comisión de Trabajo, donde las diputadas Gael Yeomans (FA) y Tamara Ramírez (PDG) coordinan cambios al proyecto de Sala Cuna. Si la alianza prospera, el Gobierno no solo tendrá que pagar más por los votos del PDG, sino que además competirá con la oposición por ellos.

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El vínculo del fiscal del caso Cerimedo con el jefe del Primer Cartel Uruguayo

El fiscal general de Bolivia Roger Mariaca se hizo famoso a nivel latinoamericano luego de la detención de “El rey de los trolls”, el argentino Fernando Cerimedo, acusado de femicidio frustrado, después que dos sicarios dispararan contra su pareja, Nadia Beller, en un hotel de Santa Cruz de La Sierra.

Buenos amigos. La propia Beller difundió esta semana en su Facebook imágenes que muestran a Cerimedo junto al hijo de Donald Trump y Brad Parscale, el estratega digital de Trump y el dueño de los “fierros” con que se montaron las fábricas de bots en distintos países.

Otro buen amigo. Sin embargo, lo que llevó a Estados Unidos a quitarles la visa a él y a otros fiscales, jueces y policías, fueron las confesiones realizadas por quien hasta marzo de este año fue el narco más buscado en el mundo: el uruguayo Sebastián Marset, fundador del Primer Cartel Uruguayo (PCU), quien luego de varios años desaparecido fue atrapado en Santa Cruz de la Sierra gracias a los datos proporcionados por la DEA. Sonriente, luego de ser aprehendido, dijo en video que era amigo de Mariaca, que “hablaba con él” y que él “avisa”. Asimismo, afirmó que le pagó 500 mil dólares a cambio de protección.

Efectivo. Entre la casa de Mariaca y la de Alberto Zevallos, fiscal jefe de Santa Cruz, que vivían en el mismo condominio, la policía encontró 300 mil dólares en dinero efectivo, 290 mil de ellos en moneda boliviana y 10 mil en billetes estadounidenses.

Narcomaderas. Mariaca no solo estaba a cargo del caso Cerimedo. En su país era la contraparte del Ministerio Público chileno en la investigación relativa a las narcomaderas incautadas en Arica, Iquique y Valparaíso, con trazas de cocaína y ketamina, como lo estableció el ISP chileno.

En julio recién pasado, el fiscal boliviano dijo que las muestras eran “un falso positivo” y aseguró que “no podemos destruir con ciertos indicios todo aquello que los empresarios construyeron y que le ponen el hombro al país. Estamos en etapa investigativa y llamando a declarar a personas en Cochabamba, Santa Cruz y Pando. Seremos responsables para determinar si hubo o no tráfico”.

Visita a La Paz. El próximo 15 de octubre, el Presidente José Antonio Kast tiene programada una reunión en la capital de Bolivia con el mandatario de ese país, Rodrigo Paz. Si hasta la semana pasada se veía dudoso que el viaje se concretara, debido a la presión boliviana respecto del tema de las narcomaderas, la salida de Mariaca del escenario descomprime un poco el ambiente, dado que deja en un pie muy débil a la fiscalía de Bolivia.

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Guerra de nervios en Brasil

Abogado de 45 años, Flávio Bolsonaro es el primogénito del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, actualmente condenado a 27 años por intentar un golpe de Estado. A diferencia de las formas agresivas de su padre, Bolsonaro hijo es un político que no pocos han comparado con José Antonio Kast, pues es un conservador de tonos más ponderados y de una carrera política muy extensa: a los 21 años fue electo diputado y es senador desde 2019.

Aunque a nivel de encuestas hay una leve ventaja de Lula, el resultado del domingo en términos del primer lugar es incierto. Según la encuesta Nexus, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría el 42% de los votos, frente a un 37% de Bolsonaro, representante del Partido Liberal (PL). La encuesta Quaest mantiene la diferencia de 5 puntos: 39% para Lula y 34% para Bolsonaro, y la de Datafolha le otorga un 40% al líder del PT y un 36% al representante del PL.

Segunda vuelta. Si ninguno obtiene un 50 + 1 de los votos habrá una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, en la cual las opciones de Lula decrecen, pues la mayoría de quienes quedarían fuera de competencia el domingo son de derecha y se cree que es factible que todos apoyen a Bolsonaro.

El apoyo de EE.UU. El viernes, sin mayores explicaciones, el gobierno de Estados Unidos suspendió los servicios consulares en Brasil, apelando a problemas de seguridad, pero para todo el mundo está claro que es un “téngase presente” de la administración Trump, que no solo nunca ha querido a Lula, sino que además es muy cercano a los Bolsonaro.

La derecha se expande. Si la derecha consigue el Gobierno de Brasil, no solo tendrá en sus manos al mayor país del continente y el quinto más grande del mundo, sino que además regirá en casi todos los países de América del Sur, salvo México, pues hoy por hoy la derecha (en su versión más extrema en casi todos lados) gobierna en Chile, Perú, Argentina, Colombia, Paraguay y Ecuador, países a los que se suman, en América Central, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

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