Elecciones Brasil: 158 millones de personas deciden entre el progresismo y la ultraderecha

Más de 158 millones de brasileños están convocados este domingo a las urnas para participar en las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en una jornada en la que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Los centros de votación abrieron a las 08:00 hora local y permanecerán abiertos hasta las 17:00.

Además de escoger al próximo presidente, los electores deberán definir a 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y a los representantes de las asambleas legislativas regionales. El voto es obligatorio en Brasil y el padrón electoral contempla unos 2 millones de personas más que en 2022.

Lula, de 80 años, busca acceder a un cuarto mandato, mientras Flávio Bolsonaro intenta devolver el poder al sector bolsonarista, cuatro años después de que su padre perdiera ante el actual mandatario. La contienda se desarrolla en un escenario polarizado y también ha sido presentada como una definición sobre la posición de Brasil frente a la ola conservadora asociada a Donald Trump.

Mientras que los últimos días de la campaña de Lula han estado marcados por su oposición a las pretensiones de Estados Unidos en la región (que incluso calificó de “tentaciones hegemónicas” ante la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, donde remarcó que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie“), Bolsonaro retrucó con la ausencia del país en el “Escudo de las Américas”.

“¿Por qué Brasil no está (en el Escudo de las Américas)? Porque hay un presidente de la República que es condescendiente con los bandidos, que considera que todo está bien”, criticó Bolsonaro y aseguró que si gana las elecciones de octubre, a partir del año que viene se incorporará al proyecto.

Los últimos sondeos citados en las notas sitúan a Lula y Bolsonaro en un escenario estrecho. Una encuesta de Datafolha prevé 45 % de los votos para el mandatario y 42 % para el senador, mientras que otra divulgada el jueves registra 45% para Lula y 40% para Bolsonaro, considerando los votos válidos y excluyendo blancos y nulos. Si ninguno supera el 50% de los votos válidos, ambos disputarían una segunda vuelta el 25 de octubre.

Las diferencias también aparecen en las bases electorales señaladas por los sondeos. Lula cuenta con respaldo en el noreste, entre votantes de bajos ingresos, católicos y mujeres, mientras Bolsonaro lidera en el sur, entre los sectores de mayores ingresos y los evangélicos.

Baño de masas

La jornada electoral llega después de que ambos candidatos cerraran sus campañas en el estado de São Paulo, principal colegio electoral del país y donde están habilitados para votar unos 34 millones de ciudadanos. El sábado, Lula encabezó una caminata por el centro de São Paulo, mientras Bolsonaro lideró una marcha de motocicletas entre Santa Bárbara d’Oeste y Americana, en el interior del estado.

Lula recorrió la Avenida Paulista y avanzó en un camión de sonido acompañado por el candidato a la gobernación de São Paulo, Fernando Haddad, y las candidatas al Senado Marina Silva y Simone Tebet. Durante la actividad, llamó a sus seguidores a acudir a votar “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía” y “del otro lado, la barbarie y la corrupción”.

La movilización oficialista reunió a personas con banderas y camisetas con la frase “Brasil es de los brasileños“. Beatriz Pimenta, una joven de 24 años que asistió a la manifestación, afirmó a efe que vota por Lula porque cree en “un Brasil soberano” y considera que el mandatario es “el político más fuerte para impedir una intervención de Estados Unidos”.

Tras la actividad, Lula publicó en sus redes sociales una fotografía cenital de la caminata acompañada de la expresión “DataPovo” (‘DataPueblo’), en referencia a la encuestadora Datafolha y a los sondeos mencionados sobre la disputa en São Paulo.

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Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, encabezó por su parte una marcha de motocicletas junto al gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas. Miles de simpatizantes acompañaron el recorrido entre Santa Bárbara d’Oeste y Americana con motocicletas, autobuses y caravanas de automóviles, además de banderas de Brasil y pancartas en respaldo al candidato y a su padre.

Durante la movilización se registraron reclamos de libertad para personas calificadas por los asistentes como “presos políticos”, entre ellas Jair Bolsonaro y condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia ocurrido el 8 de enero de 2023. La campaña de Flávio contempla además una marcha de motocicletas en Río de Janeiro, donde tiene previsto votar este domingo en una escuela de la zona norte.

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