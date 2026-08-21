La convergencia tras el desafío de combatir el fraude

Desde hace ya un tiempo considerable, la discusión pública en nuestro país parecía haber perdido aquellas iniciativas transversales capaces de recordarnos que, frente a problemas complejos, Chile avanza mejor cuando existe compromiso cívico y una respuesta colectiva.

La reciente constitución de la Mesa Nacional contra el Fraude Financiero Transnacional nos devuelve precisamente aquello: un espacio donde la convergencia institucional se transforma en la principal herramienta para avanzar decididamente en el combate contra el crédito informal y el crimen organizado.

La iniciativa del Ministerio Público, liderada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, es de la mayor relevancia porque permite por primera vez congregar a diez organismos tanto públicos como privados. Hablamos de una alianza estratégica entre el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Banco del Estado de Chile, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), la Asociación de Retail Financiero (ARF) y NIC Chile de la Universidad de Chile.

Todas estas entidades, desde sus más diversas veredas y competencias, se han comprometido a establecer mecanismos de cooperación, coordinación y colaboración para identificar patrones delictivos con rapidez y eficacia, y así neutralizar las distintas variantes del fraude financiero transnacional.

Pero, además, la mesa contempla en una primera etapa el desarrollo de propuestas de cambios normativos y legislativos, destinadas a cerrar las brechas legales y operativas que hoy aprovechan los delincuentes.

En ese marco, la Mesa Nacional contra el Fraude Trasnacional estará orientada a la acción para responder de manera urgente al preocupante diagnóstico que maneja el Ministerio Público respecto a la expansión del crédito informal y la sofisticación del fraude. Las cifras oficiales son elocuentes y alarmantes: los delitos asociados al “Uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero” junto con las “Estafas y otras defraudaciones contra particulares” representaron el 22% del total de delitos ingresados durante el periodo 2025, superando las 300 mil causas. Una cifra que va en aumento y que nos invita a mirar esto como una materia urgente de abordar.

La Asociación del Retail Financiero asume así un gran compromiso con esta mesa de trabajo, liderada por la Fiscalía Nacional, de la cual quisimos ser parte y manifestamos nuestra total disposición a cooperar, con el fin de proteger a las personas y familias que día a día se convierten en víctimas de estos ilícitos.

Así, esta mesa es una instancia para retomar el histórico trabajo colaborativo que ha tenido Chile para abordar los temas urgentes e importantes para las personas. Sin duda, Chile necesita más convergencia tras una meta común.

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