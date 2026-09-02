Las insoportables brechas digitales pendientes en seguridad

Son valiosos los avances en Chile y sus servicios en trámites, plataformas más integradas, los esfuerzos con la ruralidad sobre todo de Indap de facilitar trámites y reducir carga a los campesinos cada vez con mayor nivel de envejecimiento, el Registro Civil y Chile Atiende con decenas de trámites simplificados y la expansión de la clave única.

Sin embargo, en seis meses me ha tocado vivir personalmente tres martirios que pudieron evitarse y hablan de cuestiones básicas a corregir.

1.- El martes 15 a las 3.45 pm me asaltaron en la galería sur del terminal de buses de Talca. Por primera vez caí en “el cuento del tío”: un chileno moreno en torno a los treinta años acompañado de una jovencita con uniforme escolar más alta que él se acerca cariñoso a abrazarme para decirme “qué gusto verlo de nuevo” y le manda saludos mi tío Luis Ortiz. Lo miro incrédulo; “¿Cómo no se acuerda si la pasamos muy bien?”, agrega. “¿De adónde?”, inquiero. “De San Clemente”. Me abraza y cae mi billetera al suelo, se arrojan a ayudar y con habilidad de gatos huyen con el dinero que había y desaparece mi cédula de identidad.

Vino el calvario; debía tomar el bus a Concepción de las cuatro y espero hacer la denuncia por la comisaría virtual de Carabineros. Explico el caso y luego no la puedo enviar porque pide que tenga el nombre y número de carnet del acusado (plop!). Fue imposible hacerlo.

2.- Hace dos meses robaron nuestro auto en Rancagua de noche. Hicimos la denuncia con mi hijo en la Comisaría Rancagua Oriente, y al otro día nos informan que el auto apareció en Graneros y se detuvo al joven ladrón. Piden pagar la grúa que lo instaló frente a la comisaría granerina; el auto con la caja de cambios hecha pedazos y sin sus patentes. Pedimos el informe policial para pedir la reposición de patentes y poder pedir al seguro la reparación. Un mes de calvario: fuimos al registro civil de Machalí donde nos dicen que no podemos pedir las patentes porque carabineros no colocó que faltaban las dos patentes. Pero nos dicen que vayamos a la comisaría de Machalí para que allí completen la información. El oficial dice que está exagerando la gente del registro civil. Volvemos con esa respuesta y nos dicen que tengo que lograr que la Fiscalía lo ponga. A la semana la Fiscalía dice que hay que volver a Graneros para que lo coloque el oficial, lo cual tarda porque debíamos llevar foto del auto sin las patentes, etc. Un largo mes donde no se comprende que los formatos digitales no tengan una estructura con los datos esenciales de un parte por robo, entre ellos el de las patentes, que además avise a TAGs y demases que fueron robadas y así evitar mal uso.

3.- Sistema ANID. Tres meses de trabajo para articular con empresas, asociaciones de municipios y un organismo internacional una propuesta de Fodef en sello verde territorial para reducir metano y ayudar a la mitigación de la crisis climática. Fuera de bases porque habría habido una inconsistencia en el presupuesto en una cifra y porque se pusieron demasiadas instituciones colaboradoras de un proyecto que despertó alta convocatoria. ¿Por qué el formato no avisa si hay incongruencia en una décima? ¿Por qué no cierra en tres las instituciones colaboradoras de manera automática?.

Moraleja: por cierto hay que ser menos “pavos” para aceptar abrazos de un desconocido que te habla de Luis Ortiz sin conocer a ninguno (salvo la gran pluma de Luis Ortiz Quiroga, destacado abogado democrático). Pero debe ser obligatorio cámaras en los entornos y galerías de terminales de buses y Carabineros debe tener menús digitales sin pie forzados inaceptables como tener identificado al agresor.

A su vez, si les roban el auto hagan ustedes mismos supervisión de daños y hay que recordarles a los policías lo obvio de robo patentes porque no está en su protocolo de consultas. Y finalmente, a la ANID y el Ministerio de Ciencias que está en la punta de la innovación hay que lograr que pongan el 0.1 de sus presupuestos en facilitar la presentación de proyectos y las rendiciones de los mismos a prueba de “bobos”. O más bien preguntémosnos de donde viene la tontería de la omisión anti errores en los formatos de postulación.

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