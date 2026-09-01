Orrego pide cumbre en La Moneda por plan para asesinar a White: “Se cruzó una línea roja”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, calificó como un “punto de inflexión” en la lucha contra el crimen organizado el plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, y emplazó al gobierno del Presidente José Antonio Kast a convocar una cumbre en La Moneda.

La Fiscalía Occidente informó a White sobre una investigación reservada por amenazas y un riesgo para su seguridad. Los antecedentes surgieron en indagatorias vinculadas a Juan Flores Valenzuela, conocido como el “Indio Juan”, recapturado tras permanecer prófugo desde febrero.

Orrego sostuvo que la diferencia con amenazas anteriores radica en la existencia de una planificación concreta, con personas identificadas y, de acuerdo con su versión, la participación de una banda de la zona sur de Santiago.

“Se cruzó una línea roja que no se había cruzado nunca en la historia de Chile”, advirtió. También afirmó que reforzar la protección policial de White es necesario, pero insuficiente, y que la respuesta debe incluir la detención y condena de quienes participaron.

Acuerdo nacional contra el crimen organizado

“El Gobierno debería asumir la gravedad de este hecho y convocar a una cumbre en La Moneda”, señaló Orrego en entrevista con Canal 24 Horas.

Entre las materias que propuso incorporar a un acuerdo nacional mencionó un régimen penitenciario diferenciado para quienes lideran organizaciones criminales, mecanismos más ágiles y regulados para acceder a información bancaria, y el fortalecimiento de las policías.

Además, pidió al Ejecutivo priorizar las iniciativas con respaldo transversal e incorporar a los 16 gobiernos regionales a la estrategia de prevención del delito.

Codina: “No contábamos con esta información”

En Me Enteré por la Prensa, de T13 en Vivo, el delegado presidencial regional, Germán Codina, afirmó que la Delegación no conocía el plan contra White. Explicó que el Ministerio Público manejaba esos antecedentes y que acudió a reunirse con el alcalde apenas fue informado.

“Nosotros no contábamos con esta información. De hecho, cuando me informo de esto durante el día concurro inmediatamente”, sostuvo.

Codina también calificó de “indignantes” las imágenes de la fuga de Flores y respaldó las medidas adoptadas, entre ellas el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.