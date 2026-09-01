Nueva York: mujer fue abatida por la policía en Times Square tras apuñalar a dos personas

Una mujer fue abatida a tiros por la policía este lunes en Times Square, Nueva York, luego de apuñalar a dos personas, una de las cuales falleció. La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta del Bank of America; la atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años. El otro herido, un hombre de 68 años, fue hospitalizado.

Según la comisionada de policía Jessica Tisch, el ataque ocurrió en una de las zonas más concurridas y con mayor presencia policial de Nueva York, junto a una comisaría y frente al edificio donde se celebra la caída de la bola en Nochevieja. Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa de compras, apuñaló primero al hombre de 68 años y luego atacó a Piacenti, quien murió en un hospital. El hombre permanece estable.

Tras los apuñalamientos, agentes rodearon a Cisneros mientras sostenía los dos cuchillos grandes. Tisch señaló que hablaron con ella durante cuatro minutos y le dieron “numerosas órdenes” para que soltara las armas, pero se negó.

Según el relato policial, la mujer amenazó: “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”. Tras fallar con pistolas Taser, dos agentes abrieron fuego real y la abatieron. La policía recuperó los dos cuchillos de cocina.

Tisch afirmó que Cisneros tuvo encuentros con la policía relacionados con su salud mental en 2018 y 2019, pero no tenía antecedentes de arrestos en la ciudad de Nueva York. La policía calificó el ataque como un hecho “sin sentido” y mantiene una investigación para esclarecer las circunstancias.

Videos grabados por transeúntes mostraron a la policía rodeando a Cisneros y, cuando le aplicaron una pistola eléctrica, ella agitó los cuchillos y caminó rápidamente hacia los agentes, lo que llevó a los disparos.