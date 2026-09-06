Las trascendentes elecciones de Brasil

El próximo 4 de Octubre tendrá lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Las elecciones en este país son siempre importantes, por el tamaño y peso de Brasil en la región y en el mundo, pero en esta ocasión tienen un carácter particularmente decisivo, porque lo que está en juego sobrepasa con mucho una simple renovación de autoridades nacionales.

Por una parte, el riesgo muy presente que el bolsonarismo vuelva al poder en Brasil, lo que implicaría una grave regresión en las libertades y políticas sociales impulsadas por Lula y el gobierno del Partido de Los Trabajadores. Si algo caracterizó al bolsonarismo cuando gobernó, fue la persecución de las minorías y de opositores, retrocesos en conquistas sociales, restricción de libertades, gran regresión en materias medio ambientales (quemas gigantescas en la amazonía, para más terrenos agrícolas) y fortalecimiento de un integrismo religioso proveniente de grupos evangélicos ultra conservadores, y aliados de Bolsonaro.

Pero además, esta elección hay que mirarla desde una perspectiva más global que tiene que ver con la expansión que ha tenido la ultraderecha en el hemisferio, y que tuvo su impulso inicial en la primera victoria electoral de Trump, en el 2016. Después de un interregno de gobiernos progresistas, hoy las ultraderechas han ganado todas las elecciones del último tiempo, con algunos triunfos donde la mano de la Casa Blanca ha sido muy evidente y visible, como los casos de Argentina y en Colombia, donde la cercanía con Trump les dio el impulso final para imponerse en elecciones que de todas maneras, fueron estrechas. Y Trump quiere una América Latina totalmente alineada con sus políticas, y las únicas resistencias son por ahora, las dos grandes potencias regionales, Brasil y México.

Por eso, una derrota de Lula, no sólo ampliaría el espectro de gobiernos de ultraderecha en la región, sino además permitiría a Trump continuar con aún menos resistencia, la imposición de sus políticas de dominación e imposición, y que ahora se le conoce como la doctrina Donroe (una ampliación de lo que fue históricamente la doctrina Monroe). Así, Lula enfrenta no sólo al hijo de Bolsonaro, sino también a la Casa Blanca de Trump, y otros gobiernos como el de Argentina, que están interviniendo abiertamente en el proceso electoral en curso. El intento de enviar veedores del Departamento de Estado (que Lula, vetó) o el viaje de Milei para hacerse presente en el lanzamiento de la campaña de Bolsonaro, son muestras de lo anterior.

Ahora, el resultado electoral es de pronóstico muy incierto, si se consideran todas las encuestas del último tiempo. Las últimas están dando un empate técnico, o Lula levemente arriba. En una primera vuelta, Lula aparece entre 5 y 8 puntos arriba, pero en segunda esto se estrecha a 1 o 2 puntos en algunas encuestas, mientras otras le dan 3-5 puntos de ventaja. Y un triunfo en segunda vuelta se ve por ahora al menos como algo difícil, porque se requiere 50%+1, y la dispersión de candidatos hacen cuesta arriba, aunque no imposible que Lula llegue a esa cifra (ahora está entre el 45% y 47%). Será entonces una elección muy estrecha y competitiva, como la anterior, con gran parte de electorado (más de un 85%) ya decidido en su intención de voto. Y es entonces ese 10%-12% de indecisos, y los votos de candidatos menores si hay segunda vuelta, los que inclinarán la balanza. Cualquier error en esta fase final, puede ser fatal para cualquiera, y donde el tema clave que puede decidir el voto, es la economía, donde ha habido progresos importantes para sectores populares, pero donde hay también clases medias conservadoras, que han sido por largo tiempo muy “anti-Lula”.

Y es que Brasil es hoy un país altamente polarizado en sus opiniones. El Norte más pobre vota por Lula, el Sur más rico, por Bolsonaro, las mujeres por Lula muy mayoritariamente, no así los hombres, y las clases medias y medias altas por Bolsonaro, mientras los sectores populares favorecen a Lula. Ahora, este último está haciendo una gran campaña, con un diseño muy eficaz, es mucho mejor candidato que Bolsonaro hijo, y está apelando a la defensa de la soberanía y el progreso económico como ejes centrales de la campaña. Y en estos últimos días, anuncios de como la reducción de la jornada laboral, o el aumento en el monto de la “bolsa familia”, y buenos datos como la baja en el desempleo, pueden darle un importante impulso.

¿Alcanzará con esto ? Es posible, pero lo cierto es que nadie se atreve a hacer un pronóstico definitivo antes de la primera vuelta, y la distancia en esta primera vuelta será clave para ver como queda el desenlace, en caso de haber una segunda. Lula apuesta por la primera vuelta, porque el escenario se puede complicar en caso de un balotaje. Ahora, si Lula logra 7-8 o más puntos de ventaja en la primera vuelta, tiene buena opción, si es menos, se hace más difícil, porque varios candidatos menores son conservadores, aunque susceptibles a negociaciones y prebendas, y Lula ha demostrado que es un gran negociador en el mundo de la política, en Brasil ( los pactos para la segunda, serán claves). Falta un mes, en política es una eternidad, pero de no mediar nada extraordinario, esta elección será tan competitiva (con una leve ventaja para Lula) como la anterior del 2022. Y sin duda, es la elección más trascendental de la región de los últimos años. Pronto sabremos.

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