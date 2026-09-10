La salud mental es ahora

En 2016, el hijo de Flávia Gal, experta en psicoeducación, le dijo que no quería vivir. Flávia era una próspera empresaria que al enterarse de la ideación suicida de su hijo le respondió que no sabía qué hacer, que no sabía casi nada de salud mental, pero que por ningún motivo le iba a soltar la mano. “No me sueltes”, le dijo, “porque yo no te voy a soltar, así que quédate conmigo”. Años después, cuando se le encomendó a la fundación Círculo Polar (creada por Flávia, para tratar la bipolaridad) encontrar un nombre para el programa, la palabra “quédate” fue elegida por mayoría. Su hijo fue quien la propuso.

El programa Quédate, que por largo tiempo tuvo que cargar con el peso de la injuria, busca, entre otras cosas, despojar al suicidio de sus mitos, que deje de ser una palabra prohibida que por solo pronunciarla (creen algunos) puede provocar lo que se busca evitar. El Quédate ofrece un chat de ayuda para personas en riesgo, realiza talleres de sensibilización y ofrece grupos de apoyo, entre varias otras líneas de trabajo.

En nuestro país mueren más personas por suicidios que por homicidios. Eso explica que el 69% de los chilenos crea que la salud mental es el mayor problema de salud y que la salud, según la última encuesta CEP, esté en el segundo puesto (después de la delincuencia) en la lista de problemas a los que el gobierno debería dedicar más esfuerzo en solucionar.

Entre las principales acciones del Quédate se encuentran los Centros Centinela, emplazados en las urgencias de los hospitales Del Salvador y Félix Bulnes, que permiten detectar oportunamente a personas que llegan a la red de salud tras un intento de suicidio, entregar contención y activar la continuidad de atención. Entre diciembre de 2024 y julio de 2026, estos dispositivos han atendido a 8.232 personas.

A ello se suma el Chat de Acompañamiento, un lugar donde se puede hablar del dolor, del miedo o incluso de no querer seguir viviendo, sin ser juzgado. Entre abril de 2025 y julio de 2026, el chat ha realizado 4.800 acompañamientos efectivos.

Dice Flávia, que conoce bien el desarrollo de nuestro programa: “Si la muerte no se habla, te mata”.

Me encantaría decir que nuestro programa salva vidas, pero Flávia me haría una precisión: si la persona no se quiere salvar, no se salva. Lo que hace Quédate es generar diálogo entre la persona con riesgo de suicidio y quien puede apoyarlo con disponibilidad afectiva y conocimiento. Flávia dice que Quédate rompe el silencio y la soledad del suicida, con conocimiento y experiencia vivida.

Pero al final del día, la decisión de vivir recae en cada uno.

Flávia lo resume así: “El vínculo es la vida. La vida no está en un individuo aislado. No hay vida sin el otro”. A ella le gusta citar un fragmento de una obra de teatro de Goethe, que dice: “Sufrir juntos no es sufrir”. La frase no hay que tomarla literalmente, sino más bien como un recordatorio de que juntos la carga se alivia y eventualmente el dolor se diluye.

Esa es la retórica de la esperanza que guía cada acción del programa Quédate, que en las próximas semanas inaugura dos nuevos Centro Centinelas, con foco en niños y adolescentes. Recordemos que, según el ministerio de Salud, el suicidio está dentro de las primeras causas de mortalidad para la población entre 15 y 29 años.

Ya lo decía Albert Camus en la primera frase de su célebre obra El mito de Sísifo: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio”. Para nuestro gobierno regional es exactamente eso: un problema urgente que merece toda nuestra atención, independiente de las ideologías y de los colores políticos.

Porque la vida y la salud mental es siempre ahora.

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