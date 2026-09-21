La inteligencia artificial no reemplazará a los científicos, pero cambiará la ciencia

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta presente en nuestra vida cotidiana. Su impacto alcanza múltiples ámbitos del quehacer humano, y la ciencia no es la excepción.

Hoy, estas tecnologías permiten analizar grandes volúmenes de información, identificar patrones complejos y acelerar procesos de investigación. En ámbitos tan diversos como la salud, la conservación de la biodiversidad y el estudio de los ecosistemas, la inteligencia artificial está transformando la manera en que generamos conocimiento y enfrentamos preguntas científicas cada vez más complejas.

Sin embargo, es importante comprender que la inteligencia artificial no reemplazará a los científicos. La ciencia requiere creatividad para formular preguntas relevantes, pensamiento crítico para interpretar resultados y criterio ético para evaluar las implicancias del conocimiento en la sociedad. Estas capacidades siguen siendo profundamente humanas y constituyen la base de la investigación científica.

Al mismo tiempo, esta transformación plantea desafíos importantes. Gran parte de las tecnologías que utilizamos hoy son desarrolladas fuera de nuestro país. Por ello, el desafío no consiste únicamente en aprender a usar estas herramientas, sino también en formar personas capaces de comprenderlas, evaluarlas críticamente y contribuir a su desarrollo desde nuestras propias realidades y necesidades.

Las universidades tenemos una responsabilidad fundamental en este proceso. Debemos formar profesionales con sólidos conocimientos científicos, competencias digitales y una mirada ética que les permita desenvolverse en un entorno cada vez más influido por estas tecnologías. Más que adaptarnos a los cambios, estamos llamados a contribuir activamente a su desarrollo y a promover un uso responsable de ellas.

En la Universidad Austral de Chile ya observamos cómo la inteligencia artificial comienza a incorporarse progresivamente tanto en la investigación como en la formación de estudiantes. Este escenario representa una oportunidad para fortalecer nuestras capacidades científicas y ampliar las posibilidades de colaboración interdisciplinaria, sin perder de vista que el pensamiento crítico, la creatividad y el rigor siguen siendo insustituibles.

Para regiones como Los Ríos, además, la inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades para fortalecer la investigación, ampliar redes de colaboración y generar soluciones innovadoras a desafíos locales con impacto global. La distancia geográfica ya no constituye la barrera que fue en el pasado, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo científico regional.

La inteligencia artificial cambiará la forma en que hacemos ciencia, pero no reemplazará aquello que la hace verdaderamente valiosa: la curiosidad, la capacidad de cuestionar lo establecido y la búsqueda permanente de respuestas a los desafíos de nuestra sociedad. El reto es asegurar que esta transformación tecnológica fortalezca nuestras capacidades humanas y contribuya al desarrollo científico, educativo y social que Chile necesita.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a encontrar respuestas con mayor rapidez, pero seguirá siendo el talento humano el que determine cuáles son las preguntas que vale la pena formular.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.