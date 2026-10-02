Nuevas habilidades para un mercado laboral que dejó de ser lineal

Con el fin de las Fiestas Patrias, el año 2026 entra en su tramo final y, por lo tanto, es un momento adecuado para comenzar a evaluar los desafíos que vienen de cara a 2027. Dentro de las sorpresas negativas de este 2026, se encuentra la persistencia del desempleo que durante gran parte del año ha bordeado el 10% de acuerdo con las mediciones trimestrales que mensualmente comparte el Instituto Nacional de Estadísticas.

Estas cifras de desempleo cuando se comparan en el contexto internacional casi duplican el promedio de los países de la OCDE, que en su último reporte se encuentra en el 4,9%. Uno de los grandes desafíos que están pendientes es entender cómo distintos factores se han combinado para que Chile no sea aún capaz de recuperar el nivel de empleo prepandemia como sí lo han hecho otros países.

Dentro de los factores que podrían explicar la crisis de empleo que se vive se encuentran los cambios normativos que afectan el costo de contratar, las nuevas formas de empleo part-time que se han incorporado gracias a la economía digital y, también, la irrupción de la inteligencia artificial agéntica con su capacidad de automatizar tareas rutinarias dentro de las empresas e instituciones.

En relación con el impacto de la inteligencia artificial, economistas de la Reserva Federal de Chicago proyectaron en 7,6 puntos porcentuales la reducción de la fuerza laboral en directa relación con su reemplazo a partir del uso de inteligencia artificial.

Al mismo tiempo, economistas de la empresa Anthropic, responsables de Claude, estimaron que las contrataciones en posiciones de entrada al mercado laboral se han reducido en 14% en ocupaciones de alta exposición a estas nuevas tecnologías, sin perjuicio de que, a nivel agregado, no ha habido impacto en el desempleo desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, considerando el mayor crecimiento económico que esta industria ha generado y que el 30% de las ocupaciones en Estados Unidos tienen cero exposición a inteligencia artificial.

Si bien la información disponible es preliminar, esta indica que existen posiciones altamente expuestas a la automatización y, al mismo tiempo, otras funciones que tienen cero exposición a la IA. Considerando esto, el Foro Económico Mundial ha estimado que antes de que termine la década cerca del 50% de los profesionales deberá adquirir nuevos conocimientos y habilidades tanto para seguir realizando sus labores actuales como también para poder acceder a nuevas oportunidades laborales que se generarán en el futuro.

Es aquí donde la educación continua juega un papel muy importante en acompañar a los profesionales en una carrera profesional que es menos lineal de lo que era, donde el profesional va a tener que ir al mercado múltiples veces a lo largo de su carrera a verificar su empleabilidad y deberá desarrollar nuevas habilidades y competencias en línea con la evolución de los clientes y las herramientas tecnológicas que, de la mano de la transformación digital, se incorporan en los procesos de negocios.

De la misma manera, las instituciones que participamos en el aprendizaje a lo largo de la vida debemos incorporar una diversidad de opciones formativas que se adapten a distintas realidades profesionales. Combinar sesiones presenciales con sesiones a distancia, algunas de ellas bajo modalidad asincrónica, de manera que los profesionales puedan ajustarlas a sus esquemas de turnos de trabajo.

Qué duda cabe que vivimos tiempos de profundos cambios, tal como en el pasado se generaron a partir de la máquina a vapor, la electricidad y las tecnologías de la información. Hoy la cuarta revolución industrial y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial deben llevarnos a reflexionar sobre la forma en que se desarrollan los talentos y cómo ese desarrollo se adapta a las necesidades de las empresas del futuro.

Solo de esta forma podemos alinearnos al resto del mundo y dejar atrás la crisis del empleo que por años ha afectado a nuestro país, en beneficio del bienestar de todos sus ciudadanos.

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