La tozudez tiene costos

El viernes, recién llegado de su viaje a Europa, el Presidente se paseó por el Patio de Los Naranjos tomado de la mano de su señora y acompañado por Fernando Rabat. La señal de respaldo al cuestionado ministro fue categórica. A buen entendedor, ninguna palabra.

Durante la semana, y aprovechando la ausencia de Kast en Chile, los partidos de Chile Vamos instalaron el rumor de que venía un cambio de gabinete inminente. También se mencionó que se preparaba una reestructuración total del Segundo Piso. Incluso se llegaron a nombrar quienes abandonarían el Gobierno: Linconao, Rau, García y, de paso, Rabat. Más allá de la especulación, los partidos de la derecha tradicional se encargaron de enviar un recado con una receta política que podría darle una salida a Kast: incluir a Rabat en un paquete. El consejo tenía un objetivo claro: comunicarle al mandatario que, pese a su negativa total de prescindir de él, un cambio de gabinete más estructural se podría leer como la inauguración de una nueva etapa o segundo tiempo anticipado.

La opción logró entusiasmar —en un comienzo— a los abrumados ministros políticos y, por lo que se sabe, comenzaron a recibir CV y recomendados. Después de todo, Alvarado y García —de larga trayectoria política— saben que un episodio de la gravedad que tiene el caso decretos, de convertirse en crónico, simplemente significa un daño mortal e irreversible para un Gobierno que aún no cumple los ocho meses y ya presenta una evaluación pública más negativa que la que tuvo Boric en todo su periodo. Y ojo, que, de mantenerse el mismo estatus por algunas semanas, podría acercarse al negro registro de Piñera en los meses previos al estallido.

Sin embargo, todo el revuelo armado por los partidos en Santiago no tuvo ningún eco en España e Italia. Es más, el presidente no se inmutó ni menos se dio por aludido. En cambio, Kast pareció volver a sentirse un candidato en campaña, estrategia a la que recurre seguido. Priorizó a Abascal en Madrid —el líder del ultraderechista Vox— y la recepción de una medalla por parte de Isabel Díaz Ayuso, que causó críticas y burlas de la prensa española, quienes se encargaron de recordar a sus audiencias los 56 pederastas liberados por decreto unos días antes. Por cierto, la visita al Papa debe ser una de las más irrelevantes de todas las realizadas por los presidentes chilenos desde la vuelta a la democracia. Kast y Pía parecieron estar cumpliendo un sueño como católicos más que realizando una visita de Estado. A León XIV se le vio serio, distante, seguramente aconsejado por los cardenales diplomáticos, quienes, por cierto, deben haber advertido de la crisis que se vivía en paralelo en Chile.

Pero más allá de que el mandatario pareció disfrutar la gira, en momentos en que en Chile la tormenta política aumentaba, la señal política que entregó en un punto de prensa fue tajante: volvió a respaldar, por cuarta vez, a Rabat. Ajeno a los cambios de posición que han experimentado los partidos oficialistas —un día están de acuerdo con la AC y al día siguiente cierran filas con Kast—, todavía faltaba la carta final, la obra maestra: Kast sorprendió a moros y cristianos al salir a provocar a la oposición, refregándoles que había pasado una semana y aún no presentaba la AC. Por cierto, las caras de quienes lo rodeaban en ese momento quedaron tan desencajadas como las de los presidentes de los partidos que observaron el episodio por TV o TikTok en Santiago.

Tengo la impresión de que Kast no habría cometido este acto bizarro si hubiera estado en Chile —los viajes alteran un poco la percepción de lo que es habitual— y más aún si escuchara a algún consejero. Según fuentes cercanas a La Moneda, ni Cristián Valenzuela —¿se acuerdan? El que trataba de parásitos a los funcionarios públicos— ha podido convencer al Mandatario del costo que significa la mantención de Rabat en el Gobierno. Dicen que hoy solo estaría escuchando a su señora, Pía Adriazola (y a Irarrázabal).

Y mientras los líderes de los partidos aguardaban ansiosos el viernes el Comité Político extraordinario, sucedió el episodio con que iniciamos esta columna. El respaldo total y categórico a Rabat, graficado en una caminata juntos de exactos 43 segundos, provocó la decepción —y molestia— de los cuadros políticos más experimentados de RN, Evópoli y la UDI. Porque Republicanos ha actuado con total alineamiento en la crisis. Recordemos que hasta Rojo Edwards ha expresado públicamente que el abogado debe abandonar el gabinete.

Pero el Presidente decidió dar la señal contraria. Mantener a Rabat, sin importar el costo político y de imagen pública que esto tenga para el Gobierno y el sector. Sin embargo, queda la duda de si la caminata del viernes por el Patio de Los Naranjos fue una señal hacia el pinochetismo —Rabat fue abogado del exdictador— o una demostración de poder al recordarle a sus aliados que quien manda es él y que no se dejará pautear por nadie. Aunque tal vez la explicación es más simple y obedece a un rasgo de personalidad de José Antonio Kast, la que, en un momento de crisis como la que atraviesa La Moneda, se expresa en plenitud. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la tozudez “es la cualidad o condición de una persona tozuda; es decir, la tendencia a mantener una idea, opinión, actitud o decisión con obstinación, terquedad o cerrazón, sin querer escuchar a los demás ni cambiar de parecer a pesar de las evidencias o los consejos en contra”. Juzguen ustedes.

Claro que la tozudez tiene costos. Políticamente, incluso sorteando una AC —para variar, la oposición enredada pese a que tenía la pelota para llegar y hacer el gol—, Rabat sería un lastre permanente para el Gobierno, sin contar con la división que ha generado en el propio oficialismo y el daño reputacional que este abogado se está haciendo a sí mismo. Lamentablemente para el Presidente, en este caso, el dejar que las cosas se solucionen por obra de magia con el “todo va a estar bien” no le va a servir de mucho.