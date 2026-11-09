Los estudiantes de Serbia, los jóvenes y la geopolítica de la educación superior

Las recientes elecciones generales de Serbia fueron ganadas ampliamente por la Lista de Estudiantes, terminando así con más de doce años de dominio ininterrumpido del Partido Progresista Serbio (SNS), de centro derecha nacionalista y ambiguo con respecto a Rusia. Se redefine así el mapa parlamentario del país balcánico, y termina con la era hegemónica del presidente Aleksandar Vučić. La participación fue inédita, casi del 70% del padrón, una movilización del electorado incentivada por el movimiento de los estudiantes, que durante los dos años anteriores fueron articulando una propuesta renovadora, proeuropea y exigente en cuanto a los estándares de la UE sobre estado de derecho, trasparencia política y corrupción. Obtuvieron el 53% de los votos, con entre 135-140 escaños, más que suficientes para formar gobierno según el sistema parlamentario del país.

Es tal vez un caso único en el mundo. Un movimiento de estudiantes que configura una opción original para la gobernanza del país, que no se constituye en partido político a la tradicional usanza, ni conforma una lista electoral con los propios promotores del movimiento, porque se abstuvieron todos de integrar las listas, a diferencia del movimiento de los indignados que desembocó en el fallido partido Podemos, en España, o de los estudiantes movilizados en Chile en el Frente Amplio.

Comenzando como un ciclo de movilizaciones en los campus contra la opacidad gubernamental, la corrupción y el deterioro de la calidad democrática, fue transformándose paulatinamente en una estructura transversal con fuerza política, integrando en las listas a profesionales independientes, juristas y docentes, que seleccionaron de la sociedad civil, desde profesores a deportistas, agricultores y economistas. Ninguno de los estudiantes promotores figuró en la papeleta, porque, como señala uno de sus líderes “habría sido “irresponsable” colocarse en la lista, tenemos mucho que aprender en la vida y no podemos gobernar un país”. De este modo, el movimiento logró seducir tanto a la juventud abstencionista como a las clases medias desengañadas. El paso de la agitación callejera a la responsabilidad de gobierno abre un escenario inédito en Serbia y servirá de ejemplo en el resto del mundo.

Este proceso demuestra que la movilización de los estudiantes en el escenario político y geopolítico actual puede trascender y proyectarse responsablemente pero activamente desde las aulas y de la tradicional misión de las universidades, hacia la esfera política, la toma de decisiones y la gobernanza para asegurar a la sociedad paz, desarrollo, democracia y cooperación. La valoración pública de las universidades, en todas partes, está en los primeros lugares de la estimación ciudadana, y es esta una baza que la educación superior a nivel local y global debe jugar.

En esta misma línea viene trabajando desde hace más de una década el movimiento que lidera el Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, creado por académicos y estudiantes de ambas regiones, que ha reunido recientemente a la comunidad académica en Oporto, Portugal, en la VII Cumbre Académica ALC-UE en torno a propuestas que ponen de relieve el poder geopolítico de la Educación Superior y la potencialidad de los más de 52 millones de estudiantes universitarios y 8.700 universidades que hay en la UE y América Latina y el Caribe.

Debemos considerar también, que este hecho inédito revela que muchos jóvenes se vuelven a movilizar frente a las injusticias, las amenazas, la corrupción, el autoritarismo y el mal gobierno, pero de manera pacífica, por canales institucionales, en contraste con los desmanes que otros protagonizan por estos días en varios países europeos. Y sin ir más lejos, también es revelador como en las elecciones de Brasil y EEUU han sido los jóvenes quienes han hecho inclinar los resultados hacia propuestas democráticas, de protección social, de paz y de seguridad. En efecto, las estimaciones fiables señalan que en Brasil el 52% de los jóvenes apoyaron a Lula y en EEUU el 66% de los jóvenes votó por candidatos demócratas a la Cámara.

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