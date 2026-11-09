Ponerle metas al futuro

Cada año, el Congreso dedica semanas a discutir el Presupuesto de la Nación. Es una discusión necesaria, porque ahí se define cuántos recursos llegan a la salud, a la educación o a las regiones durante los próximos doce meses. Pero hay una pregunta que Chile rara vez se hace con la misma seriedad: qué país queremos tener en 2050 y qué decisiones tenemos que tomar, desde ahora, para llegar a él.

Los grandes desafíos de Chile no caben en un ciclo presupuestario ni en un período presidencial. En 2050 seremos un país con más personas mayores y menos personas en edad de trabajar, lo que pondrá a prueba nuestros sistemas de pensiones, salud y cuidados. Viviremos con menos agua y con efectos cada vez más visibles del cambio climático. La inteligencia artificial habrá transformado buena parte de los empleos que hoy conocemos. Y habremos aprovechado, o desperdiciado, la oportunidad de convertir el litio, el cobre y las energías limpias en un desarrollo que llegue a todas las regiones.

Ninguno de esos desafíos se resuelve en cuatro años, pero todos exigen decisiones que se toman hoy. Una política hídrica, una reforma educacional o una estrategia de desarrollo productivo tardan una década o más en mostrar resultados. Si no empezamos a pensarlas ahora, en 2050 estaremos lamentando lo que no hicimos.

Con esa convicción, el Partido Por la Democracia puso en marcha el Consejo Estratégico Ricardo Lagos Escobar, Chile 2030–2050. Su propósito es construir colectivamente una visión del país que queremos al 2050 y traducirla en metas concretas, medibles y políticamente viables a partir de 2030, año en que termina el actual período presidencial y legislativo.

La combinación de ambos horizontes no es casual. Una visión de largo plazo sin metas concretas se queda en una declaración de buenas intenciones. Y una lista de metas sin un horizonte que les dé sentido termina siendo una suma de medidas sin dirección. El 2050 nos dice hacia dónde queremos ir; el 2030 nos obliga a definir cómo y cuándo vamos a empezar a llegar, y nos permite medir si efectivamente estamos avanzando.

La diferencia es concreta. Aspirar a un país con un desarrollo que llegue a todas las regiones es un propósito que casi nadie discute. Preguntarse qué parte de las decisiones y de los recursos públicos deben estar en manos de las regiones en 2030 para que ese propósito sea posible ya es otra cosa: es una meta, y obliga a tomar posición. Ese es el tipo de preguntas que este proceso busca responder en cada ámbito.

El ejercicio no parte de cero. Lo enmarcan los valores que han definido al PPD desde su origen: la democracia, la igualdad, la libertad, la ética y una mirada de futuro basada en la ciencia, la educación y la evidencia. Tampoco lo haremos solos. Entre noviembre y enero realizaremos encuentros en todas las regiones, abiertos a militantes, simpatizantes e independientes, en diálogo con el mundo académico, las organizaciones sociales y las nuevas generaciones. En marzo presentaremos una primera síntesis, y el proceso culminará con el Plan Estratégico Chile 2030–2050.

Habrá quienes piensen que no es momento de mirar tan lejos, cuando muchas familias enfrentan el desempleo y un presupuesto con recortes. Nuestra tarea como oposición es defender hoy a esas familias en el Congreso, y lo seguiremos haciendo. Pero también es ofrecerle al país un camino distinto, y ese camino no se improvisa en una campaña. Se construye con tiempo, con evidencia y con metas claras.

Chile ha demostrado que es capaz de proponerse grandes objetivos y cumplirlos. Lo hizo cuando redujo la pobreza de manera sostenida, cuando amplió el acceso a la educación o cuando levantó una red de infraestructura que hace treinta años parecía impensable. Nada de eso fue fruto del azar: fue el resultado de metas claras, sostenidas en el tiempo. Ese es el espíritu del Consejo Estratégico: volver a ponerle metas al futuro de Chile.

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