Chile se queda sin niños

En Chile el índice de 2.1 hijos por mujer que garantiza el recambio generacional de un país, está en 0.99. Y no es peor aún gracias a una de cada cinco guaguas que nacen en Chile, son hijas de madres migrantes. Para abordar esta acuciante realidad demográfica los entrevistados serán la presidenta de la comisión de expertos Chile Renace, María José Naudon y el destacado economista David Bravo.