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Chile se queda sin niños

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Ximena Torres Cautivo
Por : Ximena Torres Cautivo Periodista
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Ximena Torres Cautivo, quien declara su decepción por no ser abuela, abordará este miércoles 11 de noviembre a las 11 de la mañana, la realidad de muchos que como ella no serán abuelos

En Chile el índice de 2.1 hijos por mujer que garantiza el recambio generacional de un país, está en 0.99. Y no es peor aún gracias a una de cada cinco guaguas que nacen en Chile, son hijas de madres migrantes. Para abordar esta acuciante realidad demográfica los entrevistados serán la presidenta de la comisión de expertos Chile Renace, María José Naudon y el destacado economista David Bravo.

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