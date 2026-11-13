“La banalidad del mal” en Chile

A comienzos de los sesenta, Eichmann, en el juicio en su contra, mencionó que él jamás odió a los judíos, que no hizo sino cumplir la ley, que obedecía. La filósofa Arendt, enviada como corresponsal por The New Yorker, siguió todo el juicio, a partir del cual comprendió que el mal más eficaz no necesita de una construcción elaborada e inteligente para la ejecución del horror, o las ansias de un sádico psicótico, sino que bastan funcionarios correctos, sin imaginación (e incluso poca inteligencia), que firman y acatan. Esto la llevó a escribir Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal.

En esta columna -que escribo con la pertinente molestia-, planteo una comparación que, independiente de no igualar magnitudes, sí podría mantener las mismas “gramáticas” de la excusa aplicada al caso chileno. El 21 de octubre de este año, el ministro de Justicia, Rabat, explicó que el Ejecutivo había acatado la doctrina de la Corte Suprema, y que por eso 56 condenados por abusar o violar a niños vieron rebajadas sus penas. Es decir, “acatar y cumplir”, sin alternativas, aunque se sabe hoy que, en variados fallos, entre agosto y septiembre, la Segunda Sala confirmó, por tres votos contra dos, el rechazo de esas rebajas, y que el ministro omitió esos casos ante el Congreso. Entonces, la obligación a la que se refirió en un comienzo, no era tan obligatoria. El funcionario estudiado por Arendt hizo algo muy parecido, y que es transformar una decisión en trámite y este en algo “sin autor”. Eichmann, además, se declaró (de forma tergiversada) kantiano, convencido de que obedecer era la forma más alta del deber. Cuando escucho a un ministro invocar el deber de acatar, me pregunto qué deber es ese que, casualmente, no se relaciona con el cuidado de los niños. Después, Kast dijo que “el Estado les falló”. ¿Qué Estado, carajo? ¿Una entidad ficcional, o una abstracción firmando documentos?

Lo mismo ocurre con la bencina, solo que con precios, y con las propias palabras del Presidente como testigo en contra y contradiciéndose, pues a comienzos del 2020 Kast publicó en X que con Boric la bencina seguiría subiendo. Posteriormente escribió “La bencina sube y sube” y acusó al gobierno de recaudar cifras históricas, y luego llamó a salir a la calle por el mismo tema, describiéndolo de “golpe letal” y, según se le recordó esta semana, dijo, en ese entonces, que el gobierno era bruto, ciego y sordo. En marzo de este año, ya presidente, subió la bencina en $370 y el diésel en $580, hablando de “medidas duras”, y culpó (y no deja de hacerlo en casi nueve meses) a los gobiernos anteriores (particularmente Boric) y a una crisis mundial. El miércoles pasado mencionó que en Chile el precio es más bajo que en la mayoría de América, y las cifras de GlobalPetrolPrices lo ubican en el puesto 12 de 36, tercero más caro de Sudamérica en gasolina de 95. Ese mismo día retiró el proyecto que limitaba las alzas a $20 por litro, en plena paralización de camioneros y taxis, y Quiroz admitió, por primera vez, que el país está en recesión.

Kast ejerce discursos paradójicos y recursivos que dicen poco, o nada, usando ejemplos que no ejemplifican. Por ejemplo, para justificar el ajuste en Junaeb dijo que ojalá los directores fueran a los casinos, porque algún niño podría llevar un sándwich y decidir no almorzar. Dijo que expulsar a 300 mil migrantes el primer día era una metáfora, y luego corrigió como hipérbole. Dijo que al chileno de la calle (y lo mencionó en primera persona) no le importa esperar en un paradero largo tiempo para irse sentado, mientras que otros esperan en la fila para irse de pie (?). En julio llamó a Paraguay “ejemplo para toda la región”, y el presidente del país, Peña, renunció meses después. En 2017 publicó en X que no andaría de gira mientras hubiese urgencias, y viajó a Europa en pleno escándalo de las rebajas carcelarias a violadores. Cada uno de estos breves ejemplos funciona como un “barbitúrico”, pues desplaza la discusión del dato duro a la anécdota de la banalidad de los dichos por el mandatario. Bajo esta simple premisa, quién calcula así a la gran mayoría de la población nunca es alguien que ha esperado una micro bajo la lluvia, sino alguien que la imagina desde un decreto.

Sobre la “memoria” no puedo escribir sin más molestias. Las organizaciones denuncian que el presupuesto 2027 recorta casi 80% los sitios de memoria, más de 1.879 millones, y deja a 16 de los 19 sin recursos. Al Museo de la Memoria, a Londres 38, al Estadio Nacional y a Neltume, les dejaron mil pesos. Mil pesos??!! No les vendría mal revisar un poco el iusnaturalismo moderno. El senador Cruz-Coke, de la misma derecha, ya había llamado “excesiva, innecesaria y marginal” la rebaja a Patrimonio, mencionando que lo que se ahorra no altera, significativamente, las cuentas, pero lo que se pierde sí marca negativamente la historia. En Brasil, Bolsonaro eliminó el Ministerio de Cultura, y Milei hace los mismo en 2023. Los nazis cerraron la Bauhaus en 1933.

En temas de salud, Rubilar, exministra de Piñera, mencionó que no se puede recortar el presupuesto de salud mientras haya gente muriendo en listas de espera, con un recorte -ya bajado una vez-, de 413 mil millones al Minsal por el decreto 333, mientras más de dos millones de personas esperan una consulta o una cirugía, es decir, un ajuste que las propias federaciones de salud temen que agrave una crisis que ya existía. La “frialdad” de las decisiones nos mostraría que a la gente que no es rica se la trata como una cifra. Bauman llamó a esto adiaforización, la cual es un ejercicio por la cual un acto deja de ser moral porque se vuelve técnico; o sea, los niños son “casos”, los pacientes “listas”, las familias “partidas”, la pobreza “estadística económica”, etc., etc. El estado agéntico (a partir de los experimentos de Milgram) es cuando el individuo se concibe como instrumento de una autoridad que lo exime de responsabilidad, e incluso la culpa. La posibilidad del horror es que no se necesita “maldad” para producirlo, sino solo distancia estructuralista.

Lo mencionado en la columna son algunos casos (no todos), los cuales debiesen dignificar el enojo por la costumbre de que el dolor ajeno sean documentos de actas, como un asunto solo de procedimiento, y por la mierda de respuesta, siempre la misma, de que la culpa es de otros: del Estado, de la Corte, de la herencia, de la guerra, de la metáfora, de “donde estaba” y “como vestía” (Las Tesis). Eichmann tenía su ley (distorsionada), pero aquí hay un decreto, un amparo, una crisis mundial, una metáfora, una falsa irresponsabilidad pasada, y la extraordinaria convicción de que basta con que nadie recuerde lo que se prometió para que nada se haya incumplido.

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