Entre calles y pantallas: ¿qué futuros urbanos estamos construyendo para las infancias?

En Chile, crecer es, cada vez más, una experiencia urbana. Hoy, cerca del 90 % de los niños, niñas y adolescentes vive en zonas urbanas. Esto significa que la ciudad no es solo el escenario donde transcurre su infancia y adolescencia, también condiciona sus oportunidades de desarrollo, autonomía, encuentro y construcción de identidad.

Sin embargo, vivir en la ciudad no significa necesariamente tener derecho a habitarla. El diagnóstico de una «infancia indoor» ha instalado la preocupación por el tiempo que los más jóvenes pasan en sus hogares y frente a pantallas. Con frecuencia, se atribuye este fenómeno a la inseguridad o al avance de las tecnologías, sin preguntarse por las condiciones urbanas que han reducido las posibilidades de explorar, jugar y encontrarse en el espacio público.

Lo digital no es en sí el problema. Para las nuevas generaciones constituye un espacio de socialización, expresión y construcción de identidad. La pregunta relevante es qué ocurre cuando se convierte en la alternativa principal de encuentro, porque el espacio físico ofrece pocas oportunidades para hacerlo. Más que contraponer pantallas y calles, necesitamos comprender cómo ambos mundos pueden complementarse y qué responsabilidades tenemos para garantizar experiencias enriquecedoras en los dos.

Esta discusión revela desigualdades profundas en nuestras ciudades. El acceso a plazas, áreas verdes, equipamientos, transporte seguro y espacios de encuentro no está distribuido de manera equitativa. El lugar donde crecen los niños, niñas y adolescentes condiciona la construcción de sus vínculos comunitarios y el desarrollo progresivo de su autonomía. La posibilidad de disfrutar y habitar la ciudad sigue siendo una cuestión central de justicia territorial. Paradójicamente, esa autonomía depende cada vez más de contar con un teléfono móvil que permita a las familias monitorear sus desplazamientos, revelando hasta qué punto la vigilancia tecnológica comienza a suplir condiciones de seguridad y confianza que el entorno urbano debiera ofrecer.

Pensar los futuros urbanos desde las infancias exige transformar la planificación de nuestras ciudades. Supone priorizar la proximidad y los tejidos comunitarios, articulando trayectos cotidianos y redes de cuidado en entornos caminables, seguros y accesibles. También requiere incorporar infraestructura verde y espacios de sombra para enfrentar las olas de calor y garantizar no solo plazas y parques, sino que también veredas y calles que ofrecen oportunidades para explorar, imaginar y encontrarse.

Pensar la ciudad desde y con las infancias significa preguntarnos qué sociedad queremos construir y qué futuros urbanos estamos haciendo posibles, entre calles y pantallas. Una ciudad para las infancias es también una ciudad más inclusiva, resiliente y humana para todas las generaciones.

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