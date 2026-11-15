Diputadas del Frente Amplio respaldan a Ximena Ossandón (RN): acusan maltrato de republicanos

Once diputadas y una senadora del Frente Amplio expresaron su respaldo a la vicepresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ximena Ossandón (RN), tras los enfrentamientos registrados durante la tramitación del Presupuesto 2027. A través de una carta abierta titulada “Respeto”, las parlamentarias cuestionaron el trato de integrantes de la bancada republicana hacia la legisladora, quien intervino para mantener el orden durante las sesiones.

“Tenemos profundas diferencias políticas con la vicepresidenta, pero cuenta con nuestro respeto y solidaridad frente a esta ofensiva. Estaba cumpliendo su responsabilidad”, señalaron las firmantes, quienes apuntaron especialmente a los diputados Cristián Araya y Luis Sánchez.

El pronunciamiento se produjo después de los incidentes registrados el miércoles 11 de noviembre, durante la discusión de la partida de Justicia del Presupuesto 2027.

En esa jornada, la diputada republicana Javiera Rodríguez cuestionó los recursos destinados a organizaciones de derechos humanos, refiriéndose a ellas como “esa gran empresa llamada Derechos Humanos Company” y calificándolas de “empresarios del dolor ajeno”.

Sus palabras provocaron la reacción de la diputada comunista Lorena Pizarro, hija de un detenido desaparecido, quien acusó a Rodríguez de promover un discurso negacionista.

El intercambio escaló hasta obligar a suspender temporalmente la sesión. Posteriormente, tanto el Partido Comunista como el Partido Republicano anunciaron que llevarían el caso ante la Comisión de Ética.

En medio de la controversia, Ossandón intervino para llamar al orden y posteriormente cuestionó el clima de confrontación en el Congreso, especialmente las actitudes de quienes, a su juicio, buscan protagonismo político o ponen en duda las experiencias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La mesa de la Cámara también emitió una declaración respaldada por todas las fuerzas políticas, en la que advirtió sobre eventuales sanciones frente a expresiones injuriosas entre legisladores.

Sin embargo, los cuestionamientos de Ossandón provocaron una respuesta pública de la diputada Javiera Rodríguez, quien utilizó su cuenta de X para acusar prejuicios en su contra.

La parlamentaria republicana sostuvo que las críticas de la vicepresidenta respondían a su posición política frente al oficialismo. “Cuando incomodas, o eres ignorante o demasiado joven. ¿Qué pasó, diputada? Curioso que el prejuicio venga de una mujer tan ‘conectada’ y ‘conciliadora’ como te muestras”, escribió.

Rodríguez también defendió su actuación durante el debate y reivindicó su estilo frente al llamado de Ossandón a recuperar la moderación en la Sala. “Ximena, simplemente soy una mujer con opinión firme que no calla ante la izquierda. Eso es dar ejemplo”, concluyó.

En paralelo, las parlamentarias del Frente Amplio cuestionaron en su carta la conducta del diputado Cristián Araya durante la discusión presupuestaria.

Según señalaron, el legislador republicano calificó de “carroñeros de la desgracia” a quienes defendían los recursos para tratamientos contra el cáncer en la salud pública y los envió “a llorar a la FIFA”.

Las firmantes sostuvieron que Ossandón le solicitó respetar los acuerdos de conducta de la corporación, lo que dio paso a nuevos cuestionamientos desde la bancada republicana. En particular, rechazaron una publicación del diputado Luis Sánchez, quien escribió: “Quien quiere respeto que se lo gane”.

“Creíamos que compartíamos un acuerdo elemental: todas las personas merecemos respeto por el solo hecho de serlo. No necesitamos ganárnoslo con un cargo ni con adhesión política”, respondieron las legisladoras.

Las parlamentarias también hicieron referencia al respaldo habitual de Ossandón al Ejecutivo y a su cargo en la mesa de la Cámara.

“A Ossandón, además, ni la vicepresidencia de la Cámara ni su habitual defensa del gobierno le evitaron el maltrato. Su ‘falta’ fue ponerle un límite a un diputado del partido del presidente”, sostuvieron.

La carta fue suscrita por las diputadas Tatiana Urrutia, Gael Yeomans, Emilia Schneider, Carolina Tello, Constanza Schönhaut, Consuelo Veloso, Francisca Bello, Coca Ñanco, Lorena Fries, Javiera Morales y Valentina Cáceres, además de la senadora Beatriz Sánchez.

Las firmantes defendieron la necesidad de mantener normas básicas de convivencia parlamentaria, independientemente de las diferencias ideológicas que existan entre los sectores políticos.

En el cierre de su declaración, plantearon que el conflicto ocurrido durante el debate presupuestario refleja una diferencia que, a su juicio, va más allá de la división tradicional entre izquierda y derecha.

“Pensábamos que la polarización de la Cámara era entre izquierda y derecha. Empezamos a creer que la diferencia es más básica: algunas entendemos el respeto como un mínimo para convivir; otros, como un premio por darles la razón”, concluyeron.