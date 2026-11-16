Milton Friedman y Chile: ¿Tiene el capitalismo quien lo defienda?

El célebre economista John Maynard Keynes señaló que las ideas de los economistas y los filósofos políticos son más poderosas de lo que solemos creer. Pocos comprendieron mejor dicha intuición que Milton Friedman, uno de los grandes adversarios intelectuales de Keynes. Durante buena parte del siglo XX, Friedman libró una batalla o pugna de ideas contra las certezas de su época: discutió en las aulas, publicó investigaciones que desafiaban el consenso económico, escribió libros de divulgación y apareció en televisión para explicar por qué la libertad económica y el capitalismo merecían ser defendidos. Friedman quería cambiar la manera en que millones de personas comprendían el capitalismo y, a través de ese cambio, transformar las instituciones de su tiempo. De esta manera, la segunda mitad del siglo XX fue, sin duda, el periodo de Friedman.

Este viaje intelectual y biográfico de Friedman es el corazón de El capitalismo tiene quien lo defienda. El mundo según Milton Friedman (Planeta, 2026), el nuevo libro de Álvaro Vergara. Publicado cuando se cumplen cincuenta años del Premio Nobel de Economía que Friedman recibió en 1976 (Friedman, 1976), este libro llega en un momento oportuno. En Chile, sabemos muy bien que pocas figuras despiertan tantas pasiones y opiniones negativas como el economista de Chicago, cuyo pensamiento suele reducirse a consignas e ideas como “neoliberalismo”, “doctrina del shock” y otros términos críticos con Friedman. Álvaro Vergara, en un gran trabajo de historia intelectual, en su nuevo libro nos devuelve al hombre detrás del símbolo: un hijo de inmigrantes judíos, un estudioso obsesionado con los datos, un polemista infatigable y un intelectual convencido de que las ideas podían modificar el rumbo de la historia.

Para comprender mejor a Friedman conviene recordar el mundo intelectual en que este comenzó a escribir. Después de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento de Keynes durante las décadas de 1950-1960 había alcanzado una influencia formidable. La intervención del Estado y la promesa de corregir los desajustes económicos formaban parte del “sentido común” de las élites académicas y políticas, el Estado—siguiendo a Keynes—podía, supuestamente, “apretar las tuercas” de la macroeconomía y conducirnos a la estabilidad y el progreso. Friedman decidió disputar y cuestionar académicamente ese sentido común de los Keynesianos, cuando hacerlo significaba ubicarse en una posición minoritaria e incluso hasta polémica. Friedman admiraba la inteligencia de Keynes, pero desconfiaba de la creciente fe depositada en la capacidad de los gobiernos para conducir la vida económica. Su respuesta fue una verdadera contrarrevolución intelectual que alcanzó su cúspide con el Nobel en 1976.

Una de las grandes virtudes de la reconstrucción de Vergara en este libro es mostrar que aquella disputa y la posterior victoria de Friedman sobre los Keynesianos descansaba sobre un trabajo científico sólido y empírico de enorme envergadura y no en polémicas baratas o followers de twitter (hoy X). Friedman fue mucho más que el autor de Capitalismo y libertad o el rostro sonriente en televisión del programa de Libertad para elegir. Friedman, junto con la economista Anna Schwartz—una de las grandes mujeres que influenciaría la vida de Friedman (véase Burns, 2024)—escribió en 1971 Historia monetaria de los Estados Unidos, una obra monumental que cambió nuestra comprensión de la Gran Depresión y del papel de la política monetaria (Bernanke, 2002). Paper tras paper y libro tras libro, Friedman fue desmontando todo el paradigma intervencionista y de “sentido común” que tenían los economistas de la época, cambiando la forma en la que todos pensamos. Detrás de sus frases memorables había años de investigación, estadísticas, hipótesis sometidas a prueba y controversias con los mejores economistas de su generación. Las batallas intelectuales también se libran con paciencia, investigación de calidad y rigor científico.

Vergara además dedica páginas interesantes a la inflación, que para Friedman encerraba también un problema político y moral. Cuando una moneda pierde valor, se deteriora también la capacidad de las personas para disponer de los frutos de su trabajo, planificar el futuro y preservar sus ahorros. Una decisión tomada lejos de sus hogares puede alterar silenciosamente el precio de sus esfuerzos pasados. En un episodio de Libertad para elegir, Friedman camina hasta una máquina que imprime billetes, presiona un botón rojo y la detiene. Ese gesto televisivo encerraba toda una teoría del poder del Estado en afectar la vida de las personas y como debe ser domado con reglas. Aunque algunas de sus recetas monetarias hayan quedado atrás, la insistencia de Friedman en crear reglas para limitar la arbitrariedad económica de los políticos dejó una huella profunda. En países como Chile, que conocen los estragos de la inflación e incluso de la hiperinflación de 1970-1974, esa preocupación conserva una resonancia especial (Rosende, 2013).

Friedman comprendió también algo que muchos académicos tienden a olvidar: descubrir una idea valiosa no garantiza que llegue a transformar el mundo. Es también necesario explicarla, defenderla en la academia, luego simplificarla en mensajes fáciles, defenderla y persuadir a todo el público. Por eso Friedman escribió innumerables columnas en Newsweek, participó en debates públicos en todo el mundo, viajó desde China a Chile y convirtió la televisión en una especie de aula abierta. Su talento consistía no solo en escribir papers académicos que eran publicados en las mejores revistas de la profesión, sino que además en luego traducir discusiones complejas a un lenguaje que cualquier ciudadano pudiera comprender. Vergara reconstruye esa dimensión “pública” con especial lucidez en su libro y recuerda la importancia de otra gran mujer en la vida de Friedman: Rose Director, su esposa y compañera intelectual. El economista académico y el divulgador formaban parte de una misma vocación: el economista como “predicador”, como diría su gran amigo el Premio Nobel George Stigler (1980).

Hasta antes de la llegada de este libro, en Chile la discusión sobre Friedman ha seguido un recorrido extraño y muy superficial: se habla mucho de su estadía en Chile durante la dictadura (véase Edwards y Montes, 2020), pero se desconocen o se buscan desestimar sus ideas por el solo hecho de haberse reunido con Pinochet. Su nombre suele aparecer asociado a los Chicago Boys, las reformas económicas de la dictadura y la estéril controversia sobre el neoliberalismo. Sin duda son relaciones históricas que deben examinarse con seriedad, incluidas sus dimensiones políticas y morales; sin embargo, reducir su legado a ese episodio en Chile empobrece una trayectoria intelectual mucho más vasta. Álvaro Vergara distingue muy bien entre las ideas del maestro y las decisiones de sus seguidores hechas en Chile, y esto recupera la complejidad de los debates de Chicago y nos invita a leer las obras científicas de Friedman que, con demasiada frecuencia, permanecen fuera de las discusiones nacionales.

Para cerrar, el nuevo libro de Vergara posee una virtud que deberíamos apreciar más, en especial en el mundo aburrido e hiper-especializado de la academia: Vergara combina con creatividad la historia intelectual, la narrativa y el relato del personaje, la economía, la filosofía y una prosa que invita a seguir leyendo. Sin exigir una adhesión previa a Friedman ni al liberalismo, este libro ofrece la oportunidad de encontrarse con un pensador formidable en sus propios términos, comprender sus preguntas, sus obsesiones, y apreciar la audacia de quien decidió desafiar las ortodoxias de su época con rigor y con coraje. Uno puede estar en profundo desacuerdo con Friedman y sus ideas, y aun así rescatar de este libro la importancia del rigor intelectual, la pugna de las ideas en transformar el mundo y la importancia de la persuasión. A cincuenta años de su Premio Nobel y veinte de su muerte, Milton Friedman sigue siendo una presencia incómoda y necesaria. Algunas de sus propuestas han cambiado, otras continúan alimentando nuestras instituciones y muchas siguen provocando discusiones apasionadas. Esa persistencia hoy es quizás el mejor testimonio de su victoria intelectual. Este libro de Vergara nos recuerda que la “guerra de las ideas” nunca se clausura definitivamente. Friedman murió en el 2006, pero seguimos discutiendo con él cada vez que nos preguntamos por los límites del Estado, si vale la pena privatizar, el valor de nuestra moneda y el espacio que necesita una persona para vivir en libertad. Este es un gran libro que nos devuelve todas estas preguntas, pero con un aparataje intelectual e histórico más rico para poder reflexionar sobre ellas.

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