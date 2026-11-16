Presupuesto y desempleo: una propuesta concreta

Propongo incorporar al Presupuesto Nacional un programa extraordinario y transitorio de inversión comunal, de un año de duración, con recursos significativos aportados por la SUBDERE y los Gobiernos Regionales, destinado a ejecutar, a través de los municipios, proyectos de inversión pequeños en obras materiales locales, intensivas en la contratación de mano de obra no calificada.

Me refiero, por ejemplo, a obras de repavimentación; conducción de aguas lluvias en sectores críticos; reforestación de quebradas precordilleranas; mejoramiento del equipamiento urbano y de los parques metropolitanos; reparación de infraestructura escolar dañada; transformación del paisajismo urbano hacia plantas y árboles de bajo consumo de agua; desmalezado de zonas con riesgo de incendios forestales, etc.

Es desgarrador, pero el desempleo ha aumentado de forma constante desde marzo de este año y ya alcanza el 9,8%. Hoy, oficialmente, superamos el millón de desempleados. Ello afecta en mayor medida a los trabajadores menos calificados y a las familias vulnerables.

Se estima que, además, hay aproximadamente otro millón de personas que se encuentran fuera de la tasa oficial de desempleo, pero que forman parte de la denominada «fuerza de trabajo potencial». Son personas que quieren trabajar y están disponibles, pero han dejado de buscar por desaliento ante la falta de oportunidades.

Entonces, actualmente en Chile, los “desempleados” reales superan los 2 millones de personas, es decir, el 18 % de la fuerza laboral real o potencial según el INE.

A ello se suma una inflación acumulada de 4,5% en este año, con un fuerte encarecimiento de los alimentos de la canasta básica, lo que castiga particularmente a las familias de menores ingresos. El consumo de bienes esenciales por parte de los hogares ha disminuido durante este año.

Es un círculo vicioso: sin trabajo no hay ingresos; sin ingresos baja el consumo o la demanda de bienes básicos; sin demanda de bienes, el comercio y las industrias requieren menos trabajadores e invierten menos; y sin todo ello, hay menor crecimiento económico.

¿Y cómo andan los ingresos de los que sí trabajan? ¿Les alcanza para vivir? Un estudio de Laborum, publicado en octubre de 2026, encontró que el 77% de los trabajadores encuestados declaró que su sueldo no les alcanzaba para llegar a fin de mes. Otras estadísticas recientes indican que aproximadamente 3 millones de hogares (aprox un 45 %) también declaran que sus ingresos no les alcanzan para llegar a fin de mes.

Mientras tanto, las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 se han reducido a 0% – 0,5%, (el promedio de crecimiento de Chile en los últimos 10 años entre 2015 y 2025 fue del 2,1 %)

Desempleo real del 18 %, alta inflación, incremento de los precios de la canasta básica y de los bienes esenciales, 45 % de los hogares y 77 % de los trabajadores no llegan a fin de mes, 0,2 % de crecimiento del PIB. ¿Crees que pronto se solucionarán todas estas cosas y que “todo va a estar muy bien” ? No lo creo.

Es un cóctel humanamente dramático y masivo en sectores vulnerables, un polvorín social y político. Hay que hacer algo urgente, de alto impacto inmediato en el empleo de menor calificación, que represente inversión y no gasto, con un mecanismo de gestión y ejecución rápida y eficiente, con resultados visibles, que inyecte algo de optimismo.

Esas cifras son meras abstracciones económicas y estadísticas de un drama humano y familiar desgarrador, concreto, diario y angustiante, principalmente para familias vulnerables, que genera mucho malestar, descontento y rabia, un riesgo social y político que sería irresponsable ignorar. No sea que algunos “no lo vean venir” y se les aparezcan naves extraterrestres con alienígenas desembarcando por todas partes.

Se requieren medidas urgentes, rápidas y eficaces. Los grandes proyectos de inversión con los que se pretende resolver parte del problema, aunque indispensables, son muy lentos, tienen largos períodos de maduración, tramitación y ejecución. No todo proyecto de inversión es demandante de mano de obra no calificada. El plan general de empleo del Ministerio del Trabajo pretende crear 100.000 empleos. ¡ Eso es apenas un 0,5 % del “desempleo” real!

Mi propuesta concreta de criterios de asignación de fondos de este plan es:

a) Proyectos de inversión intensivos en uso de mano de obra “no calificada”; b) Incluir la focalización territorial, priorizando las comunas con mayor desempleo y vulnerabilidad; c) Deben ser sólo proyectos de inversión real (no de gasto), que produzcan beneficios de mediano o largo plazo, cuyos antecedentes técnicos ya estén aprobados o se aprueben antes de su ejecución; d) No debe considerar aumentos de personal propio en la Municipalidad u organismo estatal ejecutor directo respectivo, ni incrementos de remuneración en la planta; e) Cada proyecto de inversión debiera tener un rango de inversión total entre $50 y $1.000 millones de pesos y permitir el cofinanciamiento municipal. f) Los proyectos deberían ejecutarse preferentemente por administración directa municipal, modalidad ya contemplada en la normativa, y contar con la evaluación técnica, la aprobación y la fiscalización de los organismos competentes.

No se trata de financiar empleos artificiales, ni inversiones inútiles, sino de adelantar obras de inversión necesarias a nivel local que, además, generen visibilidad, empleo inmediato y cierta justicia territorial. Hay muchas comunas que disponen de buenos proyectos ya aprobados pero sin recursos para su ejecución.

Se trata de crear empleo ahora, con urgencia, mediante obras de inversión útiles, visibles y duraderas, de monto no tan alto, sin esperar los largos plazos de maduración de las grandes inversiones. La administración municipal directa de proyectos de inversión local distribuida, de baja o mediana cuantía, permite ejecutarlos con rapidez, con resultados visibles en menor tiempo. Son más eficientes para este propósito, en comparación con proyectos grandes centralizados en Ministerios o Gobiernos regionales, de alta burocracia, ejecución lenta y visibilidad acotada. Inversión en obras pequeñas, locales, intensivas en mano de obra

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