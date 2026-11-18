Veintiuna horas de sesión, 2.242 indicaciones y recién despachado al Senado pasadas las seis de la mañana. Así terminó el paso del Presupuesto 2027 por la Cámara. Dichas así, parecen las cifras de un debate intenso. Pero vistas desde la Sala, donde seguí cada votación como asesor, son las de un sistema que dejó de funcionar: presentar una indicación no cuesta nada, y el volumen se premia por sobre el contenido. En ocho años en el Congreso, no había presenciado un debate presupuestario peor.

Cuatro señales lo explican.

La primera es el volumen. En el Presupuesto 2026 no se superaron las 1.500 indicaciones; este año solo en la Cámara de Diputados se presentaron 2.242 y, según la declaración que la propia Cámara exige desde septiembre, buena parte se redactó con inteligencia artificial. Cientos de ellas derechamente improcedentes o inadmisibles, y se gastaron horas en debatir indicaciones cuyo autor ya se había retirado de la sala. Estos son síntomas claros del deterioro sostenido del debate parlamentario y de la creciente falta de seriedad con la que se tramita una de las leyes más relevantes del año.

La segunda es el tono. Llamados al orden, multas y una sesión suspendida por descalificaciones de lado y lado, ajenas al tema de fondo del gasto público. En otros presupuestos las discusiones fueron duras, pero entre colegas en un mismo contexto. En este, muchos parlamentarios le hablaron a la cámara del celular pero no al hemiciclo. La violencia verbal se volvió un recurso para el reel y quedó a un paso de lo físico.

La tercera es la ausencia de diálogo. A diferencia de años anteriores, buena parte de la oposición rechazó partidas completas y no solo los programas que objetaban: siete, entre ellas las de Educación e Interior, llegaron al Senado sin recursos. En medio del ruido se perdieron también buenas noticias, como la aprobación de indicaciones para fomentar el empleo o el compromiso del Gobierno de reponer Yo Elijo mi PC. Y quienes ganaron fueron los extremos, que hablaron para su nicho sin perder un voto.

La cuarta dice relación con los mecanismos. Al no poder los parlamentarios elevar el gasto –restricción constitucional que existe precisamente para evitar que los ofertones generen mayor inflación- se recurre a glosas de información para hacer puntos políticos. En estas glosas -cientos- no solo se exigen informes del gobierno que jamás serán leídos, sino que también se intenta instalar políticas públicas por la puerta trasera, lo que desvirtúa la discusión presupuestaria.

Todo lo anterior es una señal de alerta importante. No falló una sola cosa: el exceso de indicaciones vació la discusión, el tono la degradó, la falta de diálogo la dejó sin acuerdos y el uso de glosas para instalar políticas públicas la desvirtuó. Al presupuesto aún le quedan el Senado, el regreso a la Cámara y, si persisten las diferencias, una comisión mixta. Son oportunidades para corregir el rumbo, y conviene aprovecharlas. Pero si así se discutió el presupuesto, ¿qué podemos esperar de los debates de mayor calibre que ya golpean la puerta de la Sala?

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