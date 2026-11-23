Hace unos días, la Corte Suprema confirmó una sentencia que declaró indignos de heredar a tres hijos que no socorrieron a su madre mientras vivía con Alzheimer. Durante años fue una nieta quien asumió sus cuidados y acompañó el avance de una enfermedad que la hizo progresivamente dependiente. Tras su muerte, los hijos reclamaron derechos sobre la herencia. La justicia determinó que no podían sucederla.

La noticia provoca una reacción comprensible. Hay algo perturbador en reclamar los bienes de una persona a la que no se ayudó cuando más lo necesitaba. Pero reducir esta historia a una sanción ejemplar sería perder de vista sus preguntas más importantes. La sentencia resolvió una controversia sucesoria; no pudo reparar los años de abandono. La justicia llegó cuando aquella mujer ya había muerto.

El fallo recuerda que los vínculos familiares no solo generan derechos patrimoniales: también pueden implicar deberes jurídicos. No se castigó la falta de cariño ni se exigió a los hijos cuidar personalmente a su madre. Se acreditó una omisión de socorro pese a que podían prestarlo. Nadie está obligado a sentir afecto, pero la indiferencia ante necesidades esenciales puede dejar de ser un asunto privado.

¿Qué significa, entonces, hacerse responsable del cuidado de una persona con dependencia? Durante demasiado tiempo lo hemos entendido como una obligación natural de las familias y, dentro de ellas, de las mujeres. Cuando aparece el Alzheimer alguien reorganiza su vida, reduce jornadas, posterga proyectos, aprende a manejar medicamentos y enfrenta el desgaste de acompañar una enfermedad progresiva. Ese alguien suele ser una hija, una esposa o, como aquí, una nieta.

No basta con preguntar por qué los hijos no ayudaron. También debemos preguntarnos por qué una mujer joven terminó asumiendo prácticamente sola semejante responsabilidad y qué apoyos tuvo para hacerlo. En esta historia había dos personas cuyos derechos merecían protección: una mujer mayor que necesitaba cuidados y una nieta que necesitaba condiciones para cuidar sin renunciar a su propia vida.

Hemos ganado años de vida, pero seguimos organizando los cuidados como si la dependencia fuera una excepción que cada hogar debe resolver por su cuenta. Reconocer deberes familiares es indispensable; convertirlos en la única respuesta, un error. Cuidar también puede significar coordinar servicios, compartir tareas, aportar recursos y asegurar apoyos. Y las familias son desiguales: no todas tienen dinero, tiempo, redes o vínculos capaces de sostener una situación de dependencia prolongada.

Chile dio un paso relevante este año. La Ley 21.805, conocida como Chile Cuida, reconoció el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y creó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Su implementación se apoya en avances como la Red Local de Apoyos y Cuidados y la identificación de personas cuidadoras. Pero una ley no transforma por sí sola la experiencia cotidiana de quienes necesitan asistencia. La pregunta, ahora, es cuánto hemos avanzado en convertir ese reconocimiento en servicios suficientes, coordinados y oportunos en cada territorio.

¿Puede una familia encontrar apoyo domiciliario antes de llegar al agotamiento? ¿existen alternativas de respiro, orientación y acompañamiento cuando la dependencia se agrava? ¿son capaces los servicios sociales y sanitarios de detectar el abandono y actuar antes de que sus consecuencias sean irreversibles? Estas preguntas permiten medir la distancia entre el derecho proclamado y el derecho efectivamente ejercido.

La corresponsabilidad no consiste en reemplazar a las familias por el Estado ni en liberar a las familias de toda obligación. Consiste en distribuir de manera más justa los esfuerzos entre personas, comunidades, servicios e instituciones públicas. Y exige reconocer que el abandono no siempre se expresa en violencia visible: también puede manifestarse en necesidades desatendidas, medicamentos que nadie procura o responsabilidades que todos suponen que asumirá otro.

Lo más inquietante de esta historia es que el abandono fue reconocido judicialmente después de la muerte. ¿Qué instituciones pudieron haber protegido antes a aquella mujer y acompañado a su nieta? ¿Cuántas situaciones similares permanecen invisibles porque nunca llegan a un tribunal?

La sentencia deja una señal jurídica importante, pero su enseñanza social es mayor. El verdadero avance no será que más hijos pierdan sus herencias, sino que menos personas mayores vivan el abandono y menos mujeres deban sacrificar sus proyectos para impedirlo. La medida de una sociedad que cuida no está en cómo castiga el abandono después de la muerte, sino en su capacidad de evitarlo mientras las personas están vivas.