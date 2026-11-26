Las instituciones de la democracia han evolucionado desde los Estados monárquicos, donde el poder se concentraba en una sola persona, que legitimaba su autoridad por el legado divino, hasta la propuesta de separación de poderes de Montesquieu. En donde las distintas funciones del gobernar deben estar separadas y ser autónomas entre sí, para así funcionar con un sistema de contrapesos y frenos institucionales para evitar los despotismos.

Así la institucionalidad democrática se ha ido consolidando y generando instituciones autónomas que buscan independizar ciertas funciones estatales relevantes para dar garantía a las personas. Es así como se ha asentado la Contraloría, para fiscalizar el uso de recursos públicos, el Servicio Electoral, para resguardar elecciones imparciales o el Banco Central, para separar la política monetaria de las decisiones de gobierno, entre otras instituciones autónomas con las que contamos hoy en día.

Dicha autonomía se apalanca, en la posibilidad de gestionar sus propios recursos, no dependen de ningún poder estatal en su gestión y, en particular, que quienes dirigen dichos organismos logren un acuerdo transversal políticamente de independencia partidaria.

Es así como el nombramiento de autoridades autónomas, ya sean unipersonales o colegiadas, flota en las corrientes de los intereses políticos, deben rehuir de oportunistas que buscan sacar algún provecho y sobre todo de quienes quieren encontrar en instituciones garantes de la democracia un accésit que los vista de honor.

La Agencia de Protección de Datos, ya enfrentó un nombramiento fracasado por querer imponer nombres sin dar garantía de transversalidad, obligando, junto a otros factores, a postergar la entrada en vigencia de la ley de protección de datos. Por su parte, en diciembre próximo, el Consejo para la Transparencia debe renovar dos de sus cuatro consejeros y enfrentar la disyuntiva de ¿cómo balancear intereses políticos y la debida autonomía?

Se vislumbran dos caminos, enfrentar la decisión con ligereza, como un trámite y una nueva oportunidad de nombrar a quienes han sido fieles a los intereses partidistas y las mayorías parlamentarias o asumir con responsabilidad la decisión de los nombramientos, pensando el futuro, en el bienestar del país y en el porvenir de la democracia.

Si hay algo que hoy no podemos tolerar es que los nombramientos que le corresponde encarar al gobierno se hagan pensando en mezquinos intereses partidistas, que sean el resultado de intereses ocultos que no quedan sujetos al escrutinio público, ni menos aún, podemos resistir los sesgos partidistas en la conducción de instituciones fundamentales para garantizar nuestros derechos.

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