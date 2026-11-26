El reciente despacho a ley por parte del Congreso del proyecto que posterga hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales abre una discusión que trasciende los plazos legislativos. Nos enfrenta a una pregunta central para la modernización del país: ¿estamos construyendo las capacidades institucionales necesarias para cumplir las obligaciones que establecemos?

La Ley N° 21.719 representa un avance significativo para Chile. En una sociedad donde buena parte de nuestras actividades depende del uso de información digital, proteger los datos personales es indispensable para resguardar derechos y generar confianza en las instituciones.

Sin embargo, el Estado no puede confundir la aprobación de una ley con la construcción de las capacidades necesarias para implementarla. Reconocer derechos y establecer obligaciones es un primer paso, pero su efectividad depende de contar con instituciones, equipos, recursos y mecanismos de coordinación capaces de llevarlas a la práctica.

Pero lo que está en juego va mucho más allá. Implementar la ley exige revisar cómo las organizaciones recopilan, utilizan y protegen la información, identificar riesgos, actualizar sistemas tecnológicos, modificar procedimientos y desarrollar capacidades profesionales. No es una tarea exclusivamente informática o jurídica, sino un desafío de gestión, conducción institucional y, muchas veces, un cambio de cultura.

Desde las universidades públicas conocemos su magnitud. Administramos información de estudiantes, académicos, funcionarios, pacientes y participantes de investigaciones, incluyendo datos especialmente sensibles distribuidos en múltiples sistemas y procesos. Nuestra experiencia muestra que lo más exigente no es redactar políticas, sino saber con precisión qué datos tratamos, dónde, para qué y quién los custodia, en instituciones con decenas de unidades y cientos de sistemas. Garantizar la protección de esos datos exige un esfuerzo transversal, inversiones tecnológicas y una transformación en la manera de gestionar la información.

A esta complejidad se suma una tensión que el país necesita abordar: la relación entre las nuevas obligaciones que el Estado establece y los recursos disponibles para cumplirlas. La ley contempla financiamiento para la instalación y funcionamiento de la Agencia, pero no establece un mecanismo general de recursos adicionales para que los organismos públicos puedan asumir los costos de implementación. Financiar al organismo encargado de fiscalizar no equivale a financiar las capacidades necesarias para cumplir con la regulación.

Esta situación adquiere especial relevancia para las universidades estatales. Como ha señalado la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, las nuevas exigencias que el Estado impone a sus universidades deben ir acompañadas del financiamiento necesario para su implementación, pues su cumplimiento supone costos adicionales que estas instituciones no pueden seguir absorbiendo con sus recursos actuales. A ello se suman nuevas exigencias de seguridad, transformación digital y cumplimiento normativo, que requieren recursos y equipos especializados. Considerar esta realidad es una condición para que la implementación sea viable.

No se trata de cuestionar estas obligaciones, sino de reconocer que las políticas públicas tienen costos de implementación que deben considerarse desde su diseño. Una legislación que establece nuevas responsabilidades sin prever cómo se financiará y organizará su cumplimiento corre el riesgo de ampliar la distancia entre los derechos reconocidos y los efectivamente garantizados.

Por eso, la postergación debe entenderse como una oportunidad y no simplemente como una ampliación del plazo. Tiene, eso sí, un costo: las personas deberán esperar diez meses más para ejercer plenamente sus nuevos derechos, y ese tiempo no puede desperdiciarse. El primer paso es la instalación oportuna de la Agencia. A partir de ahí, el Estado debiera avanzar en una estrategia coordinada de implementación, conducida por la Agencia junto a la Secretaría de Gobierno Digital, que contemple modelos de cumplimiento adaptados a los servicios públicos, prioridades definidas según el riesgo de los datos que trata cada organismo, asistencia técnica, herramientas compartidas, formación de equipos y recursos explícitos en las próximas leyes de presupuestos.

Las universidades públicas, por sus conocimientos académicos, científicos y tecnológicos, pueden contribuir a este esfuerzo, no solo como instituciones obligadas a cumplir la normativa, sino también como actores capaces de aportar soluciones al conjunto del Estado: formando a los profesionales que asumirán funciones de protección de datos, desarrollando herramientas que puedan compartirse entre instituciones y apoyando técnicamente a los servicios con menos recursos.

El éxito de esta reforma no se medirá por la fecha en que entre en vigencia, sino por nuestra capacidad de convertir sus disposiciones en garantías efectivas para las personas. Ese es, finalmente, el desafío de las políticas públicas: no solo establecer lo que el Estado debe hacer, sino construir las capacidades para hacerlo posible.

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